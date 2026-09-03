La escapada familiar de Daniela Christiansson a Francia: paisajes de ensueño, diversión y una ausencia que se hizo notar

La modelo estuvo junto a sus padres en Alsacia, Francia, pare celebrar sus 40 años juntos (Video: Instagram)

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Daniela Christiansson, la pareja de Maxi López, tiene una gran presencia en la vida de sus seguidores y suele usar sus redes sociales para compartir momentos de su vida cotidiana en Ginebra, Suiza, y esta vez decidió hacer lo mismo desde el exterior, con una publicación que reunió paisajes, momentos familiares, una celebración especial y una ausencia que llamó la atención de todos.

La modelo y empresaria viajó hasta Colmar, una ciudad de la región de Alsacia, en el noreste de Francia, para festejar junto a su familia un aniversario puntual, los 40 años de casados de sus padres. El pie de foto de la publicación principal lo dejó en claro: “Un pequeño finde en Alsacia para celebrar los 40 años de casados de mis papás”.

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De la escapada participaron su hermana Anna y sus dos hijos en común con López, Elle y Lando. López, por su parte, no estuvo presente en el viaje y su única interacción con la publicación fue dejar un “me gusta”, sin ningún comentario adicional.

La modelo viajó acompañada de sus dos hijos, sus padres y su hermana Anna

Maxi no fue parte del viaje familiar

Las imágenes que compartió Christiansson mostraron tanto el pueblo como a los integrantes de la familia. Una de las primeras fotografías mostró una construcción típica de la arquitectura alsaciana, con entramados de madera oscura, techos de tejas rojizas y ventanas cubiertas de flores rosas y blancas, sobre una calle con la ubicación marcada como “Colmar, Alsace, France”.

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Otra toma capturó uno de los canales característicos de la ciudad, con un puente decorado con macetas colgantes y casas de fachadas coloridas —entre ellas una de tono amarillo— reflejadas sobre el agua. Un encuadre posterior del mismo canal mostró un bote con turistas navegando entre las casas de estilo tradicional, con una vivienda de color rojo intenso de fondo y flores moradas y amarillas en primer plano.

Entre las historias, Daniela escribió: “Hola desde Colmar”, junto a la imagen de una taza de café con un dibujo de espuma sobre una mesa con una pequeña planta al lado. Un collage posterior reunió distintas postales del pueblo —una casa con decoraciones alusivas al Tour de Francia, el cartel del hotel Saint Martin, la vidriera de la Maison Alsacienne de Biscuiterie y una fachada amarilla con corazones rojos y verdes— acompañado por el texto: “Miren este lugar”.

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El motivo del viaje fue celebrar los 40 años de casados de sus padres

"Solo miren esta lugar", escribió Christiansson en una foto en la que mostraba la arquitectura del lugar

También aparecieron registros más personales: un video con una copa de bebida tipo spritz —con rodaja de naranja— sostenida en primer plano mientras de fondo se veía una calle empedrada con locales y sombrillas de café; y una toma de Daniela caminando de espaldas con uno de sus hijos en brazos, vestida con una pollera amarilla, por una calle adoquinada rodeada de puestos y casas tradicionales. En otra imagen fija volvió a aparecer de espaldas con uno de sus hijos, apoyada sobre una baranda con vista a los canales y las construcciones típicas de la ciudad.

Uno de los videos reunió a toda la familia en una foto grupal frente a las casas coloridas del pueblo: sus padres, su hermana Anna, Elle, uno de los bebés en brazos y Kika, el perro de raza Akita de la familia, sujeto de la correa.

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La última de las imágenes mostró a Elle, la mayor de los hijos de Daniela, sentada a la mesa de un café, con una copa de spritz y un vaso de jugo en primer plano, junto a peluches apoyados sobre la mesa.

En sus historias, Daniela compartió las fotos de sus días en Francia (Instagram)

El exfutbolista de River Plate, en tanto, se encuentra instalado en Argentina, sin fecha para que el resto de su familia se una, y no formó parte del viaje familiar. Su única reacción ante la publicación fue un “me gusta”, sin dejar ningún comentario.

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