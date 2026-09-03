Unión Europea en Colombia inicia estrategia digital con Gobierno, sector privado y académicos

La Unión Europea es el invitado de Honor de Andicom 2026.

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El embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, encabezó la apertura de ANDICOM 2026, evento en el que el bloque europeo participó como Región Invitada de Honor. En su intervención, el diplomático planteó una propuesta de trabajo digital dirigida al Gobierno colombiano, al sector privado y a la academia (una triada muy usada en Europa).

El planteo general del discurso gira en torno a la construcción de una alianza de largo plazo entre la Unión Europea y Colombia en materia de transformación digital, sustentada en instrumentos de cooperación, inversión y tecnología que el bloque europeo ya despliega en distintas regiones del mundo.

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La apertura en Andicom con Europa como Región Invitada de Honor

El embajador, François Roudié, inició su discurso con un agradecimiento a Manuel Martínez, director ejecutivo de CINTEL, entidad organizadora de ANDICOM, por la invitación a que la Unión Europea participara como Región Invitada de Honor de la edición 2026 del evento.

El embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, planteó una propuesta de trabajo digital dirigida al Gobierno colombiano, al sector privado y a la academia.

En su intervención, dirigida a autoridades nacionales y territoriales, representantes de los Estados miembros de la Unión Europea, empresarios e innovadores presentes en el encuentro, Roudié señaló que prefería no comenzar su discurso con estrategias ni cifras, sino con la mención de un caso concreto.

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Esa decisión marcó el tono del resto de su intervención: en lugar de abrir con datos macroeconómicos, el Embajador optó por presentar primero un caso puntual de conectividad rural, que utilizó como punto de partida para introducir la propuesta europea hacia Colombia.

El proyecto piloto en Camarón: conectividad para ochenta hogares rurales

A hora y media de Cartagena, Colombia, se encuentra Camarón, un caserío ubicado en El Carmen de Bolívar, donde viven unos ochenta hogares que actualmente no cuentan con acceso a internet. Según explicó el embajador, allí arrancará un proyecto piloto impulsado en conjunto con Colnodo, MinTIC y empresas europeas.

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El proyecto consiste en el despliegue de una red comunitaria LTE con tecnología europea y conexión por satélite, orientada a conectar a esos ochenta hogares que hoy permanecen sin servicio de internet. La iniciativa forma parte de la propuesta que la Unión Europea presentó en la apertura de ANDICOM 2026.

Camarón funciona como una experiencia rural de conectividad basada en tecnología europea y satelital, pensada para extenderse a otras zonas del país sin cobertura. (EFE/ Joédson Alves)

Camarón funciona como una experiencia rural de conectividad basada en tecnología europea y satelital, pensada para extenderse a otras zonas del país sin cobertura. El objetivo declarado por el embajador es replicar ese modelo en otras regiones rurales, incluidas las afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

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Roudié planteó que, más allá de su escala reducida, el caso de Camarón resume el sentido general de la propuesta que la Unión Europea lleva a Colombia: un esquema de cooperación que combina tecnología, financiación y trabajo conjunto con actores locales, aplicado primero a una comunidad específica antes de proyectarse a una escala mayor.

Qué es Global Gateway, la estrategia europea para Colombia

Roudié definió el eje central de su propuesta como una alianza de largo plazo orientada a la transformación digital de Colombia. Según explicó, esa alianza debe reunir lo que Europa puede ofrecer: cooperación, tecnología, inversión, estándares de confianza y financiación.

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A ese esquema lo llamó Global Gateway, la estrategia con la que la Unión Europea construye, junto a sus Estados miembros, empresas y bancos, asociaciones de inversión que se sostienen en el tiempo con sus países socios.

Uno de los llamados más importantes es trabajar con los académicos, así como se ha hecho en Europa para construir legislaciones en pro de la sociedad.

En el caso de Colombia, busca traducir ese esquema en proyectos digitales concretos, coordinados entre Estados miembros, empresas europeas y bancos de desarrollo.

