Honduras

Estados Unidos respalda la reforma eléctrica de Honduras

Washington destacó la aprobación de las reformas y considera que los cambios pueden contribuir a construir un sistema energético más confiable

Estados Unidos destacó que empresas estadounidenses podrían participar en proyectos de generación, distribución e infraestructura eléctrica en Honduras.
La reforma eléctrica busca reducir pérdidas y aliviar las finanzas del sistema energético hondureño.
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Estados Unidos recibió con beneplácito la aprobación de las reformas al subsector eléctrico de Honduras y señaló que la modernización del sistema energético puede convertirse en un factor para mejorar el suministro de electricidad y generar nuevas oportunidades de inversión en el país.

El respaldo fue expresado por Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental. El funcionario destacó el potencial de los cambios aprobados por el Congreso Nacional para fortalecer la infraestructura energética hondureña y facilitar la llegada de capital estadounidense.

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A través de su cuenta en X, Segura planteó que un sistema eléctrico más confiable puede mejorar las condiciones para hacer negocios en Honduras y convertir al país en un destino más atractivo para las empresas.

“Un sector energético confiable convierte a Honduras en una apuesta más inteligente para la inversión estadounidense”, afirmó Segura.

Honduras enfrenta desde hace años dificultades relacionadas con las finanzas del sistema eléctrico, las pérdidas de energía y las deficiencias en la prestación del servicio, factores que también han representado obstáculos para la actividad productiva y la inversión.

Camino a la inversión

Para Estados Unidos, un sistema energético confiable también puede convertirse en un factor para mejorar el clima de inversión, en particular para compañías interesadas en instalar operaciones, ampliar sus actividades o participar en proyectos vinculados con la generación y distribución de electricidad.

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Uno de los elementos destacados por el funcionario estadounidense es la posibilidad de que las empresas de ese país participen en la transformación del sector energético hondureño.

Desde la perspectiva planteada por Segura, una mejora en las condiciones del sistema eléctrico no solo tendría efectos sobre los consumidores hondureños, sino que también podría contribuir a crear un entorno más favorable para la inversión extranjera.

La llegada de nuevos capitales, a su vez, podría traducirse en proyectos de infraestructura y puestos de trabajo, según el alcance que finalmente tengan las inversiones y la implementación de las reformas.

El impacto de la reforma eléctrica en Honduras dependerá de su implementación y de su capacidad para mejorar el suministro, reducir pérdidas y atraer capital.
El impacto de la reforma eléctrica en Honduras dependerá de su implementación y de su capacidad para mejorar el suministro, reducir pérdidas y atraer capital.

Las reformas al subsector eléctrico fueron aprobadas por el Congreso Nacional con 72 votos, después de un proceso de discusión que se extendió durante casi tres meses.

Aprobación y aplicación

El siguiente paso corresponde a la publicación de la normativa en el diario oficial La Gaceta, requisito necesario para avanzar hacia su entrada en vigor.

Con la aprobación legislativa se cerró una etapa de debate político y comenzó otra en la que el principal desafío será llevar las modificaciones del marco legal a la práctica.

Es durante esta fase cuando deberán observarse los efectos concretos de la reforma sobre el funcionamiento del sector, las inversiones y la calidad del suministro.

Durante años, el sistema enfrentó dificultades financieras, elevados niveles de pérdidas y problemas relacionados con la confiabilidad del suministro, situaciones que han tenido repercusiones tanto para los hogares como para las empresas.

Por esa razón, los cambios aprobados son observados no solo desde la perspectiva del sector energético, sino también desde el ámbito económico.

La posición expresada por Estados Unidos coloca al sector eléctrico dentro de una discusión más amplia sobre las condiciones necesarias para atraer inversión extranjera a Honduras.

La reforma al subsector eléctrico busca fortalecer la infraestructura energética de Honduras y avanzar hacia un suministro de electricidad más estable.
La reforma al subsector eléctrico busca fortalecer la infraestructura energética de Honduras y avanzar hacia un suministro de electricidad más estable.

En ese escenario, la reforma podría convertirse en una herramienta para impulsar inversiones vinculadas directamente con la energía, pero también para generar mejores condiciones en otros sectores de la economía.

El interés estadounidense refleja además la importancia que Washington atribuye a la relación económica con Honduras y a la posibilidad de ampliar la participación de empresas de su país en proyectos de infraestructura y desarrollo.

Aunque la aprobación de la normativa fue recibida positivamente por Estados Unidos y diversos sectores, su impacto dependerá de la forma en que sea implementada..

Para Honduras, la modernización del sector puede representar una oportunidad para atender problemas históricos y, al mismo tiempo, posicionar la infraestructura energética como un componente de su estrategia para atraer capital y fortalecer la economía.

Para Estados Unidos, un sistema eléctrico más confiable puede facilitar la participación de sus empresas en Honduras y mejorar las condiciones para nuevas inversiones.

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