Pepe Chatruc habló de su encuentro con Sabrina Rojas en un boliche porteño: "Estuvimos bailando juntos"

El exfutbolista y la conductora tuvieron un breve encuentro en un boliche porteño (Video: SQP-América TV)

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Pocas semanas después de que Sabrina Rojas anunciara públicamente su separación de Pepe Chatruc el 10 de agosto, el exfutbolista confirmó que ambos volvieron a verse en Tequila, un reconocido boliche de la noche porteña. El encuentro no pasó desapercibido: según contó el cronista de SQP (América TV), los dos estuvieron a segundos de besarse. En un móvil para el programa, Chatruc habló sin rodeos sobre el vínculo que mantiene con su ex, su situación sentimental actual y los rumores que lo ligan a otra mujer.

Consultado sobre cómo atraviesa este momento personal, el exfutbolista fue directo: “Bárbaro. Bien, tranquilo. Me acabo de separar. Estoy muy ocupado, con mucho trabajo, con niños”, dijo Chatruc ante las cámaras del ciclo. La pregunta que siguió apuntó a Priscila Crivocapich, con quien fue fotografiado en un evento y con quien, según la propia actriz, comparten una amistad. “No lo dije yo, es la realidad”, respondió él cuando el cronista señaló que ya lo habían vinculado sentimentalmente con ella.

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Chatruc aclaró con detalle la naturaleza de ese vínculo. “Yo estudié Periodismo Deportivo con ella y es fanática de Racing, es amiga, nos reímos mucho”, explicó. Agregó que Crivocapich frecuenta su casa y que el acercamiento público que generó los rumores no fue más que coincidencia: “Justo coincidimos en un evento y tenemos confianza. Entonces, nos sacamos fotos, nos reímos cada vez que nos encontramos. Juega al pádel en mi cancha. Tenemos una linda relación y somos amigos.”

José y Sabrina estuvieron juntos tan solo unos meses (Instagram)

El tramo más revelador de la charla llegó cuando el cronista le preguntó por la noche que compartió con Rojas en Tequila. Chatruc no lo negó. “Sí, coincidimos, comimos, nos quedamos tomando algo y después estuvimos bailando juntos. Nos dimos un abrazo. Nos separamos hace muy poquito y no, no nos peleamos. Entonces, tenemos buena onda”, relató. Ante la consulta de si desde esa buena onda podría darse una reconciliación, fue cauto: “No lo sé, no lo sé. Eso no se puede saber, pero sí que tenemos lindo vínculo.”

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La fuente del programa sostuvo que la pareja estuvo a punto de besarse esa noche. Chatruc esquivó la afirmación, pero tampoco la desmintió con firmeza. “Es difícil no tenerle ganas a Sabrina, le atraerá a mucha gente”, reconoció el exfutbolista en declaraciones a SQP. Y cerró con una definición sobre los términos en que quedó la relación: “No nos peleamos, simplemente nos separamos y en buenos términos. Es una mujer muy linda.”

La conductora detalló recientemente qué requisitos espera que cumpla un hombre interesado en conquistarla. Cuando la actriz utilizó la cajita de preguntas, uno de los usuarios le preguntó si considera que genera intimidación en los hombres; ella contestó: “No creo... sí considero que como tengo una vida muy completa y linda, a veces es más difícil. No me alucino con lo básico que tienen los hombres para ofrecer. Ya tengo hijos, casa, trabajo, viajo, soy independiente, disfruto y mil cosas más que ya tengo. Ahí es cuando buscas o prestás atención a otros detalles. Y la vara se hace más alta. En realidad es más simple, pero lo más difícil de encontrar”.

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Ella manifestó que su preferencia es por alguien de una edad cercana a la suya, respecto al tipo de hombre que busca. Además, a la pregunta acerca de qué rasgos la conquistaban de un hombre, declaró: “Uf, buena pregunta. Su masculinidad, que esté bien plantado en la vida. Que sea simple. Divertido. Seguro. Yo al estar sola y resolver en la vida, soy bastante masculina. Me seduce cuando encuentro alguien que es más fuerte que yo. Que me hace sentir minita, desde su protección y otras cosas. ¿Alguien por ahí? Jajaja”