Cuáles son las diferencias entre Google y Google Chrome y para qué sirve cada uno

Google es conocido en todo el mundo como el motor de búsqueda más empleado. (Composición Infobae: REUTERS/Annegret Hilse / Europa Press)

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La distinción entre Google y Google Chrome resulta esencial para quienes navegan a diario por internet, ya que ambos conceptos suelen confundirse. Google es el buscador más utilizado y la empresa responsable de múltiples servicios digitales, mientras que Google Chrome es el navegador, es decir, el programa que permite acceder y visualizar páginas web desde cualquier dispositivo.

Ahora bien, cada uno cumple un rol diferente en la experiencia digital y conviene conocer sus funciones para aprovechar mejor sus posibilidades.

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Diferencias clave entre Google y Google Chrome

Google, conocido en todo el mundo como el motor de búsqueda más empleado, tiene como objetivo principal facilitar el acceso a la información disponible en internet. Permite encontrar respuestas, imágenes, videos, artículos y noticias en cuestión de segundos. Además, Google es la compañía detrás de una gran variedad de servicios digitales como el correo electrónico, mapas, almacenamiento en la nube o reproducción de videos.

La distinción entre Google y Google Chrome resulta esencial para quienes navegan a diario por internet. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)

El buscador de Google se puede utilizar desde cualquier navegador web, ya sea en computadoras o dispositivos móviles. No es necesaria ninguna instalación previa, basta con ingresar a su página principal desde navegadores como Safari, Edge, Firefox o el propio Chrome. Esto brinda una gran flexibilidad, ya que el usuario elige desde qué programa acceder al buscador.

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Google Chrome, en cambio, es un software específico diseñado para navegar por internet. Su función es permitir la visualización de páginas web, gestionar varias pestañas abiertas de forma simultánea y almacenar marcadores o contraseñas de manera segura.

Este navegador debe descargarse e instalarse en computadoras o teléfonos y admite la incorporación de extensiones, que son pequeños programas adicionales para personalizar la experiencia, bloquear anuncios o traducir páginas, por ejemplo.

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Google Chrome, en cambio, es un software específico diseñado para navegar por internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras Google es una herramienta de localización de información y servicios, Google Chrome es el vehículo que transporta al usuario por la web, mostrando los sitios elegidos y brindando opciones para gestionar su navegación.

Un usuario puede buscar información en Google usando cualquier navegador, pero para utilizar Google Chrome, primero debe instalar el programa en su dispositivo.

Para qué sirve Google y cómo se utiliza

El motor de búsqueda Google está diseñado para facilitar el acceso a todo tipo de información disponible en internet. Su funcionamiento se basa en un sistema que indexa y organiza millones de páginas y contenidos.

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Google permite buscar imágenes, noticias actualizadas, videos y ubicaciones geográficas. REUTERS/Dado Ruvic

Al ingresar una consulta, el usuario recibe resultados ordenados por relevancia. Google también ofrece acceso directo a servicios como el correo electrónico, el almacenamiento de archivos o la visualización de mapas y rutas.

Este buscador no requiere instalación. Se puede acceder desde cualquier navegador web, ingresando a su página principal, o bien a través de la aplicación móvil disponible para distintos sistemas operativos. Además de responder preguntas y localizar información, Google permite buscar imágenes, noticias actualizadas, videos y ubicaciones geográficas. El usuario solo necesita conexión a internet y un dispositivo compatible.

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Funciones y usos de Google Chrome como navegador

Google Chrome es un programa de navegación web que se instala en computadoras y dispositivos móviles. Su objetivo es permitir que el usuario explore cualquier página, red social, servicio de banca digital, tienda en línea o medio de comunicación. Ofrece la posibilidad de abrir varias pestañas al mismo tiempo y guardar las páginas favoritas mediante marcadores.

El navegador permite instalar extensiones que aportan funciones extra, como bloqueadores de publicidad. Europa Press

El navegador permite instalar extensiones que aportan funciones extra, como bloqueadores de publicidad, herramientas de traducción o gestores de contraseñas. Chrome también almacena información de acceso de forma segura, agilizando la entrada a sitios recurrentes. Además, puede configurarse para utilizar cualquier motor de búsqueda como predeterminado, ya sea Google, Bing o DuckDuckGo.

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Para comenzar a usarlo, es necesario descargarlo desde la página oficial e instalarlo en el dispositivo. Está disponible para sistemas operativos como Windows, Mac, Linux, Android y iOS. Una vez instalado, el usuario puede personalizar su experiencia mediante temas de apariencia y ajustes de privacidad.

Resumen comparativo de Google y Google Chrome

La diferencia fundamental entre Google y Google Chrome radica en su naturaleza y función. Google es un motor de búsqueda accesible desde cualquier navegador, cuyo propósito es organizar y facilitar el acceso a la información global. No requiere instalación y se utiliza a través de cualquier programa que permita navegar por internet.

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Google es una empresa tecnológica multinacional y el motor de búsqueda en internet más popular del mundo. REUTERS/Danielle Villasana

Google Chrome, por su parte, es una aplicación específica que debe instalarse en el dispositivo. Su función es servir de ventana para explorar la web, permitiendo abrir sitios, guardar favoritos y personalizar la navegación. El usuario puede elegir qué buscador emplear dentro de Chrome, lo que le otorga flexibilidad a la hora de buscar información.

Ambas herramientas forman parte de la vida digital cotidiana, pero cada una cumple un rol diferente en la experiencia de navegación y búsqueda de información.

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