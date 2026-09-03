Tesla prevé vender su robot humanoide Optimus al público a finales de 2027, según Elon Musk

Elon Musk situó la posible llegada del androide a los hogares tras una etapa de fabricación inicial, aunque la empresa todavía debe demostrar autonomía, precisión y protección en entornos cotidianos - (Composición Infobae: REUTERS/Denis Balibouse/Benoit Tessier)

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Tesla prevé vender su robot humanoide Optimus al público a finales de 2027, de acuerdo con una estimación de Elon Musk durante el Foro Económico Mundial de Davos realizado hace un par de meses. La fecha no equivale a un lanzamiento comercial confirmado por la compañía, pero sitúa al proyecto en una nueva etapa de expectativas después de años de prototipos y demostraciones.

El posible salto de Optimus desde las fábricas hacia los hogares importa porque los robots humanoides concentran una parte creciente de la inversión en inteligencia artificial. Empresas como Tesla, Figure y otras firmas del sector buscan desarrollar máquinas capaces de realizar tareas repetitivas, manipular objetos y operar en espacios diseñados originalmente para personas.

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Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX. Tesla, Figure y Nvidia amplían sus inversiones para entrenar máquinas destinadas a tareas físicas, con proyectos que combinan grandes volúmenes de datos, capacidad informática y pruebas en instalaciones productivas REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Tesla presentó Optimus en 2021 como un concepto de robot bípedo destinado a asumir labores que puedan resultar repetitivas, peligrosas o poco atractivas para los trabajadores. Desde entonces, la empresa ha mostrado varias generaciones con mejoras en movilidad, equilibrio y manipulación de objetos, aunque todavía no ha presentado una venta abierta al público.

Tesla plantea producir hasta un millón de robots al año

La compañía sostiene que el Optimus Gen 3 fue diseñado por primera vez para una fabricación a gran escala. En documentos para inversores publicados en enero de 2026, Tesla indicó que esperaba iniciar la producción antes de terminar el año y que su primera línea tendría capacidad para ensamblar hasta un millón de unidades anuales.

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Esa meta muestra que el proyecto no se limita a fabricar robots para exhibiciones o pruebas internas. Tesla busca convertir Optimus en una plataforma industrial que pueda fabricarse con una escala comparable a otros productos de la empresa. Sin embargo, pasar de prototipos funcionales a una producción masiva plantea problemas técnicos, logísticos y de seguridad.

Tesla calcula producir un millón de unidades humanoides cada año - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Musk ha reconocido que aumentar la fabricación del robot es un proceso complejo. El aparato debe ser ágil, resistente y fiable, pero también necesita operar de forma segura cerca de personas. Una máquina humanoide destinada a hogares o fábricas tendría que interpretar órdenes, reconocer objetos, moverse en entornos cambiantes y evitar accidentes.

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La venta al público dependerá de seguridad y fiabilidad

Durante Davos, Musk afirmó que Tesla podría comenzar a vender robots humanoides al público a finales de 2027. Según declaraciones recogidas por Axios, el objetivo es que Optimus alcance “una fiabilidad muy alta, una seguridad muy alta y una gama de funcionalidades también muy amplia” antes de llegar a consumidores.

La previsión debe leerse con cautela. Tesla ha detallado sus planes de producción progresiva, pero no ha establecido oficialmente 2027 como fecha de venta general. Si el calendario se cumpliera, la empresa tendría poco más de un año entre el inicio previsto de producción en 2026 y la comercialización para usuarios particulares.

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El principal desafío consiste en demostrar que el robot puede funcionar fuera de un entorno controlado.

El mercado de robots humanoides busca alcanzar una escala de producción comparable a la de otros dispositivos tecnológicos, pero todavía enfrenta desafíos relacionados con la movilidad, la manipulación de objetos y la prevención de accidentes - (Figure)

Figure acelera la carrera por robots para hogares y fábricas

La competencia también avanza fuera de Tesla. Figure y Nscale anunciaron una inversión de 3.500 millones de dólares para desplegar 100.000 unidades de procesamiento gráfico de Nvidia destinadas al entrenamiento de robots humanoides. El proyecto comenzará en la segunda mitad de 2027 en Barstow, Texas, y las empresas contemplan ampliar el acuerdo a más de 6.000 millones de dólares.

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Figure sostiene que su sistema Index genera 35 minutos de datos de entrenamiento por cada segundo de actividad. Esa cantidad refleja la exigencia de entrenar modelos capaces de interpretar el mundo físico. Su modelo Helix utiliza datos y capacidad informática para mejorar el comportamiento de robots humanoides en tareas concretas.

El fundador de Figure, Brett Adcock, afirmó que los modelos se vuelven más capaces con más datos y cómputo. Nvidia participa en esta cadena con su plataforma Vera Rubin, presentada en enero de 2026 como un conjunto de seis chips orientados a funcionar como un superordenador para inteligencia artificial.

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Figure 03 comenzó a trabajar en una planta de BMW en Spartanburg, Carolina del Sur, con tareas de secuenciación logística en la producción de vehículos. Antes de esa incorporación, Figure 02 fue probado durante 11 meses en el mismo centro industrial.

Durante ese periodo, el robot colaboró en la producción de más de 30.000 BMW X3. En el área de carrocería, insertó secciones estampadas de acero para iniciar procesos de soldadura, una actividad que requiere precisión, velocidad y resistencia física.

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Estos casos muestran que los robots humanoides ya pasan de los laboratorios a tareas industriales delimitadas. Para que Optimus llegue a hogares a finales de 2027, Tesla deberá demostrar que puede trasladar esa precisión a espacios cotidianos, con autonomía suficiente y mecanismos de seguridad adaptados a usuarios sin formación técnica.