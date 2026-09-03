El tenso ida y vuelta de Kevin Lomónaco con un periodista en medio de su salida de Independiente: “Hacés preguntas complicadas”

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Kevin Lomónaco es una de las grandes bajas de Independiente para afrontar el último semestre del año. La partida de Gabriel Ávalos a Olimpia de Paraguay lo había dejado al defensor como uno de los referentes en el vestuario, pero finalmente fue vendido al Elche de España en el cierre del mercado de pases y, antes de tomarse el avión que lo depositará en Europa, tuvo un tenso ida y vuelta con un periodista en torno a su paso por el Rojo.

Todo comenzó a raíz de una pregunta del cronista de ESPN, Damián Iribarren, quien enumeró algunas cuestiones de su permanencia en el club, como la cláusula de USD 20.000.000 que tenía al principio con la entidad y la ocasión en la que compartió banco de suplentes con Lionel Messi durante la victoria de la selección argentina 1-0 ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas hasta la última parte de su estadía en la que perdió la titularidad. “¿Qué fue lo que pasó?”, le consultó el Talibán Iribarren y Lomónaco respondió: ”Nada, muchas cosas. No es solamente la cláusula y todo eso. Pueden venir técnicos y jugadores también que compiten al igual que vos, que capaz le gustan más al técnico. Te puede tocar o no”.

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En otra parte del diálogo, Iribarren lo interrogó sobre su relación con el entrenador Gustavo Quinteros, quien fue despedido tras perder 4-0 ante Atlético Tucumán en los octavos de la Copa Argentina y lo reemplazó en el cargo Jadson Viera: “Pero, ¿qué? ¿Ahora está entrenando Quinteros...? Bueno, no hablemos de Quinteros. Preguntan mucho eso, quieren sacar algo que salga en todos lados con Gustavo”.

La imagen de Kevin Lomónaco abrazando a Lionel Messi en el banco de suplentes durante un partido de la selección argentina (Créditos: Reuters/Pablo Sanhueza)

Finalmente, el momento más álgido del intercambio sucedió al término de la conversación, cuando Damián Iribarren le preguntó si se iba en deuda con esta camiseta y qué mensaje le dejaría al hincha. “¿Vos sos hincha de Independiente?”, le soltó el defensor de 24 años en dos ocasiones y recibió como contestación una misma frase por duplicado: ”Soy periodista”.

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Frente a lo cual, el ex jugador de Lanús, Platense, Tigre y RB Bragantino manifestó: “Ah, porque te iba a preguntar si estaba en deuda con vos, si eras hincha de Independiente”. A continuación, el reportero profundizó el intercambio: “No, yo te pregunto a vos. Kevin, apelando a tu sinceridad: ¿sentís que te vas en deuda futbolísticamente?“. Y Lomónaco le tiró un dardo: ”Siento que estás haciendo preguntas medio complicadas...”.

Lejos de aminorar la discusión, el Talibán redobló la apuesta cara a cara con el jugador: “Si querés, la próxima pasame la pregunta... No me parece una pregunta tendenciosa. Futbolísticamente, viniste con objetivos, te pregunto si sentís que te vas en deuda, si te gustaría volver”.

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Disputó 89 partidos con la camiseta de Independiente, en los que anotó dos goles y brindó dos asistencias

“Por eso también puedo sentir lo mío también, yo te puedo preguntar a vos... No, no siento que me voy en deuda con la gente de Independiente”, remató Kevin Lomónaco, a pesar de que llegó al club a mitad de 2024 y nunca alcanzó una final con esta camiseta.

No superó la barrera de los cuartos en tres ediciones de la Copa Argentina y acumuló dos eliminaciones en los Torneos Apertura de 2025 y 2026: perdió ante Huracán por penales en Avellaneda por las semis y cayó ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito por los octavos. Esto se suma a que no pasó a los playoffs del Clausura 2025 y quedó afuera de la Copa Sudamericana 2025 con escándalo mediante ante Universidad de Chile en los octavos.

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Independiente volverá a jugar este domingo desde las 17:00 ante Central Córdoba en Santiago del Estero por la octava fecha del Torneo Clausura 2026, en el que marcha en la séptima colocación de la Zona A con 10 puntos, a seis del líder Instituto. Ocupa el 11° peldaño de la Tabla Anual, afuera de la clasificación a las copas internacionales.

El comunicado de Independiente sobre la venta de Kevin Lomónaco

Kevin Lomónaco fue transferido al Elche CF

El defensor es nuevo jugador del Elche CF de España, luego de haberse alcanzado un acuerdo marco entre ambas instituciones. El traspaso contempla los siguientes ítems:

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- La cesión definitiva del 80% de los derechos económicos del futbolista que pertenecían al Club Atlético Independiente.

- La condonación de la significativa deuda que nuestra institución mantenía con el Elche por la adquisición de Iván Marcone en 2022.

De esta manera, la operación asciende a la suma de USD 5.500.000 netos por todo concepto y conservará el 20% de la ficha del futbolista en caso de concretarse una futura venta.

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Finalmente, queremos destacar el paso de Kevin por nuestra casa. Durante su etapa en Independiente alcanzó un nivel deportivo que le permitió ser convocado a la Selección Argentina y consolidarse como uno de los mejores futbolistas de nuestro país.

¡Gracias, Kevin, por haber defendido nuestra camiseta y lo mejor para lo que viene en tu carrera!