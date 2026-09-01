Cómo crear una imagen de Las Guerreras K-pop en el universo de Phineas y Ferb

Las dos animaciones se pueden encontrar en plataformas streaming por una suscripción. (Fotocomposición Infobae)

Guardar

Recrear a Las Guerreras K-pop con la estética de Phineas y Ferb mediante inteligencia artificial (IA) requiere imágenes de referencia, una organización previa de los archivos y un prompt o instrucción que defina con precisión el resultado esperado.

El proceso puede realizarse desde plataformas como Gemini, la herramienta de inteligencia artificial de Google. No exige conocimientos avanzados de edición, aunque sí atención a cada referencia y a los ajustes posteriores.

PUBLICIDAD

La meta es conservar rasgos reconocibles de las protagonistas de la popular película de Netflix, como peinados, vestuario, expresiones y cantidad de personajes, y trasladarlos a un mundo de animación bidimensional, con líneas simples, proporciones estilizadas, colores planos e inventos propios de la serie de Disney.

Se deben elegir imágenes donde aparezcan las tres personajes principales de Las Guerreras K-pop. (Foto: Netflix)

Qué imágenes conviene elegir como referencia para la IA

El punto de partida es reunir fotografías de buena resolución de Las Guerreras K-pop y de Phineas y Ferb. Es conveniente elegir imágenes donde los rostros se vean completos, la ropa tenga detalles identificables y las poses no oculten a ninguna integrante.

PUBLICIDAD

Las fotografías borrosas, con iluminación deficiente o con objetos que tapen a las artistas pueden dificultar la interpretación de la IA. La ausencia de marcas de agua y el uso de archivos JPG o PNG favorecen una carga más clara y evitan problemas de compatibilidad.

Asimismo, se necesitan referencias visuales del ambiente que se busca recrear. En este caso, pueden seleccionarse escenas de patios suburbanos, casas de colores, laboratorios improvisados, inventos de gran tamaño y fondos soleados.

PUBLICIDAD

Gemini está disponible en diferentes dispositivos como celulares y computadores. (Foto: Europa Press)

Otro paso clave es crear una carpeta exclusiva para el proyecto, que permite separar las imágenes útiles de otros archivos del dispositivo. Allí pueden guardarse las fotos de las artistas, las capturas de escenarios y una selección de imágenes que sirvan para definir colores, expresiones o accesorios.

Cuál plataforma es útil para generar ilustraciones con IA

Una plataforma fácil de usar es Gemini, para comenzar, se debe ingresar a Gemini con una cuenta activa de Google, ya sea desde la versión web o desde la aplicación.

PUBLICIDAD

En el chat se habilita la opción de adjuntar archivos desde el dispositivo. Allí es posible incorporar varias imágenes y acompañarlas con una descripción escrita sobre la escena que se pretende generar.

Esta es una recreación de Las Guerreras K-pop en el universo de Phineas y Ferb. (Foto: Gemini)

La herramienta permite trabajar con referencias visuales y una instrucción textual en el mismo pedido. Esa combinación ayuda a precisar qué aspectos deben mantenerse de las artistas y cuáles pertenecen al mundo animado.

PUBLICIDAD

De qué forma redactar el prompt para que la IA arroje un buen resultado

El prompt debe describir a los personajes, el lugar, la composición y el estilo visual sin depender únicamente de nombres registrados. Algunas plataformas pueden limitar referencias directas a franquicias protegidas por derechos de autor. Por ese motivo, una alternativa es definir las características gráficas y narrativas que se desean trasladar a la imagen.

Una instrucción posible sería: “Representa a tres jóvenes artistas de pop coreano con peinados coloridos y atuendos modernos en un patio suburbano de verano. Dibújalas como personajes de una serie animada bidimensional, con cabezas triangulares, ojos grandes, líneas simples y colores planos”.

PUBLICIDAD

Al publicar la ilustración en plataformas digitales se debe aclarar que está hecha con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo corregir la imagen y compartir el resultado en plataformas digitales

La primera generación puede omitir detalles, alterar los colores de la ropa o modificar el número de personajes. En ese caso, corresponde revisar el resultado y enviar una nueva instrucción. Pedidos como “mantén a las tres integrantes”, “cambia los atuendos a tonos rosas y azules” o “ubica el invento detrás de los personajes” permiten corregir aspectos puntuales.

Cuando la imagen esté lista, se puede descargar y guardar en la carpeta del proyecto. Si se publica en redes sociales, conviene incluir “Ilustración generada con inteligencia artificial, no oficial”.

PUBLICIDAD

El proceso debe realizarse solo en servicios legítimos y actualizados: las aplicaciones pirata pueden exponer el dispositivo a malware, comprometer datos personales y vulnerar derechos de autor.