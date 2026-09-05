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Grabó a su esposa con un robot aspirador para comprobar una infidelidad y terminó en la cárcel

Aunque las imágenes le sirvieron inicialmente en una demanda civil, la grabación secreta derivó en una condena de cinco meses de cárcel

Robot barredor circular de color plata y negro con luces azules encendidas, moviéndose sobre una alfombra gris en una sala de estar bien iluminada.
Un hombre usó la cámara de una aspiradora para grabar la infidelidad de su esposa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un tribunal de Taiwán condenó a un hombre a cinco meses de prisión por utilizar la cámara integrada en un robot aspirador para grabar sin consentimiento a su esposa y obtener pruebas de una presunta infidelidad.

Aunque las imágenes fueron utilizadas inicialmente en una demanda civil contra la mujer y el otro hombre involucrado, la grabación terminó provocando una condena penal contra el esposo por violar el derecho a la privacidad.

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El caso demuestra cómo los dispositivos inteligentes presentes en los hogares, equipados con cámaras, micrófonos y conexión a internet, también pueden convertirse en herramientas de vigilancia. En esta ocasión, el tribunal consideró que el interés del hombre por demostrar una infidelidad no justificaba grabar imágenes íntimas de su esposa sin su autorización.

Un robot aspiradora fue usado para descubrir la infidelidad. (ROBOROCK)
Un robot aspiradora fue usado para descubrir la infidelidad. (ROBOROCK)

La historia comenzó después de que la pareja, casada en 2021, empezara a pasar temporadas en una casa vacacional ubicada en el distrito de Guishan, en Taiwán. En septiembre de 2023, el esposo comenzó a sospechar que su mujer mantenía una relación con otra persona.

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Sus dudas surgieron tras encontrar un cepillo de dientes y otros objetos que no le pertenecían. Posteriormente, revisó las cámaras de seguridad del estacionamiento y observó que un hombre desconocido había acompañado a su esposa hasta la vivienda y había pasado la noche allí.

Meses después, el hombre decidió utilizar la tecnología disponible en uno de los dispositivos de la casa para confirmar sus sospechas. Activó a distancia un robot aspirador mediante una aplicación en su teléfono celular y utilizó la cámara integrada del aparato para observar lo que ocurría dentro de la vivienda.

Una aspiradora robot redonda de color gris limpia una alfombra oscura en una sala de estar con luz tenue de una lámpara y la luna visible en la ventana.
Hombre fue a la cárcel por usar la cámara de su aspiradora para grabar la infidelidad de su esposa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al detectar la presencia de otro hombre en la casa, activó la función de grabación. Las imágenes registraron a su esposa junto a esa persona en una situación íntima, incluyendo momentos en los que la mujer aparecía desnuda.

Las imágenes sirvieron primero para ganar una demanda

El esposo utilizó posteriormente el material como prueba en una demanda civil contra su esposa y el otro hombre. Solicitó una compensación de 2 millones de dólares taiwaneses, equivalentes a unos 54.350 euros.

El tribunal civil que analizó inicialmente el caso consideró que la relación entre la mujer y el otro hombre había superado los límites de una amistad convencional. Sin embargo, la indemnización concedida fue considerablemente menor a la cantidad solicitada y quedó reducida a aproximadamente 13.585 euros.

La victoria judicial fue breve. La esposa presentó una contrademanda contra el hombre por haberla grabado sin su consentimiento, iniciando un proceso que terminó con una decisión completamente diferente para el esposo.

Una aspiradora robot blanca limpia un suelo de madera en una habitación oscura, con una persona durmiendo en una cama blanca y una lámpara de noche encendida.
El hombre decidió usar la tecnología de su hogar para tener pruebas de la infidelidad de su esposa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el juicio penal, el hombre reconoció que había realizado la grabación. Sin embargo, sostuvo que su objetivo era proteger sus derechos dentro del matrimonio y conseguir pruebas de la infidelidad. También aseguró que inicialmente no tenía previsto utilizar la cámara para grabar, sino emplear una función de comunicación del robot aspirador para hablar con su esposa.

El tribunal de Taoyuan rechazó estos argumentos. Los jueces concluyeron que la defensa de los derechos matrimoniales no puede situarse por encima del derecho a la privacidad de otra persona.

El tribunal priorizó el derecho a la privacidad

Uno de los elementos centrales de la sentencia fue que la esposa tenía una expectativa razonable de privacidad dentro de su propio hogar, especialmente en una situación en la que se encontraba desnuda.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una aspiradora robot. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la decisión judicial, el hombre activó la grabación de forma intencional después de detectar la presencia del otro individuo. La defensa intentó argumentar que el robot aspirador emitía luces y avisos de voz mientras funcionaba, pero no logró demostrar que la mujer supiera que estaba siendo grabada.

Finalmente, el esposo fue declarado culpable de realizar una grabación sin autorización y recibió una condena de cinco meses de cárcel. La pena puede ser sustituida por el pago de una multa cercana a los 4.000 euros.

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