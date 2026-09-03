¿Habrá revancha? El reencuentro del Chino Maidana con Broner en un desopilante stream y el guiño a Mayweather a través de una videollamada

Chino Maidana compartió una transmisión con Adrien Broner, quien en un momento realizó una videollamada con Floyd Mayweather. El boxeador argentino le recordó a Money que aún tiene el diente que le voló en la primera pelea en 2014 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Marcos “Chino” Maidana y Adrien Broner volvieron a compartir escena, esta vez lejos del cuadrilátero. El ex campeón argentino fue invitado al canal que el boxeador estadounidense tiene en la plataforma de transmisión en vivo Kick, donde ambos protagonizaron un encuentro cargado de anécdotas, bromas y un capítulo especial que involucró a Floyd Mayweather Jr.

La transmisión funcionó como reencuentro de dos rivales que se cruzaron en el ring hace más de una década. Maidana, hoy al frente de su propia promotora, Chino Maidana Promociones, aceptó la invitación de Broner y participó de una serie de dinámicas pensadas para el entretenimiento del público que sigue el canal.

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Entre los desafíos propuestos durante la emisión, los dos ex boxeadores disputaron una competencia informal de resistencia con bebidas. El desenlace repitió la historia deportiva de ambos: Maidana volvió a imponerse sobre Broner, esta vez fuera de las quince cuerdas.

El argentino no se limitó a la competencia. Subió a un ring instalado en el estudio y realizó una breve demostración de movimientos, con la intención de mostrar que se mantiene activo pese a los años transcurridos desde su último combate profesional, disputado en 2013.

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El boxeador Adrien Broner participó en una transmisión en vivo junto al argentino, quien saludó a Money y le recordó que lleva su diente de su segunda pelea en 2014

El punto más comentado de la transmisión llegó cuando Broner decidió comunicarse en vivo con Floyd Mayweather Jr., con quien Maidana compartió dos de las peleas más recordadas de su carrera. Al sumarse a la videollamada, el argentino saludó al estadounidense y lanzó una frase que desató las risas de todos los presentes en el estudio: “Tengo tu diente, Floyd”.

La broma remite a un episodio que se convirtió en leyenda dentro del boxeo. Durante la revancha entre ambos, disputada el 13 de septiembre de 2014 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Maidana conectó una derecha en el rostro de Mayweather en el tercer asalto. Las cámaras de televisión captaron lo que pareció ser una pieza dental que salía despedida de la boca del estadounidense. Mayweather negó en ese momento y en declaraciones posteriores haber perdido un diente por el golpe, pero Maidana sostuvo durante años que conserva esa pieza y hasta la mostró engarzada en un dije que utiliza como colgante.

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El doble campeón mundial argentino lleva "como botín de guerra" un colgante hecho con la pieza dental del legendario boxeador norteamericano. ¿Mito o realidad?

La relación entre Maidana y Broner tiene su origen el 14 de diciembre de 2013, cuando ambos se enfrentaron en el Alamodome de San Antonio, Texas, por el título mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El estadounidense llegaba invicto y como favorito, tras una seguidilla de burlas hacia su rival en la previa del combate.

El desarrollo de la pelea contradijo el pronóstico. Maidana derribó a Broner en el segundo y en el octavo asalto, y terminó con las manos en alto por decisión unánime, con tarjetas de 115-110, 117-109 y 116-109. Aquel triunfo significó la primera derrota profesional de Broner, quien estaba marcado a ser el sucesor de Mayweather, y le abrió al argentino la puerta hacia los combates más importantes de su carrera.

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Tras vencer a Broner, Maidana obtuvo la oportunidad de enfrentar a Mayweather en dos ocasiones durante 2014, ambas en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. El primer combate, disputado el 3 de mayo bajo el nombre “The Moment”, puso en juego los cinturones welter de la AMB y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Mayweather se impuso por decisión mayoritaria, con tarjetas de 117-111, 116-112 y 114-114, en una pelea pareja que abrió la puerta a la revancha.

El segundo cruce, bautizado “Mayhem”, tuvo lugar el 13 de septiembre de ese mismo año. Mayweather volvió a ganar, esta vez por decisión unánime con tarjetas de 116-111, 116-111 y 115-112. Ese combate quedó marcado por el episodio del supuesto diente perdido, que continúa vigente en la memoria de ambos boxeadores más de una década después.

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Broner, que no combate desde hace dos años y atravesó públicamente problemas relacionados con el consumo de alcohol, deslizó durante la transmisión que estaría dispuesto a pactar una revancha ante Maidana, siempre que ambos logren una preparación física adecuada. El estadounidense llegó a mencionar que ese hipotético cruce podría representar el cierre definitivo de su carrera profesional.