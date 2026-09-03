Se hacía pasar por policía de la Bonaerense y tenía una condena por amenazas con armas: el detalle que lo delató

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre que fingía ser miembro de una fuerza de seguridad

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Un hombre de 48 años que se hacía pasar por un efectivo de la Policía Bonaerense fue detenido por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Caballito. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el sospechoso tenía antecedentes por amenazas con armas y una condena en suspenso.

Todo comenzó este jueves cuando los oficiales porteño vieron salir de un lavadero, ubicado en la esquina de Nicasio Oroño y Yerbal, a una camioneta Renault Duster de color oscuro con balizas azules encendidas, similares a las utilizadas por los móviles policiales no identificables.

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Al consultar el dominio del vehículo en el sistema, los efectivos descubrieron que no estaba acreditado como oficial. Por lo tanto, personal de la División Investigaciones Comunales 6 de la Policía de la Ciudad inició un seguimiento que culminó en la intersección de Aranguren y Nicasio Oroño.

El detenido tenía antecedentes por amenazas

Allí, interceptaron la Renault Duster e identificaron al conductor, quien aseguró pertenecer a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, aunque no pudo acreditar que formara parte de la fuerza. A simple vista, los agentes divisaron sobre el tablero del auto un cartel con la inscripción “Policía” y la empuñadura de un arma.

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Ante esta situación, inspeccionaron el vehículo y encontraron tres réplicas de armas de fuego de aire comprimido, prendas policiales, entre ellas una remera negra con la inscripción “Fuerzas Especiales GAD-Instructor”, un chaleco de protección balística y dos cuchillos.

Los agentes encontraron réplicas de armas y de credenciales, decenas de municiones, prendas policiales y un chaleco antibalas en el interior del auto

Asimismo, hallaron tres tubos de aire comprimido, una placa metálica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 47 cartuchos de escopeta calibre 12x70, otro calibre 16, un cargador metálico de una pistola Bersa 9 milímetros sin municiones, dos tonfas, una barreta metálica, un casco táctico, un botiquín, un pasamontañas y un posnet.

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Al verificar los antecedentes del sospechoso, los efectivos comprobaron que había sido procesado en 2019 por amenazas con armas. Luego, en diciembre de 2021, fue condenado a un año y seis meses de prisión en suspenso por ese delito. La sentencia también incluyó una prohibición de acercamiento a la víctima.

La causa quedó en manos de fiscal Federico Gotusso, de Unidad de Flagrancia (UFLA) Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, quien ordenó la detención del sospechoso por la presunta comisión de los delitos de usurpación de títulos y honores, tenencia de armas de guerra y averiguación de ilícito. Además, dispuso el secuestro del vehículo y de todos los elementos encontrados en su interior.

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Los efectivos secuestraron el vehículo del aprehendido

A fines de mayo, otro hombre que simulaba pertenecer a la Policía Bonaerense también había sido detenido. Se trató de Diego Martín Durán, de 45 años, quien se hacía pasar por subcomisario de la Policía Bonaerense y fue arrestado en Junín, acusado de abuso sexual con acceso carnal.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de una joven de 29 años, quien relató que había sido abusada sexualmente en la vivienda del sospechoso.

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Con esta información, la UFI N°4 de Junín, a cargo del fiscal Esteban Pedernera, ordenó un allanamiento en la vivienda donde habrían ocurrido los hechos, ubicada sobre la calle Córdoba al 1000. Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron a Durán y secuestraron tres municiones calibre 9 milímetros, un rifle y un par de botas negras pertenecientes a la denunciante. Durán quedó imputado por abuso sexual con acceso carnal y usurpación de autoridad y funciones públicas.