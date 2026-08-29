Amazon regala 9 juegos gratis para PC: esta es la lista completa de los lanzamientos

Amazon Luna es la plataforma de juegos en la nube de la compañía. REUTERS/Phil Noble/File Photo

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Amazon Luna ofrece nueve juegos totalmente gratis para PC si tienes la suscripción a Prime. La lista completa es la siguiente:

Right and Down (GOG)

Hiveswap Friendsim (GOG)

Pyramids and Aliens: Escape Room (GOG)

Airship: Kingdoms Adrift (Epic Games Store)

Steelrising (Epic Games Store)

Royal Romances: Forbidden Magic (3P)

Spray Paint Simulator (aplicación de Amazon Games)

Havendock (aplicación de Amazon Games)

Clash: Artifacts of Chaos (Epic Games Store)

Para acceder a estos juegos, debes ingresar a Amazon Luna con tu suscripción de Prime activa. Luego, busca el título que te interese: según el caso, el sistema te redirigirá a la plataforma de juego correspondiente.

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Los juegos se encuentran gratis por tiempo limitado. (Amazon)

De qué tratan estos juegos

Estos juegos tratan sobre:

Right and Down: roguelike que combina exploración tipo mazmorra y construcción de mazos, con una regla central: el movimiento se limita a avanzar hacia la derecha o hacia abajo.

Hiveswap Friendsim: novela visual episódica ambientada en el universo de Hiveswap/Homestuck, centrada en diálogos y en conocer a distintos personajes.

Pyramids and Aliens: Escape Room: juego de escape en primera persona basado en rompecabezas, con exploración de una pirámide egipcia y un escenario de ciencia ficción.

Airship: Kingdoms Adrift: estrategia táctica con énfasis en la gestión y el combate entre aeronaves dentro de un mundo de fantasía.

Algunos de los juegos están disponibles en Epic Games. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Steelrising: RPG de acción en una versión alternativa de la Revolución Francesa, protagonizado por un autómata que enfrenta fuerzas mecánicas.

Royal Romances: Forbidden Magic: aventura narrativa con romance y elementos de fantasía y misterio, vinculada a la serie Royal Romances.

Spray Paint Simulator: simulador en el que el objetivo es pintar y restaurar superficies y objetos a partir de encargos.

Havendock: simulador de colonia en el que se construye y expande un asentamiento sobre el océano, con recolección de recursos y gestión.

Clash: Artifacts of Chaos: acción y aventura en el universo de Zeno Clash, con combates cuerpo a cuerpo y exploración.

Es necesario tener una suscripción a Prime para acceder a los juegos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Amazon Luna agrega nuevos juegos

Amazon Luna actualizó su catálogo en agosto con nuevas incorporaciones para los suscriptores de Prime.

Entre los títulos ya disponibles se encuentran Bluey: El Videojuego, centrado en la familia de Bluey, y Batman: Caped Crusader - Chronicles, el nuevo juego de GameNight que se lanzó recientemente en simultáneo con la segunda temporada de la serie de Prime Video Batman: Caped Crusader.

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Hacia finales de agosto, el catálogo sumó además dos producciones de Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla y Assassin’s Creed Mirage, ambos señalados como “aclamados por la crítica”.

Amazon Luna también agregó juegos como Batman Caped Crussader y Bluey. (Amazon)

Amazon recordó que Luna se puede jugar con una suscripción a Prime y que, donde esté disponible la nube de Luna, los miembros acceden a una biblioteca que se actualiza de manera constante.

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Qué es Amazon Luna

Amazon Luna es el servicio de videojuegos en la nube de Amazon. Permite jugar sin consola ni PC potente, porque los títulos se ejecutan en servidores remotos y se transmiten por internet a distintos dispositivos compatibles.

Se accede con una cuenta de Amazon y, según la disponibilidad en cada país, puede usarse desde navegadores web o apps, con mando compatible.

Su catálogo funciona como una biblioteca que se actualiza de forma periódica y puede organizarse en distintos canales o selecciones. Para los miembros de Amazon Prime, Luna ofrece ventajas de acceso a una selección de juegos incluida con la suscripción.

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El jugador explora islas y resuelve rompecabezas para avanzar. (Epic Games)

Epic Games ofrece juego gratis para celular

Epic Games ofrece por tiempo limitado el juego Down in Bermuda sin costo para PC y celulares. La propuesta sigue a un aviador aventurero que, tras una tormenta inesperada, queda varado durante décadas en las misteriosas Bermudas. Para regresar a casa, deberá enfrentarse a criaturas marinas y desentrañar los secretos de las islas.

Para obtenerlo gratis, hay que entrar a la sección de juegos gratuitos de Epic Games y descargar el código QR disponible.