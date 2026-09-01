Cómo conectarte a una red WiFi sin escribir la contraseña

Cómo conectarse a un WiFi sin escribir la contraseña, QR, compartir desde el móvil y WPS - (Imagen ilustrativa Infobae)

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Conectarse a una red WiFi sin escribir la contraseña es posible mediante funciones integradas en routers y teléfonos, como los códigos QR y el sistema WPS. Estas opciones simplifican el acceso a internet en casas, oficinas, cafeterías y otros espacios compartidos, siempre que exista autorización de quien administra la conexión.

La función resulta útil cuando la clave es larga, combina letras, números y símbolos o no está disponible en el momento. También evita errores de escritura y facilita la conexión de invitados, dispositivos nuevos o equipos que no cuentan con teclado físico. El objetivo no es vulnerar una red ajena, sino aprovechar mecanismos de acceso creados por los fabricantes.

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Existen métodos oficiales que evitan teclear claves largas, como escanear el código del router, generar un QR desde un equipo ya conectado o enlazar con el botón WPS, siempre con autorización del responsable de la red - (Imagen ilustrativa Infobae)

El código QR del router guarda los datos de la red

El método más rápido suele ser el código QR impreso en la parte inferior, lateral o trasera del router. Muchos equipos modernos incluyen esta etiqueta junto al nombre de la red, conocido como SSID, y la contraseña predeterminada.

Al escanearlo con la cámara de un teléfono, el sistema identifica los datos de acceso y ofrece conectarse de forma automática. El usuario no necesita copiar ni dictar la contraseña del WiFi, una ventaja en hogares con visitantes frecuentes o en oficinas donde varias personas requieren conexión.

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El procedimiento depende del modelo de teléfono, pero suele seguir estos pasos:

Localizar el código QR en el router. Abrir la aplicación de cámara del móvil. Enfocar el código hasta que aparezca una notificación. Pulsar la opción para conectarse a la red. Esperar la confirmación de acceso.

En algunos dispositivos, la cámara no reconoce el código de forma automática. En ese caso, puede utilizarse un lector de códigos QR incluido en el sistema operativo o una aplicación de confianza descargada desde las tiendas oficiales.

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El código QR del router permite entrar al WiFi en segundos y evita errores al copiar la clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este recurso solo funciona si la información de la etiqueta coincide con la configuración actual. Si el administrador cambió la contraseña después de instalar el router, el código antiguo dejará de servir y será necesario generar uno nuevo o solicitar acceso por otro medio.

Compartir la clave desde otro teléfono evita mostrarla

Los sistemas Android y iPhone ofrecen alternativas para compartir la conexión desde un dispositivo que ya tiene acceso a la red. En Android, la función suele aparecer al entrar en Ajustes, WiFi, seleccionar la red conectada y pulsar “Compartir”. El teléfono muestra un código QR que otro equipo puede escanear.

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En iPhone, Apple permite compartir una contraseña mediante una notificación entre dispositivos cercanos. Para ello, ambos equipos deben tener activados WiFi y Bluetooth, además de usar cuentas de Apple cuyos correos estén guardados en los contactos. Cuando el segundo teléfono intenta conectarse, el primero recibe una solicitud para compartir la clave.

Estas herramientas reducen la exposición de contraseñas complejas y permiten que el responsable de la red mantenga mayor control sobre el acceso. Aun así, conviene compartir los datos solo con personas conocidas, ya que quien recibe la conexión puede guardarla en su equipo para futuros usos.

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En Android se muestra un QR desde ajustes de WiFi, mientras iOS envía la clave por proximidad con WiFi y Bluetooth activos, una opción útil en casas u oficinas para mantener control sin dictar caracteres complejos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

WPS permite enlazar equipos desde el router

Otra opción es WPS, sigla de WiFi Protected Setup. Este estándar permite conectar un dispositivo compatible sin introducir la clave, a través de un botón físico del router. El administrador activa el botón WPS durante unos segundos y, dentro de un plazo breve, inicia la conexión desde el teléfono, televisor, impresora u otro aparato compatible.

No todos los móviles actuales muestran la función WPS en sus ajustes. Algunos fabricantes y versiones recientes de Android la han eliminado o limitado por motivos de seguridad. El método sigue presente en ciertos routers, impresoras y dispositivos domésticos.

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Para usarlo, el acceso debe realizarse con autorización y bajo supervisión del administrador de la red. Una vez finalizado el proceso, conviene desactivar WPS si el router permite hacerlo, ya que mantenerlo activo de forma permanente puede ampliar los riesgos de acceso no autorizado.

Las redes públicas exigen precauciones adicionales

Cafeterías, aeropuertos, hoteles y bibliotecas suelen ofrecer WiFi abierto o acceso mediante un portal cautivo. En estos casos, el usuario se conecta a la red y acepta condiciones desde el navegador, sin necesidad de una contraseña tradicional.

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Aunque esta modalidad es práctica, implica riesgos. Las redes públicas pueden exponer datos si se usan para operaciones bancarias, pagos o accesos a cuentas personales. Antes de conectarse, conviene comprobar el nombre exacto de la red con el personal del establecimiento y evitar puntos de acceso con nombres similares.

Actualizar el firmware del router, usar cifrado WPA2 o WPA3 y cambiar la contraseña de forma periódica ayuda a mantener una red doméstica protegida. Los códigos QR, el intercambio entre dispositivos y WPS ofrecen comodidad, pero el permiso del administrador y una configuración segura siguen como requisitos básicos.

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