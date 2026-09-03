La decepción de Mariela Prieto tras salir de Gran Hermano y no reencontrarse con el Turco García: “Soy una mujer intachable”

La última eliminada del reality show conversó con Santiago del Moro tras quedar afuera del programa (Video: La cumbre/ Telefe Streams)

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La salida de Mariela Prieto de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada dejó una escena inesperada: el Turco García no estuvo en el reencuentro tras su eliminación y la exparticipante expuso públicamente su malestar. Luego, al referirse al vínculo con su marido, dejó abierta una incógnita sobre el futuro de la pareja, atravesada por la repercusión que tuvo su vínculo con Emanuel Di Gioia dentro del reality.

La exjugadora quedó fuera de la competencia por decisión del público y, al abandonar la casa, advirtió de inmediato una ausencia que no esperaba. Entre familiares y personas cercanas que fueron a recibirla no estaba Claudio “el Turco” García, con quien mantiene una relación desde hace tres décadas.

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Tras su salida de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Mariela Prieto habló de la ausencia del Turco García en el reencuentro (Instagram)

Después de su salida, Mariela Prieto habló del tema en La Cumbre Stream y sostuvo que su comportamiento dentro del programa no merece reproches. “No tengo nada que solucionar”, afirmó, al tiempo que remarcó que durante su participación solo bailó y que su palabra debería alcanzar para despejar cualquier duda.

En esa misma línea, señaló que será su marido quien deba definir cómo seguir. “Él tiene que decidir lo que quiera, pero mi palabra es suficiente”, expresó. La exconcursante insistió en que se mantuvo dentro de los límites del juego y que no protagonizó ninguna situación que, a su entender, justificara una crisis en la pareja.

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El conflicto tomó relevancia por la repercusión que tuvieron algunos momentos compartidos entre Prieto y Emanuel Di Gioia dentro de la casa. En especial, cobró fuerza un episodio en el que ambos participaron de una consigna del programa y recrearon una postal de festejo futbolero con un beso, una escena que generó comentarios tanto dentro como fuera del reality.

Mariela defendió su comportamiento dentro del reality y negó haber cruzado un límite (La cumbre, Streams Telefe)

Tras ese momento, Prieto había intentado quitarle gravedad a la situación y la enmarcó en la lógica del juego. Ya fuera del programa, volvió a defender esa postura y aseguró que se trató solo de una dinámica televisiva. “Yo bailé con Ema y lo volvería a hacer. Son solo bailes”, sostuvo.

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Cuando fue consultada sobre si imaginaba ver al exfutbolista al salir de la casa, la respuesta fue directa. “Claro que sí, ¿cómo no lo voy a esperar si es mi marido?”, dijo, en referencia a la relación de más de 30 años que los une.

Prieto también se definió como “una mujer intachable” y manifestó que aguarda poder hablar con García para aclarar lo ocurrido. Por ahora, esa conversación todavía no se produjo públicamente y la tensión quedó instalada después de una eliminación que, además del final en el juego, abrió un interrogante sobre la continuidad del vínculo.

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La angustia de Mariela Prieto luego de que el Turco García no quiso participar de su boda en Gran Hermano

La salida de Mariela Prieto de Gran Hermano Generación Dorada se produjo en la etapa decisiva del programa. La participante se convirtió en la primera eliminada de la placa final y terminó su recorrido en el reality en el sexto puesto, después de quedar en el mano a mano definitivo con Luana Fernández.

La definición se conoció durante la gala del miércoles 2 de septiembre, cuando Santiago del Moro anunció el resultado de la votación positiva entre las seis jugadoras que seguían en competencia. En esa instancia, el público ya no votó para eliminar sino para respaldar a sus favoritas de cara al cierre de la temporada.

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Mariela Prieto fue eliminada de la placa final de Gran Hermano Generación Dorada y terminó sexta en la competencia (Video: Gran Hermano, Telefe)

Antes de que se confirmara la salida de la jugadora, habían asegurado su continuidad Yanina Zilli, Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos y Solange Abraham. De ese modo, la definición quedó reducida a Prieto y Fernández, las dos participantes con menor caudal de apoyo en esa instancia.

Minutos después, el conductor confirmó que Mariela era la menos votada y, por lo tanto, debía abandonar la casa. Su eliminación marcó el cierre de una participación que, además del juego, quedó atravesada por la repercusión que tuvieron algunas escenas de su vínculo con otros participantes y por la tensión instalada alrededor de su relación con el Turco García.

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