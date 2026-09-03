Crimen y Justicia

Se hacía pasar por policía de la Bonaerense y tenía una condena por amenazas con armas: el detalle que lo delató

El sospechoso, de 48 años, fue detenido este jueves por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Caballito

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre que fingía ser miembro de una fuerza de seguridad
Guardar

Un hombre de 48 años que se hacía pasar por un efectivo de la Policía Bonaerense fue detenido por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Caballito. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el sospechoso tenía antecedentes por amenazas con armas y una condena en suspenso.

Todo comenzó este jueves cuando los oficiales porteño vieron salir de un lavadero, ubicado en la esquina de Nicasio Oroño y Yerbal, a una camioneta Renault Duster de color oscuro con balizas azules encendidas, similares a las utilizadas por los móviles policiales no identificables.

PUBLICIDAD

Al consultar el dominio del vehículo en el sistema, los efectivos descubrieron que no estaba acreditado como oficial. Por lo tanto, personal de la División Investigaciones Comunales 6 de la Policía de la Ciudad inició un seguimiento que culminó en la intersección de Aranguren y Nicasio Oroño.

Falso policía Caballito
El detenido tenía antecedentes por amenazas

Allí, interceptaron la Renault Duster e identificaron al conductor, quien aseguró pertenecer a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, aunque no pudo acreditar que formara parte de la fuerza. A simple vista, los agentes divisaron sobre el tablero del auto un cartel con la inscripción “Policía” y la empuñadura de un arma.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, inspeccionaron el vehículo y encontraron tres réplicas de armas de fuego de aire comprimido, prendas policiales, entre ellas una remera negra con la inscripción “Fuerzas Especiales GAD-Instructor”, un chaleco de protección balística y dos cuchillos.

Falso policía Caballito
Los agentes encontraron réplicas de armas y de credenciales, decenas de municiones, prendas policiales y un chaleco antibalas en el interior del auto

Asimismo, hallaron tres tubos de aire comprimido, una placa metálica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 47 cartuchos de escopeta calibre 12x70, otro calibre 16, un cargador metálico de una pistola Bersa 9 milímetros sin municiones, dos tonfas, una barreta metálica, un casco táctico, un botiquín, un pasamontañas y un posnet.

Al verificar los antecedentes del sospechoso, los efectivos comprobaron que había sido procesado en 2019 por amenazas con armas. Luego, en diciembre de 2021, fue condenado a un año y seis meses de prisión en suspenso por ese delito. La sentencia también incluyó una prohibición de acercamiento a la víctima.

La causa quedó en manos de fiscal Federico Gotusso, de Unidad de Flagrancia (UFLA) Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, quien ordenó la detención del sospechoso por la presunta comisión de los delitos de usurpación de títulos y honores, tenencia de armas de guerra y averiguación de ilícito. Además, dispuso el secuestro del vehículo y de todos los elementos encontrados en su interior.

Falso policía Caballito
Los efectivos secuestraron el vehículo del aprehendido

A fines de mayo, otro hombre que simulaba pertenecer a la Policía Bonaerense también había sido detenido. Se trató de Diego Martín Durán, de 45 años, quien se hacía pasar por subcomisario de la Policía Bonaerense y fue arrestado en Junín, acusado de abuso sexual con acceso carnal.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de una joven de 29 años, quien relató que había sido abusada sexualmente en la vivienda del sospechoso.

Con esta información, la UFI N°4 de Junín, a cargo del fiscal Esteban Pedernera, ordenó un allanamiento en la vivienda donde habrían ocurrido los hechos, ubicada sobre la calle Córdoba al 1000. Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron a Durán y secuestraron tres municiones calibre 9 milímetros, un rifle y un par de botas negras pertenecientes a la denunciante. Durán quedó imputado por abuso sexual con acceso carnal y usurpación de autoridad y funciones públicas.

