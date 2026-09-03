El peculiar motivo por el que la Fórmula 1 acortaría la extensión de las carreras en el 2027

Los equipos de la Fórmula 1 habrían llegado a un acuerdo para que las carreras sean más cortas a partir de 2027 (REUTERS/Jakub Porzycki)

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En la antesala del Gran Premio de Italia, la Fórmula 1 habría acordado junto con las escuderías la llamativa decisión de acortar un 5% las carreras para la temporada 2027. El trasfondo del cambio se relaciona con la polémica normativa técnica que entró en rigor en la presente campaña y tiene como objetivo adaptar las carreras al nuevo reparto de potencia entre motor de combustión interna y sistema eléctrico. La postura habría recibido un fuerte respaldo por parte de los equipos.

Según informaron medios especializados, los Grandes Premios generales de la categoría reina tendrán un total de 290 kilómetros, una reducción de los 305 kilómetros actuales —el límite de tres horas se mantendrá sin cambios—. La decisión abarcaría a todas las pruebas del calendario con una distancia estándar, y no solo a algunos circuitos. El cambio también podría afectar al GP de Mónaco, que hoy tiene un límite propio de 260 km por las características de su trazado.

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“La decisión se debe principalmente a una cuestión práctica y, sobre todo, económica. El aumento de la potencia térmica previsto para 2027, junto con una mayor disponibilidad gracias al flujo de combustible, inevitablemente conllevará un mayor consumo de combustible. Al mismo tiempo, no se podía obligar a los equipos a intervenir significativamente en los coches ya diseñados según la normativa de 2026. Aumentar la capacidad del depósito de combustible habría implicado rediseñar el chasis, la disposición de los componentes y, posiblemente, otros elementos del coche, lo que habría supuesto importantes costes de diseño”, argumentó el medio especializado AutoRacer.it, sobre el motivo del cambio.

Cómo sería el impacto en la cantidad de vueltas de las carreras de la Fórmula 1 para la temporada 2026 (The Race)

En este contexto, acortar un 5% las competiciones les permitirá a los equipos ahorrarse un significativo desembolso en la conformación de los monoplazas. “Los equipos podrán mantener la arquitectura del coche prácticamente sin cambios y aprovechar las modificaciones de la unidad de potencia sin tener que rediseñar los depósitos de combustible ni el chasis. Esta es también la razón por la que hubo consenso unánime sobre la solución. Una carrera más corta implica reducir la cantidad total de combustible necesaria y, sobre todo, poder aprovechar mejor la potencia disponible sin exagerar el ahorro energético”, señaló el portal citado.

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La propuesta de la categoría fue enviada por correo electrónico a los equipos la semana pasada y recibió un respaldo amplio, según informó Motorsport. Aun así, todavía no fue ratificada por el Consejo Mundial del Deporte del Motor de la FIA. El origen del ajuste está en la impopularidad de la normativa más reciente, que reparte la potencia en partes iguales entre electricidad y combustión interna. A los pilotos les desagrada el estilo de conducción que impone la necesidad constante de recuperar y usar energía eléctrica, y entre los competidores tampoco convenció el efecto yo-yo provocado por las oscilaciones en el estado de carga de la batería.

Las partes implicadas ya habían acordado avanzar en 2028 hacia una relación 60:40 a favor de la combustión interna. Antes de eso habrá una fase intermedia en la próxima temporada, con una proporción 58:42, porque al menos la mitad de los equipos planeaban mantener sus chasis de 2026 y eso hacía inviable ampliar el tanque de combustible. Ese argumento perdió fuerza cuando los equipos asumieron que los cambios aerodinámicos los obligarán de todos modos a rediseñar sus autos para no ceder rendimiento.

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Actualmente, las carreras de la Fórmula 1 tienen una extensión aproximada de 305 kilómetros y un límite de tres horas de duración (REUTERS/Jakub Porzycki)

Las primeras discusiones se centraron en recortar solo las carreras con mayor riesgo de llegar al límite de combustible. También se estudió restringir a una sola vuelta de formación el recorrido previo a la largada. Durante esas conversaciones quedó claro que un calendario con grandes premios de distinta longitud podía generar efectos no deseados. Entre ellos, que algunas citas quedaran marcadas por estrategias extremas de ahorro y que cada fin de semana afectado reabriera el debate sobre si el reglamento técnico estaba mal concebido.

Por eso, la FIA, los equipos y el titular de los derechos comerciales vieron como menor costo político y deportivo fijar una distancia universal. La lógica fue que un recorte uniforme reduciría la visibilidad pública del problema y evitaría convertir ciertos eventos en símbolo de una normativa cuestionada. Según los medios especializados, la idea cuenta con apoyo unánime de los equipos y ahora se trabaja para incorporarla al reglamento. El medio especializado señaló además que, con este cambio, la mayoría de las pruebas perderían en torno a tres vueltas.

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Desde hace años, la F1 establece la longitud de sus grandes premios con el número mínimo de vueltas necesario para superar los 305 km. La única excepción, al margen de las pruebas que comienzan detrás del coche de seguridad, es Mónaco, fijado en 260 km.

Aunque el acuerdo político ya existe, la modificación necesita un recorrido reglamentario antes de entrar en vigor. Los textos revisados deben pasar primero por la Comisión de Fórmula 1, donde están representados los equipos, la FIA y la FOM. Después de esa aprobación, el paso final corresponde al Consejo Mundial del Deporte del Motor de la FIA. Solo entonces la nueva distancia podrá quedar incorporada al reglamento deportivo de 2027. La reducción fue pactada, por ahora, solo para esa temporada, como parte del compromiso alcanzado tras una revisión tardía de las reglas de unidades de potencia.

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