Murió a los 47 años el actor y modelo Cristian Belec

El modelo y actor Cristian Belec falleció a los 47 años

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La Asociación Argentina de Actores confirmó la muerte de Cristian Belec, actor y modelo que desarrolló una carrera de más de una década en publicidad, cine, televisión y producciones vinculadas a la moda. El comunicado publicado en las redes sociales causó profundo dolor entre sus allegados y la comunidad, que expresó su tristeza al despedirlo.

El modelo, cuyo nombre completo era Carlos Cristian Belec, falleció el 4 de septiembre a los 47 años. “Despedimos al actor y modelo Cristian Belec”, expresó la entidad en su comunicado, que agregó: “Desarrolló una actividad artística extensa y diversa, con trabajos en publicidad, cine, TV, videoclips y producciones vinculadas a la moda. Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares y seres queridos”, dice el texto publicado en las primeras horas de este sábado. Belec había nacido el 8 de abril de 1979 y estaba afiliado a la Asociación Argentina de Actores desde 2016.

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La Asociación Argentina de Actores y Actrices despide al actor y modelo Cristian Belec a través de una publicación conmemorativa en redes sociales.

La faceta más extensa de la carrera de Belec estuvo ligada al modelaje. Participó en producciones fotográficas, editoriales de moda y campañas publicitarias para reconocidas marcas nacionales e internacionales, entre ellas empresas de bebidas, supermercados, indumentaria, energía y deportes, entre otros rubros.

Sus redes personales daban muestra de esta presencia en el ambiente, avalando una trayectoria que lo llevó a ser convocado como invitado a El Show Creativo, el histórico programa emitido por Canal 9 dedicado a la industria de la publicidad y la creatividad.

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Belec también aportó su imagen en participaciones de videoclips musicales: El buen bailarín, de la banda Sindicato Mono; Pánico, de Starpunks; y Tu luz en mí, del grupo Corto Plazo. También trabajó en el cortometraje La visita.

"Trabajar de lo que uno quiere es lograr transformar todo a un juego", declaró sobre su oficio

En televisión, tuvo una participación en la ficción 100 días para enamorarse, emitida por Telefe en 2018. Ese trabajo fue uno de los más recordados en las redes sociales, donde los usuarios reaccionaron en tiempo real al conocer la noticia, mencionando su rol en la recordada tira protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa.

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En una entrevista publicada en la revista Men’s LAM en 2016, Belec había compartido su visión sobre la profesión, basada en la pasión, la perseverancia, la formación permanente, la autocrítica y la humildad. En esa nota también remarcó la importancia de ser buen compañero y de agradecer cada oportunidad recibida, valores que, según describió, guiaron su camino en la actuación y el modelaje.

“Una cualidad que jamás hay que perder es la humildad. Siempre digo que un personaje brilla por el talento de quien lo personifica, como la persona brilla por su humildad. La combinación de ambas es algo grandioso”, señaló en la mencionada entrevista, donde también destacó el aspecto lúdico de su profesión.

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Cristian Belec tenía una destacada trayectoria en el ámbito de la publicidad

“Trabajar de lo que uno quiere es lograr transformar todo a un juego, vivenciar esas mismas sensaciones, ese entusiasmo que uno tenía al ser chico, hasta a veces sin ser consciente de tanta felicidad y demostrarlo en ese momento, claro está, sin dejar de ser profesional”, aseguró.

Tras conocerse la noticia de su muerte, distintos allegados compartieron mensajes de despedida en redes sociales, sin identificarse públicamente. “Te vamos a extrañar, Cristian Belec, querido; una gran persona, de las mejores que conocí en este ambiente”, escribió uno de ellos, mientras que otro agregó: “Qué triste, no lo puedo creer. En los castings, siempre con una sonrisa, tirando buena onda. Que descanses, compa”. Entre los mensajes también hubo palabras de condolencia dirigidas a la familia y a los amigos del actor.

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