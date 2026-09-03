El mensaje de Germán Pezzella a los hinchas de River Plate durante su presentación como nuevo jugador de Peñarol

Durante la conferencia de prensa en Montevideo, el defensor Germán Pezzella -nuevo refuerzo de Peñarol- le dedicó unas palabras a los hinchas de River tras su salida del club

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Germán Pezzella fue presentado como nuevo refuerzo de Peñarol de Uruguay luego de haber rescindido el contrato con River Plate en una última etapa en la que el defensor campeón del mundo con la selección argentina no pudo demostrar todo su potencial. El bahiense de 35 años aprovechó la conferencia de prensa para dejar un mensaje de despedida a los hinchas y al club de Núñez.

“Aprovecho este espacio para despedirme públicamente de River. No lo pude hacer en otro momento y la verdad que es el club más importante de mi vida por todo lo que pasé ahí. Así que aprovecho para agradecerle a la gente públicamente porque siento un cariño muy grande. Acá estamos para iniciar esta nueva aventura, estoy muy ilusionado, muy contento y con ganas de arrancar”, expresó el defensor en su presentación como flamante jugador de Peñarol.

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Ganador de cinco títulos con el club, Pezzella precipitó su salida del Millonario y le dejó un mensaje a su comunidad en su cuenta de Instagram con una foto en la que besa el escudo con un mensaje breve: “Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias”. El club comunicó que la salida fue “de común acuerdo” y destacó que el paso del defensor en sus dos etapas y que se convirtió en campeón del mundo en 2022, “reflejando el aporte histórico de River a la selección argentina”. La entidad también le agradeció “su entrega” y le deseó “lo mejor en su próxima etapa”.

Germán Pezzella posa con la camiseta de Peñarol de Uruguay (@OficialCAP)

Cabe recordar que Pezzella integraba el grupo de seis futbolistas que trabajaban apartados del plantel que en ese entonces conducía Eduardo Coudet. Junto al bahiense se encontraban, entre otros, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda, Kendry Páez y Matías Viña, quienes también estaban en busca de una salida.

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El defensor había regresado a River a mediados de 2024 tras el pago de USD 4 millones al Betis de España por la cláusula de salida. El 9 de agosto de 2025 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y con el Chacho Coudet como entrenador apenas acumuló 507 minutos en ocho partidos, sin quedar dentro del plan del club para esta temporada.

Germán Pezzella con los colores de Peñarol

De esta manera, Pezzella ya se encuentra en su nuevo club para continuar con el último tramo de su carrera y firmó su contrato hasta diciembre de 2027. El acuerdo con el Manya se cerró a horas del cierre del mercado de pases y el argentino arribó a Montevideo el pasado sábado por la noche y, un día después, se dejó ver en una de las tribunas del Estadio Campeón del Siglo durante el clásico uruguayo entre Peñarol y Nacional.

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El club aurinegro confirmó el vínculo mediante un comunicado en el que detalló el palmarés del jugador: campeón del mundo, bicampeón de América y ganador de la Copa de Campeones Conmebol-UEFA, más conocida como Finalissima, con la selección argentina. Como dato relevante, Pezzella se convirtió en el primer futbolista en desempeñarse en la liga uruguaya tras haber levantado la Copa del Mundo desde que lo hizo el brasileño William Martínez en 1970.