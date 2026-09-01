Qué hacer en la primera hora después de que me roban el celular: cómo cuidar el dinero y los datos

La primera hora tras el robo del celular es decisiva para bloquear el dispositivo y proteger los datos personales y las cuentas bancarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Después de ser víctima del robo de un celular es normal quedar impactado sin saber qué hacer o cómo reaccionar. Sin embargo, es fundamental actual rápido y en la primera hora tomar decisiones claves para evitar que los datos almacenados en el dispositivo y las cuentas bancarias enlazadas queden expuestas.

La mayoría de los usuarios guardan información que es de alto valor para los delincuentes, más allá del teléfono en sí. Contactos, fotos, videos, correos electrónicos, cuentas en redes sociales, aplicaciones bancarias y más, son registros que se pueden bloquear de manera remota y reducir el impacto.

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Por qué es decisiva la primera hora tras el robo del móvil

Cuando una persona sufre el robo de su teléfono, la reacción suele estar marcada por el pánico y la confusión. Sin embargo, la rapidez y el orden en las decisiones son esenciales. Especialistas como María Aperador, criminóloga española, advierten que “la primera hora lo es todo” y que la mayoría desconoce los pasos a seguir en ese periodo crítico.

En esos primeros sesenta minutos, los delincuentes pueden intentar acceder a aplicaciones bancarias, redes sociales, correos electrónicos y billeteras digitales.

Los delincuentes pueden acceder a aplicaciones bancarias, redes sociales, correos electrónicos y billeteras digitales si el robo del teléfono no se atiende de inmediato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de fraudes tras un robo ocurren en los primeros 10 minutos, antes de que la víctima bloquee el equipo o las cuentas vinculadas. Por eso, actuar con diligencia es el principal escudo para evitar daños mayores.

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Cuáles son los primeros pasos a seguir tras ser víctima de robo

El primer paso recomendado es entrar desde otro dispositivo —ya sea un móvil de confianza, una tableta o una computadora— en la cuenta de Google (para Android) o Apple (para iPhone) y activar el modo perdido. Esta función permite bloquear el equipo en remoto y, en algunos casos, mostrar un mensaje o número de contacto en la pantalla, lo que dificulta que el ladrón utilice el celular.

En el caso de los iPhone, la función “Buscar mi iPhone” y la “Protección del dispositivo en caso de robo” pueden configurarse previamente para exigir el desbloqueo biométrico al intentar modificar ajustes críticos. En Android, el “Bloqueo por detección de robo” y el “Bloqueo remoto” resultan de gran ayuda si se han activado con antelación.

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El siguiente paso es cerrar todas las sesiones abiertas en correo electrónico, aplicaciones bancarias y redes sociales, utilizando otro dispositivo. Aunque el teléfono esté bloqueado, muchas aplicaciones mantienen sesiones activas y pueden ser utilizadas por quien tenga el aparato.

Las funciones Buscar mi iPhone, Protección del dispositivo en caso de robo, Bloqueo por detección de robo y Bloqueo remoto refuerzan la seguridad del móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un consejo clave es cambiar inmediatamente la contraseña del correo electrónico principal, ya que suele ser la puerta de acceso a la recuperación de otras cuentas. Esto corta la cadena de control en caso de que el ladrón intente acceder a servicios asociados.

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Qué más se debe hacer para proteger los datos y el dinero

No basta con bloquear el teléfono. La tarjeta SIM representa un punto de vulnerabilidad, ya que con ella los delincuentes pueden recibir mensajes con códigos de verificación y acceder a cuentas bancarias o redes sociales protegidas por el segundo factor de autenticación.

Se recomienda llamar de inmediato al operador móvil para solicitar el bloqueo de la línea y de la tarjeta SIM. Además, se debe pedir el bloqueo del IMEI, el código único del dispositivo, para impedir que se conecte a redes móviles. El bloqueo del IMEI suele realizarse en un plazo máximo de 25 minutos, según la regulación en algunos países.

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Con estos bloqueos, se dificulta que el ladrón utilice el teléfono para llamadas, mensajes o navegación y se corta el acceso a servicios que emplean el número telefónico como método de autenticación.

Proteger cuentas bancarias y aplicaciones sensibles

Después de bloquear el dispositivo y la línea, la prioridad es proteger el dinero y los datos. Si el teléfono tenía aplicaciones bancarias o billeteras digitales, es imprescindible comunicarse con las entidades financieras para bloquear accesos y medios de pago asociados. En muchos casos, los bancos disponen de canales de atención urgentes para estos incidentes.

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Bloquear la tarjeta SIM y pedir al operador móvil el bloqueo del IMEI reduce el riesgo de que el celular robado se use para autenticación y conexión a redes móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conviene también revisar si existen inicios de sesión desconocidos y cerrar sesiones en el dispositivo robado desde las plataformas web de cada servicio. Cambiar las contraseñas de todas las cuentas sensibles es una medida que no debe posponerse, empezando siempre por el correo electrónico.

En paralelo, se recomienda revisar los movimientos financieros recientes y, si corresponde, desactivar tarjetas asociadas a aplicaciones de movilidad, delivery o suscripciones digitales para evitar consumos no autorizados.

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