Temas Relacionados

Policía BonaerenseCaballitoPolicía de la CiudadFalso PolicíaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“No confío mucho en esta juntada con J.”: el temor que Cecilia Lazcano compartió con una amiga un día antes de ser asesinada

En los chats, la adolescente de 16 años contó que desconfiaba de la invitación de J.G. y reveló que él le había pedido que no avisara a nadie. Hasta el momento, hay dos menores imputados y se investiga la posible participación de un tercero

“No confío mucho en esta juntada con J.”: el temor que Cecilia Lazcano compartió con una amiga un día antes de ser asesinada

La Corte Suprema dejó firme la prisión perpetua por el femicidio de Alicia Vallejos, asesinada de un tiro en la nuca por su pareja

Mariano Rubén Fernández había sido condenado en 2021 por el crimen ocurrido cinco años antes en Florencio Varela. En el mismo fallo, el máximo tribunal confirmó otra perpetua por un femicidio de Rosalina Candia ocurrido en la Villa 31

La Corte Suprema dejó firme la prisión perpetua por el femicidio de Alicia Vallejos, asesinada de un tiro en la nuca por su pareja

“Teníamos la sensación de que podía salir mal”: pactaron vender celulares en una estación de servicio de Lanús y cayeron en una emboscada

Una de las víctimas había invertido $3 millones y hacía su primera operación de compraventa. El supuesto comprador siguió respondiéndoles por WhatsApp después del asalto

“Teníamos la sensación de que podía salir mal”: pactaron vender celulares en una estación de servicio de Lanús y cayeron en una emboscada

Dos años después, la Suprema Corte de Mendoza sobreseyó a los rugbiers franceses acusados de violación

La decisión fue tomada por el máximo tribunal mendocino en el caso de Oscar Jégou y Hugo Auradou, luego de un reclamo de la denunciante

Dos años después, la Suprema Corte de Mendoza sobreseyó a los rugbiers franceses acusados de violación

El juicio por la muerte de Maradona ya tiene fecha de alegatos: cómo es el cronograma hasta el final

Así lo resolvieron los jueces en la última audiencia, donde el imputado Leopoldo Luque declaró sorpresivamente y por décima vez. Qué dijo

El juicio por la muerte de Maradona ya tiene fecha de alegatos: cómo es el cronograma hasta el final

DEPORTES

El tenso ida y vuelta de Kevin Lomónaco con un periodista en medio de su salida de Independiente: “Hacés preguntas complicadas”

El tenso ida y vuelta de Kevin Lomónaco con un periodista en medio de su salida de Independiente: “Hacés preguntas complicadas”

El mensaje de Germán Pezzella a los hinchas de River Plate durante su presentación como nuevo jugador de Peñarol

¿Habrá revancha? El reencuentro del Chino Maidana con Broner en un desopilante stream y el guiño a Mayweather a través de una videollamada

El peculiar motivo por el que la Fórmula 1 acortaría la extensión de las carreras en el 2027

El video viral de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo y sus hijos tras el anuncio de su retiro de la Selección

TELESHOW

La decepción de Mariela Prieto tras salir de Gran Hermano y no reencontrarse con el Turco García: “Soy una mujer intachable”

La decepción de Mariela Prieto tras salir de Gran Hermano y no reencontrarse con el Turco García: “Soy una mujer intachable”

Tamara Paganini habló del escándalo por el pago de una cuenta de tragos: “En mi época, cuando te invitaban, te invitaban”

Pepe Chatruc habló de su encuentro con Sabrina Rojas en un boliche porteño: "Estuvimos bailando juntos"

Las abogadas de Wanda e Icardi frente a frente, el escándalo amoroso del año y la figura de Las Leonas invaden la TV

La escapada familiar de Daniela Christiansson a Francia: paisajes de ensueño, diversión y una ausencia que se hizo notar

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos respalda la reforma eléctrica de Honduras

Estados Unidos respalda la reforma eléctrica de Honduras

Panamá inicia el Mes de los Océanos con monitoreo de tortugas marinas, restauración de manglares y jornadas de limpieza

El FMI contempla abrir una oficina en Caracas a medida que se profundiza su colaboración con Venezuela

Qué cambia para las empresas extranjeras en Cuba desde este 3 de septiembre con el Decreto-Ley 128

En Panamá adjudican por $255.1 millones el proyecto del teleférico urbano de San Miguelito