República Dominicana

El Gobierno de República Dominicana construirá 34 nuevas estaciones policiales en el país

La iniciativa busca ampliar el despliegue territorial de la Policía Nacional y mejorar los espacios de trabajo de los uniformados, tras una revisión técnica y administrativa con Desarrollo Provincial, informó el coronel Diego Pesqueira

La Policía Nacional y la Dirección de Desarrollo Provincial revisaron los aspectos técnicos y administrativos para iniciar las obras de las estaciones policiales./ (Policía Nacional)
La Policía Nacional y la Dirección de Desarrollo Provincial revisaron los aspectos técnicos y administrativos para iniciar las obras de las estaciones policiales./ (Policía Nacional)
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El Gobierno de República Dominicana avanzará con la construcción de 34 nuevas estaciones policiales en distintos puntos del país, una iniciativa que busca ampliar la presencia territorial de la Policía Nacional y mejorar las condiciones desde las cuales los agentes prestan servicios a la ciudadanía.

El anuncio surgió tras una reunión entre el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, y el director de Desarrollo Provincial, José Andújar. Ambos organismos revisaron los aspectos técnicos y administrativos necesarios para dar inicio a las obras, según informó el vocero policial, coronel Diego Pesqueira.

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Las autoridades evaluaron las condiciones de los terrenos elegidos, los cronogramas de ejecución y las prioridades de las comunidades que recibirán las nuevas instalaciones. La Policía sostuvo que el proyecto forma parte de su proceso de modernización institucional y que apunta a reforzar la capacidad operativa de las direcciones locales.

El gobierno de Luis Abinader impulsa la transformación policial con cambios en el patrullaje y capacitación de personal. /(Policía Nacional República Dominicana)
El gobierno de Luis Abinader impulsa la transformación policial con cambios en el patrullaje y capacitación de personal. /(Policía Nacional República Dominicana)

La construcción de los destacamentos se suma a una agenda oficial que incluye cambios en el modelo de patrullaje, capacitación de personal, supervisión interna y renovación de estructuras. La estrategia se desarrolla bajo la administración del presidente Luis Abinader, cuyo gobierno formalizó el proceso de transformación policial en 2021.

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La actualización de la infraestructura coincide con cambios en la preparación de los futuros agentes. Según datos oficiales, una promoción de alrededor de 2,000 policías y cadetes realiza pasantías de tres meses antes de graduarse, con el objetivo de complementar la instrucción académica con tareas junto a oficiales de experiencia.

Ernesto Rodríguez García, director de la Policía Nacional, señaló además que entre 3,000 y 4,000 agentes egresaron de los centros de formación, mientras otra promoción continúa en proceso de preparación. El plan contempla reentrenamiento para el personal con más antigüedad, con contenidos sobre procedimientos, trato con los ciudadanos, legalidad y prevención de abusos de autoridad.

Vista trasera de un agente de la Policía Nacional de República Dominicana con casco, mirando un atardecer sobre el mar, una ciudad y una bandera dominicana.
La Policía Nacional aplicará un plan piloto de patrullaje por cuadrantes y corredores en cuatro departamentos antes de extenderlo a otros 20. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades también prevén aplicar un plan piloto de patrullaje basado en cuadrantes y corredores. La iniciativa comenzaría en cuatro departamentos y luego se extendería a otros 20, según explicó el director de la Policía. El modelo busca ordenar la cobertura territorial, asignar responsabilidades por zonas y establecer mecanismos de supervisión.

El Gobierno relanzó en 2025 un esquema de servicio y patrullaje con más de 1,100 agentes y 72 cuadrantes en el Gran Santo Domingo y Santiago. Datos publicados en agosto de 2026 indicaron que había 206 cuadrantes activos de los 355 proyectados, una diferencia que refleja las limitaciones de personal, movilidad, tecnología e infraestructura para completar el despliegue.

Las nuevas estaciones policiales se incorporan a ese desafío. La Dirección de Desarrollo Provincial y la Policía Nacional acordaron mantener reuniones técnicas para revisar los avances, resolver obstáculos administrativos y garantizar la continuidad de las obras en las comunidades seleccionadas.

Ernesto Rodríguez García asumió la conducción policial el 18 de agosto

Ernesto Rodríguez García asumió la dirección de la Policía Nacional el 18 de agosto y planteó fortalecer el seguimiento de los policías jóvenes y los controles en las calles./ (Presidencia de la República Dominicana)
Ernesto Rodríguez García asumió la dirección de la Policía Nacional el 18 de agosto y planteó fortalecer el seguimiento de los policías jóvenes y los controles en las calles./ (Presidencia de la República Dominicana)

Rodríguez García llegó a la Dirección General de la Policía tras su designación mediante el Decreto 558-26, emitido el 17 de agosto. El oficial asumió formalmente un día después, en reemplazo del mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, quien dejó el cargo luego de seis meses de gestión.

Antes de su ascenso, el actual director se desempeñaba como inspector general de la institución, un puesto vinculado con la fiscalización de la conducta de los agentes y el cumplimiento de las normas internas. Su perfil incluye funciones en áreas de investigación, prevención y formación, además de mandos territoriales en distintas regiones dominicanas.

Desde que asumió, Rodríguez García planteó la necesidad de fortalecer el acompañamiento de los policías jóvenes y de mantener controles sobre el personal que presta servicios en las calles. En declaraciones recogidas por medios locales, afirmó que la formación debe continuar después del paso por las academias, con seguimiento de los superiores y revisión de procedimientos.

El nuevo director ha realizado recorridos por Bonao, La Vega, Moca, Santiago, Puerto Plata y Valverde, con sede en Mao. Durante esas visitas se reunió con agentes de las direcciones regionales y abordó la responsabilidad de los uniformados frente a residentes y visitantes.

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