El embajador sostuvo que Colombia representa un socio natural para ese tipo de alianza, en primer lugar porque Europa ya mantiene presencia en el país y, en segundo lugar, porque Colombia dispone de activos propios para aportar a la relación, un punto que retomó más adelante en su intervención.

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En ese marco, Roudié planteó que la magnitud de la presencia empresarial europea no es lo relevante por sí sola. Lo que importa, señaló, es qué aportan esas empresas y qué brechas contribuyen a cerrar, en referencia a que la brecha digital colombiana no es única sino que se compone de varios frentes distintos que las compañías europeas trabajan junto a socios locales.

La Unión Europea tiene hoy una de las legislaciones más importantes del mundo sobre tecnología e inteligencia artificial. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Las cuatro brechas digitales que identifica la Unión Europea en Colombia

Roudié explicó que la brecha digital colombiana no es un fenómeno único, sino que se compone de cuatro frentes distintos, cada uno de los cuales cuenta con empresas europeas trabajando junto a socios locales para reducirlo. Varias de esas compañías se encontraban en el pabellón europeo de ANDICOM.

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La primera es la brecha de cobertura. Según detalló el embajador, empresas como Millicom-Tigo, Nokia, Teltonika y Moabits aportan redes y equipos, mientras que Eutelsat, Hispasat, SES y Telespazio llegan por vía satelital a los territorios donde la fibra óptica no tiene alcance. La clave, sostuvo, está en combinar fibra, redes móviles y satélite según las características de cada territorio, el mismo esquema que se aplicará en el proyecto piloto de Camarón.

La segunda es la brecha de productividad. Compañías como SAP, Indra, Experian, Quantyca, I3Connect, Aptica, Ilkari y Redegal proveen software, datos, servicios en la nube e inteligencia artificial. Con esas herramientas, indicó Roudié, las pequeñas y medianas empresas colombianas logran producir más y acceder a mercados digitales.

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Confianza y capacidades humanas: los otros dos frentes de la brecha digital

La tercera brecha señalada por el embajador es la de confianza. Sin ese componente, afirmó, no existe economía digital posible. En ese frente, Mnemo y S2 Grupo se ocupan de proteger las redes por donde circulan los datos, mientras que GMV y Frequentis trabajan en comunicaciones seguras e infraestructuras críticas.

La cuarta es la brecha de capacidades humanas. Empresas como Altissia y Barco muestran, según el discurso, de qué manera la tecnología transforma los procesos de educación y formación. Roudié remarcó que conectar a las personas no resulta suficiente por sí solo: esa conexión debe traducirse en conocimiento y en empleo concreto para quienes acceden a ella.

Entonces, la brecha digital de Colombia, de acuerdo con el planteo europeo, se divide en cuatro problemas concretos: falta de cobertura en zonas rurales, baja productividad de las pymes, insuficiente ciberseguridad y carencia de capacidades digitales en la población.

Las energías renovables son una de las soluciones para el ahorro energético en el mundo. EFE/Ernesto Mastrascusa

Energía y marco jurídico como soporte de la estrategia

Roudié planteó que, para sostener las cuatro brechas mencionadas (cobertura, productividad, confianza y capacidades) resultan indispensables dos elementos adicionales: energía y reglas claras.

En materia energética, indicó que más del 60% de la generación renovable de Colombia está vinculada a inversión europea, y que Siemens Energy trabaja en el punto de encuentro entre la transición energética y la transición digital del país.

En el plano jurídico, mencionó a Cremades & Calvo-Sotelo y Fide Partners como las firmas que aportan la seguridad jurídica que ese tipo de inversión requiere para consolidarse.

El embajador resumió esa presencia como una cadena de valor completa, que se extiende desde los satélites hasta las redes móviles, desde el software y los datos hasta la inteligencia artificial, y desde la ciberseguridad hasta el talento, la energía y la regulación.