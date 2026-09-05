Las fotos de la escapada de Anita Espasandín y Benjamín Vicuña a Santiago de Chile: “Qué lindo es tu país”

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín durante su escapada a Santiago de Chile

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Anita Espasandín compartió en sus redes sociales una serie de fotos de su reciente viaje a Chile junto a su novio Benjamín Vicuña en una escapada necesaria para oxigenar la rutina y desconectar de las polémicas mediáticas. “Dos días en Chile, sol y buena compañía”, escribió la empresaria en la publicación, que reunió postales de distintos puntos del país trasandino y de los looks que lució durante la escapada.

Entre las imágenes, se destaca la visita a un santuario bahá’í ubicado en las afueras de Santiago, reconocible por su estructura blanca en forma de flor rodeada de montañas. Fue ese el punto que más impactó a Espasandín durante el viaje. “30 minutos del centro. Te reciben con mucho amor y una energía hermosa”, escribió sobre la experiencia.

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Anita Espasandín posó frente al templo bahá'í de Santiago, uno de los puntos destacados de la escapada que compartió junto a Benjamín Vicuña

Una selfie antes de salir: Anita Espasandín mostró la intimidad de su viaje a Santiago con Benjamín Vicuña

En las fotos del templo, la pareja posa abrazada frente a la construcción y también aparece por separado: ella de espaldas mientras sube la escalinata de acceso, y luego sola, con los brazos elevados en un gesto relajado. Para la ocasión, lució un saco corto a rayas verdes, negras y amarillas combinado con una pollera larga a cuadros en los mismos tonos, y alpargatas con estampado animal print y detalles en rojo.

Además de las postales turísticas, Espasandín compartió selfies de sus outfits diarios. En una de ellas aparece con un tapado largo color verde oliva sobre un conjunto lila y negro, combinado con botas texanas bicolor, en el pasillo de una habitación de hotel. En otra imagen, tomada frente a un espejo circular de aumento, luce un top lila con estampado de lunares y sostiene un cárdigan rosa a lunares que completaría otro de sus conjuntos.

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La pareja posó abrazada frente al santuario bahá'í, ubicado a 30 minutos del centro de Santiago

Un tercer look, capturado frente a un ventanal con vista a la cordillera, combina una blusa a cuadros bordó y blanco con apliques florales, el mismo cárdigan rosa a lunares y un pantalón blanco amplio, junto a una cartera cruzada con monograma. Así, los novios aprovecharon para distenderse en el país natal del actor y tomar distancia, aunque sea por un rato, de los conflictos que viven de este lado de la cordillera.

El último cruce entre Benjamín Vicuña y la China Suárez

Durante las últimas semanas, la pareja se vio involucrada en la disputa pública del actor con Eugenia “China” Suárez, madre de sus hijos Amancio y Magnolia. El conflicto se reavivó a mediados de agosto, cuando Vicuña habló en PH, Podemos Hablar (Telefe) sobre la distancia que mantiene con los menores, que hasta hace poco vivían en Turquía junto a su madre y Mauro Icardi.

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“Yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos, eso no me lo puede robar nadie. Y trato de atravesar las circunstancias que son adversas e intento mantener un contacto a diario”, expresó en el programa. La situación escaló luego de que el futbolista lo cuestionara públicamente a través de sus historias de Instagram por el tiempo real que había compartido con sus hijos durante la estadía de estos en Buenos Aires.

El santuario fue el protagonista casi excluyente del viaje. "Tiene una energía hermosa", describió la empresaria

En ese panorama, la empresaria le había dedicado una encendida defensa en las redes sociales, a través de una serie de postales en blanco y negro acompañadas de frases de introspección y aliento. “No tenés que demostrar tu valor ni ganarte el derecho a descansar. Ya sos suficiente, incluso mientras seguís creciendo y aprendiendo”, explicó en un posteo en sus redes. Posteriormente, no anduvo con vueltas a la hora de defender a su novio. “Es un padrazo, lo saben los que lo conocen”, insistió la arquitecta, que se mostró a favor de preservar la privacidad familiar ante la exposición mediática: “Cuando hay niños, creo que hay que ser respetuoso. Ustedes saben las cosas que se dicen. Hay que cuidar un poco”, sentenció.

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