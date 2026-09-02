Un teléfono cayó desde el espacio a tres veces la altura del Everest y rompió un récord Guinness

Un celular cae desde la estratosfera a tres veces la altura del Everest y sobrevive sin un rasguño - crédito Guinness World Records

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Un teléfono móvil protegido por una funda cayó desde 30.607 metros de altura y llegó al suelo sin daños, según el récord validado por Guinness World Records. La prueba tuvo lugar en Kiruna, Suecia, donde las empresas RhinShield y Sent Into Space recuperaron el dispositivo el 24 de junio tras más de cinco horas de búsqueda.

Aunque suele presentarse como una caída “desde el espacio”, el lanzamiento se produjo en la estratósfera, una capa de la atmósfera situada por debajo del límite convencional del espacio exterior. La altura alcanzada equivale a más de tres veces la cima del monte Everest, de 8.848 metros, y supera ampliamente los cerca de 9.000 metros de altitud habituales para los vuelos comerciales.

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El experimento obtuvo el récord de la caída más alta de un teléfono móvil dentro de una funda sobre un accidente geográfico natural. La categoría exigía que el aparato descendiera sin paracaídas y que la funda fuera el primer elemento en tocar el terreno, una condición que concentró la prueba en la resistencia del material frente al impacto.

La funda que protegió un móvil durante una caída desde la estratósfera - crédito Guinness World Records

El teléfono descendió desde la estratósfera sin paracaídas

El dispositivo fue elevado por un globo hasta la estratósfera y luego liberado sobre una zona silvestre sin habitantes. La operación se desarrolló en el Centro Espacial Esrange, una instalación situada en el norte de Suecia, dentro de un área restringida de entre 5.200 y 5.600 kilómetros cuadrados.

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La elección del lugar buscó evitar que la caída representara un riesgo para personas o construcciones. A la vez, añadió una dificultad logística: encontrar un teléfono en una superficie extensa, con condiciones meteorológicas variables y sin referencias urbanas cercanas.

Los equipos de rastreo redujeron la ubicación posible a un perímetro de dos kilómetros. Aun así, los responsables tardaron más de cinco horas en localizar el teléfono. La búsqueda inicial contó con dos ingenieros de Sent Into Space y dos videógrafos, debido a las restricciones de carga del helicóptero utilizado en la operación.

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Monte Everest Referencia. Un móvil cae desde tres veces la altura del Everest y aterriza sin daños - REUTERS/Purnima Shrestha

Mujou Hsiao, gerente de experiencia de marca de RhinShield, señaló que el grupo debía considerar factores fuera de su control, entre ellos los vientos cruzados, la velocidad del descenso y el tipo de superficie sobre la que terminaría el aparato. El equipo solo tenía una semana para completar las tareas previstas en Kiruna.

Las pruebas previas incluyeron frío y presión atmosférica

La iniciativa surgió después del lanzamiento de la línea de fundas AirX. Según Hsiao, el fundador de la empresa, Eric Wang, propuso someter el producto a una prueba que pudiera aspirar a un récord Guinness.

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Antes de optar por la caída estratosférica, el grupo evaluó otras posibilidades, como efectuar 50 caídas consecutivas desde 15 metros. Finalmente, eligió un desafío de mayor altura y contactó con Sent Into Space, una empresa especializada en misiones con globos a gran altitud.

El departamento de investigación y desarrollo de RhinShield realizó pruebas de congelación con temperaturas bajo cero y ensayos de presión atmosférica. El objetivo era anticipar parte de las condiciones que el teléfono encontraría durante el ascenso y la caída.

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Más de cinco horas de búsqueda tras liberar un teléfono desde la estratósfera en Suecia - crédito Guinness World Records

Las pruebas habituales de resistencia de teléfonos suelen efectuarse desde unos 1,2 metros. Hsiao indicó que la empresa también había dejado caer dispositivos desde su oficina, situada en un sexto piso y a unos 23 metros del suelo. La diferencia con los más de 30 kilómetros del récord obligó a contemplar variables que no forman parte de una prueba convencional.

El récord se vincula con el debate sobre los residuos de fundas

La funda utilizada en el teléfono pertenece a una línea fabricada bajo un principio de diseño monomaterial. RhinShield afirma que emplea ese sistema desde 2017 para facilitar el reciclaje de sus productos, frente a las fundas elaboradas con combinaciones de plásticos y otros compuestos.

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La empresa presentó el experimento como una forma de cuestionar la percepción de que los materiales reciclables soportan menos impactos. Esa afirmación corresponde a la estrategia de la marca y no permite establecer conclusiones generales sobre todas las fundas fabricadas con un solo material.