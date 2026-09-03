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Tamara Paganini habló del escándalo por el pago de una cuenta de tragos: “En mi época, cuando te invitaban, te invitaban”

La exparticipante de Gran Hermano hizo su descargo tras la versión sobre una salida nocturna luego de la obra “Sex” y la supuesta negativa a abonar consumiciones

Tamara Paganini desmintió los rumores sobre un escándalo por no pagar una cuenta de tragos (Video: Instagram)

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Tamara Paganini salió al cruce de las versiones que circularon en las últimas horas y que la señalaban como protagonista de un escándalo por negarse a pagar una cuenta de tragos en una salida nocturna junto a excompañeros de Gran Hermano. La exparticipante realizó su descargo en el programa “La Linterna”, que se emite por el canal de streaming Bondi Live, y calificó la versión como una “imbecilidad”.

El rumor había surgido a partir de un relato del periodista Fede Flowers en El Observador, quien sostuvo que la mediática habría asistido el sábado por la noche a una función de “Sex”, el espectáculo creado por José María Muscari, junto a su novio y varios excompañeros del reality, entre ellos Kennys Palacios, Nazareno Pompei y Juani Car. Según esa versión, al llegar la cuenta de las consumiciones, valuada en $200.000 pesos argentinos, Paganini se habría negado a abonarla porque consideraba que las bebidas estaban incluidas dentro de la invitación al evento. “No quiso pagar, se negó”, había asegurado el comunicador.

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La versión difundida por Fede Flowers indicó que Tamara Paganini se negó a abonar 200.000 pesos en consumiciones tras una salida en Sex
La versión difundida por Fede Flowers indicó que Tamara Paganini se negó a abonar 200.000 pesos en consumiciones tras una salida en Sex

Laura Ubfal la recibió en su programa y Paganini pidió un breve espacio para desmentir la historia de manera directa. “Salió por todos lados que yo hice un escándalo en un bar porque no quería pagar la cuenta”, planteó la exparticipante, antes de reconstruir su versión de los hechos.

Según relató, la salida se dio efectivamente en el marco de la obra “Sex”, a la que asistió para ver a Daniela “Pestañela” Celis, junto al resto del grupo. Al finalizar la función, el personal del lugar se acercó a cobrar los tragos consumidos por el grupo. Paganini afirmó haber tomado solo dos bebidas y remarcó que fue la primera en sacar la billetera para abonar su parte, incluso antes de que sus compañeros le retribuyeran el dinero correspondiente.

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La sorpresa, según su relato, no derivó en ningún reclamo ni malestar hacia el establecimiento, sino en un comentario dirigido a sus propios acompañantes por la modalidad de cobro. “¿Qué onda, boludo, te cobran los tragos?”, relató haberles preguntado, ante lo cual sus compañeros le confirmaron que las consumiciones no estaban contempladas dentro de la invitación general al evento. “En mi época, cuando te invitaban, te invitaban”, comparó la India, quien atribuyó la confusión a una diferencia de códigos entre distintos momentos de su vida social, sin que eso implicara, según su descargo, ningún tipo de conflicto con el personal del lugar.

Tamara Paganini afirmó que asistió a la obra Sex junto a excompañeros de Gran Hermano y que fue la primera en sacar la billetera para pagar
Tamara Paganini afirmó que asistió a la obra Sex junto a excompañeros de Gran Hermano y que fue la primera en sacar la billetera para pagar

La exparticipante fue categórica al desestimar cualquier versión que hablara de un enojo de su parte: “Nunca hice escándalo, nunca me enojé, nunca, o sea, cero”. Ante la consulta de Ubfal sobre el origen de la versión, la panelista Flor Cabrera identificó de manera directa a Fede Flowers como la fuente de la información que circuló en distintos medios. “Mirá si voy a armar un escándalo porque me cobraron dos tragos”, cerró la ex Gran Hermano en la mesa.

El testimonio de Paganini contó además con el respaldo del periodista Agustín Rey, otro de los invitados presentes en el lugar la noche del hecho. “Doy fe, porque yo la vi y no hizo ningún escándalo”, sostuvo Rey, quien confirmó además haber abonado su propia cuenta sin inconvenientes durante esa misma salida.

La versión original difundida por eltrece había mencionado también que, tras el confuso episodio por el pago, Paganini se habría negado a publicar historias de Instagram que le habrían solicitado como parte de la promoción del espectáculo teatral. Ese punto no fue abordado de manera directa por la propia Paganini durante su descargo en Bondi Live, que se centró exclusivamente en desmentir el conflicto vinculado al pago de la cuenta en el espectáculo.

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