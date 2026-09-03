“Perfiles de riesgo”: el Banco Central lanzó una herramienta para detectar cuentas asociadas a fraudes y juego ilegal

La medida busca fortalecer los controles sobre cuentas fraudulentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso en marcha un sistema de perfiles de riesgo para reforzar los controles sobre las transferencias digitales en pos de identificar cuentas asociadas a maniobras fraudulentas y al juego ilegal.

La herramienta se elaborará con información pública y estará disponible para bancos y proveedores de cuentas de pago sin costo. La medida forma parte de la estrategia del BCRA contra el fraude en los pagos electrónicos. El organismo entregará información a los administradores de transferencias inmediatas, quienes deberán utilizarla para construir un perfil de riesgo de cada persona.

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Ese indicador buscará aportar una visión adicional sobre posibles comportamientos inusuales. Luego, los administradores deberán distribuirlo de forma gratuita entre las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPCP).

Perfiles de riesgo

Los bancos y las billeteras virtuales podrán aplicar esos perfiles en tres instancias: el monitoreo de transferencias, el registro de nuevos clientes y las revisiones periódicas exigidas por las normas de “conozca a su cliente” (KYC, por sus siglas en inglés).

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Los bancos y las billeteras virtuales podrán aplicar esos perfiles en distintas instancias. (Foto: Reuters)

El comunicado aclara que la aplicación de la medida tendrá una implementación gradual. No precisa etapas, plazos adicionales ni qué datos públicos integrarán los perfiles de riesgo.

La iniciativa apunta a complementar los mecanismos que ya emplean los participantes del sistema nacional de pagos. Según el BCRA, la nueva herramienta permitirá una “visión sistémica” para enriquecer los modelos de análisis utilizados en la detección de maniobras sospechosas.

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Identificar cuentas vinculadas con fraude o juego ilegal

Uno de los objetivos expresos de la medida es facilitar la detección temprana de cuentas que podrían utilizarse para trasladar fondos hacia otras relacionadas con actividades de juego ilegal.

Para ello, el sistema buscará reconocer “patrones transaccionales inusuales”, de acuerdo con el texto oficial. El perfil de riesgo no reemplazará los controles de cada banco o proveedor de pagos, sino que funcionará como una fuente adicional para sus procesos de monitoreo.

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El BCRA sostuvo que el esquema se basará en un “tratamiento confidencial y responsable de la información”. La entidad plantea que la coordinación entre información, tecnología y los distintos actores del sistema de pagos permitirá fortalecer la seguridad de las operaciones y la confianza de los usuarios de transferencias electrónicas.

La información tendrá un "tratamiento confidencial y responsable", según el BCRA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si una persona fue víctima de una estafa

Ante una operación no reconocida —como una transferencia, compra, retiro, préstamo o acceso no autorizado al homebanking, una aplicación bancaria o una billetera digital—, el primer paso es comunicarse de inmediato con la entidad involucrada. El usuario puede pedir el bloqueo de cuentas, tarjetas o accesos y debe dejar asentado un reclamo formal.

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El Banco Central interviene como segunda instancia. Si el banco, la emisora de tarjeta o el proveedor financiero no resuelve el caso, o la respuesta resulta insatisfactoria, la persona afectada podrá iniciar un trámite gratuito ante el organismo.

Para hacerlo, deben haber pasado al menos 10 días hábiles desde el reclamo ante la entidad. Será necesario conservar el número de gestión, una copia de la presentación inicial, la respuesta recibida —si la hubiera—, imágenes del Documento Nacional de Identidad (DNI) y los comprobantes de las operaciones cuestionadas.

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El reclamo se presenta en línea a través del formulario del BCRA. La persona debe identificar a la entidad, el canal afectado —como homebanking, tarjeta o billetera digital— y detallar las fechas, montos y características de los movimientos que considera fraudulentos. El manual también recomienda realizar una denuncia policial o judicial, según el caso y la jurisdicción.

Si el conflicto persiste, el BCRA puede derivar el expediente a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo.