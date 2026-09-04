Qué puede hacer GPT-6 Astra, la nueva y poderosa IA de OpenAI, y por qué preocupa a los expertos

OpenAI lanza su más potente modelo de IA, GPT 6 Astra. (OpenAI)

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OpenAI comenzó a desplegar de manera progresiva GPT-6 Astra, su nuevo modelo de inteligencia artificial, que la compañía presenta como el más potente desarrollado hasta ahora y capaz de utilizar un ordenador de manera autónoma para completar tareas.

El lanzamiento supone un nuevo salto en la carrera por crear sistemas de IA capaces de actuar por cuenta propia, pero también ha reavivado las preocupaciones sobre los riesgos de entregar este nivel de autonomía a una tecnología que puede encontrar y explotar vulnerabilidades informáticas.

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Inicialmente, GPT-6 Astra estará disponible para un número limitado de organizaciones. OpenAI prevé ampliar posteriormente el acceso a los suscriptores de pago de ChatGPT y a los desarrolladores.

OpenAI asegura que su modelo Astra se encuentra cerca de la AGI. (OpenAI)

La empresa asegura que el modelo incorpora mecanismos específicos para reducir los riesgos asociados a sus capacidades más avanzadas, especialmente en el ámbito de la ciberseguridad.

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Una IA capaz de utilizar un ordenador por sí sola

La principal novedad de GPT-6 Astra es su capacidad para ejecutar tareas utilizando un ordenador sin que una persona tenga que intervenir en cada paso. OpenAI mostró algunas de estas posibilidades en un video demostrativo en el que el modelo, controlado mediante instrucciones de voz, era capaz de publicar por sí solo un anuncio de venta en línea.

La autonomía también puede aplicarse a otras actividades que requieren navegar por diferentes servicios, analizar información y tomar decisiones durante el proceso. Según los ensayos presentados por OpenAI, el modelo puede encontrar un alojamiento en unos diez minutos, frente a las aproximadamente seis horas que necesitaría una persona para completar una tarea similar.

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Estas capacidades acercan a la inteligencia artificial al concepto de agente autónomo: un sistema que no se limita a responder preguntas o generar textos, sino que puede recibir un objetivo y utilizar herramientas digitales para intentar alcanzarlo.

La nueva IA de OpenAI podrá usar un ordenar de manera totalmente autónoma. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Sin embargo, cuanto mayor es la autonomía, mayores son también los riesgos. Un sistema capaz de realizar acciones útiles por cuenta propia podría utilizar las mismas capacidades para ejecutar tareas dañinas si no existen suficientes controles.

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El primer modelo de OpenAI con el nivel máximo de riesgo en ciberseguridad

La mayor preocupación en torno a GPT-6 Astra está relacionada con sus capacidades de ciberseguridad. OpenAI ha reconocido que se trata del primer modelo de la compañía que alcanza el nivel de riesgo más elevado dentro de su propia escala de evaluación.

Según la empresa, el modelo puede identificar vulnerabilidades y desarrollar formas de atacar sistemas informáticos sólidamente protegidos sin necesidad de que un humano supervise cada una de sus acciones.

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El lanzamiento se produce, además, después de varios incidentes relacionados con herramientas de inteligencia artificial en fase de prueba. Estos casos pusieron de manifiesto la preocupación creciente por la posibilidad de que modelos cada vez más avanzados puedan facilitar o automatizar actividades maliciosas.

La IA Astra es el primero de OpenAI calificado con el máximo riesgo en ciberseguridad. (OpenAI)

Para reducir estos riesgos, OpenAI ha decidido limitar el acceso a las capacidades más sensibles. Estas funciones estarán reservadas inicialmente para especialistas y organizaciones vinculadas a la ciberdefensa.

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La compañía también ha implementado un sistema de supervisión automática que puede detener determinadas tareas realizadas por los usuarios. Según OpenAI, este mecanismo puede intervenir incluso cuando una actividad aparentemente no está relacionada directamente con la ciberseguridad.

Una nueva carrera por las IA capaces de actuar de forma autónoma

OpenAI no es la única empresa que trabaja en sistemas con estas capacidades. Anthropic también ha desarrollado modelos especializados que pueden realizar tareas complejas de forma autónoma, incluidas actividades relacionadas con la identificación de vulnerabilidades.

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La compañía reserva su modelo Mythos para socios cuidadosamente seleccionados, mientras que una versión más limitada denominada Fable está disponible para otros usuarios.

Astra competirá con Mythos, la IA más potente de Anthropic.

La aparición de estos sistemas refleja un cambio en la evolución de la inteligencia artificial: la competencia ya no se centra únicamente en qué modelo responde mejor a una pregunta, sino en cuál puede realizar una tarea completa con menor intervención humana.

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Esta evolución podría transformar numerosos sectores, desde el desarrollo de software hasta la gestión administrativa y el comercio electrónico. Pero también plantea dudas sobre la seguridad de sistemas capaces de operar durante largos periodos y tomar decisiones sin una supervisión constante.

OpenAI apuesta por reducir el coste por tarea

Además de mejorar sus capacidades, OpenAI sostiene que GPT-6 Astra es más eficiente que su predecesor. La empresa asegura que puede completar cada tarea a un coste inferior al de GPT-5, una cuestión fundamental en un mercado donde los modelos más avanzados requieren enormes inversiones en infraestructura y capacidad informática.

GPT 6 será más eficiente en costo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los precios de GPT-6 se situarían en niveles similares a los de los modelos más costosos de Anthropic. Frente a la competencia de sistemas abiertos y de menor precio, especialmente los desarrollados en China, el presidente de OpenAI, Greg Brockman, defendió que el factor determinante será la eficiencia.

Para OpenAI, la clave no es únicamente cuánto cuesta utilizar un modelo, sino cuánto cuesta completar una tarea con éxito. Con GPT-6 Astra, la compañía apuesta por demostrar que una IA más autónoma puede compensar su elevado coste al realizar procesos completos en menos tiempo.