El universo de Ghost of Yōtei se expande: nuevo modo supervivencia, historia inédita y fecha de lanzamiento

Atsu es la protagonista principal del juego, que en esta modalidad actúa como una cazadora ágil enfocada en el combate cercano y la invocación. (Captura YouTube PlayStation)

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Sucker Punch presentó durante el State of Play de septiembre nuevos contenidos para Ghost of Yōtei. La desarrolladora confirmó la llegada de un modo de supervivencia roguelike, una expansión narrativa ambientada en el pasado y el presente de la protagonista, y la fecha en la que todo este material estará disponible junto a una edición completa del título.

El anuncio llega meses después del lanzamiento original del juego y busca ampliar tanto la propuesta jugable como el relato construido alrededor de Atsu, protagonista de esta entrega dentro de la saga que comenzó con Ghost of Tsushima.

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Most Wanted, el nuevo modo roguelike de combate

El primer gran anuncio es Most Wanted, un modo de supervivencia pensado para un solo jugador. Su mecánica se apoya en la estructura roguelike: cada partida obliga a aceptar recompensas para iniciar el desafío y avanzar por sucesivas oleadas de enemigos.

Se observa a la protagonista, Atsu, empuñando sus katanas gemelas en medio de una intensa batalla en un entorno rodeado de hojas secas y polvo. (Captura YouTube PlayStation)

Derrotar rivales dentro de este modo no solo permite progresar en la partida en curso. También otorga ventajas adicionales y desbloquea personajes jugables que se suman al elenco disponible en Ghost of Yōtei.

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Este formato representa un cambio respecto a la experiencia narrativa principal del juego, ya que prioriza el combate repetido y la gestión de recursos por encima de la exploración o la historia lineal.

Most Wanted se incluirá tanto en la expansión del juego como en su edición completa, según se detalló en la presentación del State of Play.

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Oyuki es una luchadora sigilosa de estilo shinobi especializada en emboscadas rápidas y movimiento evasivo. (Captura YouTube PlayStation)

Nuevos personajes jugables: Atsu, Oyuki y Nagato

El avance mostrado durante la presentación reveló tres personajes que podrán controlarse dentro de Most Wanted, cada uno con un estilo de combate diferenciado.

Atsu aparece como maestra de la katana doble, un arma que refuerza su perfil ofensivo dentro del modo de supervivencia. Oyuki, por su parte, destaca con el manejo de la kusarigama, mientras que Nagato utiliza una yari como arma principal.

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La incorporación de estos personajes amplía las opciones de estilo de juego dentro del nuevo modo y conecta directamente con la trama expandida que llegará junto a Most Wanted, ya que Nagato también tiene un papel central en la nueva historia.

Destaca el uso del filtro visual en blanco y negro, una de las opciones estéticas emblemáticas del juego para recrear el ambiente del cine clásico de samuráis. (Captura YouTube PlayStation)

Ecos de Sekigahara: la expansión narrativa de Ghost of Yōtei

Además del modo de combate, Sucker Punch anunció Ecos de Sekigahara, una expansión de la historia que combina dos líneas temporales: el presente de la aventura y flashbacks del pasado de Atsu en el continente.

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En esta expansión, Nagato, una figura vinculada al pasado de Atsu, llega a Ezo y se convierte en el eje de la trama adicional.

En el presente, los jugadores podrán recorrer un valle inédito, escenario que antiguamente habitaron la Serpiente y su grupo de seguidores conocidos como las Víboras.

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Nagato es un cazador enfocado en el combate a distancia e ingenio táctico. (Captura YouTube PlayStation)

En los tramos ambientados en el pasado, la expansión recreará la experiencia de Atsu durante la batalla de Sekigahara, además de un momento determinante en su vida previo a su regreso a casa para iniciar la misión de venganza que estructura la trama principal del juego.

Precio y fecha de lanzamiento de la edición completa

Ghost of Yōtei Edición Completa llegará el 1 de octubre de 2026 con un precio de 79,99 euros. Este paquete incluirá el juego principal, Most Wanted, Ecos de Sekigahara y Ghost of Yōtei Legends.

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Legends es la experiencia cooperativa online del título, compatible con hasta cuatro jugadores. Ofrece múltiples modos de juego que desembocan en una Incursión como desafío final.

Nagato realizando un movimiento evasivo o de desplazamiento rápido para enfrentarse a un enemigo equipado con armadura pesada cerca de una estructura tradicional de madera. (Captura YouTube PlayStation)

Quienes ya posean el juego base no deberán adquirir la edición completa desde cero. Para ellos, el acceso a Most Wanted y Ecos de Sekigahara tendrá un costo de 14,99 euros.

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Esta actualización pagada también sumará contenido adicional al resto de modos ya existentes: nuevos sellos para el modo Foto, cosméticos adicionales pensados para Nueva Partida+ y trofeos inéditos vinculados a los nuevos contenidos.