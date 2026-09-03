Final Fantasy VII Revelation: confirman fecha de lanzamiento y muestran avance extendido

Final Fantasy VII Revelation se lanzará el 8 de abril de 2027, ocho meses después de su confirmación oficial. (Square Enix)

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Square Enix confirmó la fecha de lanzamiento de Final Fantasy VII Revelation durante el State of Play celebrado este jueves 3 de septiembre. El tercer y último capítulo de la trilogía de remakes llegará a las tiendas el 8 de abril de 2027, ocho meses después de este anuncio. La compañía japonesa también mostró un adelanto extendido de diez minutos con nuevos detalles del sistema de combate y la exploración del mundo abierto.

La confirmación llega meses después de que el título se presentara en la gamescom de agosto de 2026, ocasión en la que solo se había adelantado que el lanzamiento ocurriría a principios de 2027.

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Con la fecha ya definida, se cierra la espera de los seguidores de la saga, que desde el estreno de Final Fantasy VII Remake en 2020 y de Final Fantasy VII Rebirth en 2024 aguardaban el desenlace de la historia iniciada con el regreso de Cloud y su enfrentamiento contra Sephiroth.

Será la primera entrega de la saga disponible de forma simultánea en cuatro plataformas, incluida Nintendo Switch 2.

El juego será multiplataforma y se anunció una edición Trilogy

A diferencia de las dos entregas anteriores, Revelation se lanzará de forma simultánea en cuatro plataformas: Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, a través de Steam y Epic Games Store. Durante la presentación, Square Enix confirmó además una Trilogy Edition, que reunirá los tres títulos que conforman el remake de Final Fantasy VII en un solo paquete, con un precio de 84,99 dólares.

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El tráiler exhibido en el State of Play incluyó escenas de combate con personajes como Vincent y Yuffie, así como sistemas de decisiones, la denominada Sangre de la Reina y secuencias de desplazamiento por entornos abiertos.

Las ediciones digitales van de los 79,99 a los 119,99 euros

Square Enix detalló tres versiones digitales del juego. La edición estándar costará 79,99 euros e incluirá cosméticos por reserva anticipada. La edición Premium, con un precio de 109,99 euros, sumará un pase de temporada con acceso a tres DLC de historia, acceso anticipado de 24 horas y los bonos de reserva.

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La Trilogy Edition reunirá los tres juegos del remake en un solo paquete por 84,99 dólares.

Por su parte, la edición Premium Plus, valuada en 119,99 euros, añadirá accesorios y contenido adicional dentro del juego.

Todas las reservas, tanto digitales como físicas, quedaron habilitadas desde el mismo día del anuncio.

Las versiones físicas incluyen bandas sonoras y figuras coleccionables

Para PlayStation 5 se anunciaron dos ediciones físicas. La versión Deluxe contiene un CD con la banda sonora, un libro de arte, una carta promocional de Magic: The Gathering – Final Fantasy, el juego con portada reversible y una caja metálica tipo SteelBook. La edición coleccionista suma a estos elementos los incentivos de reserva, dos DLC de historia y una figura que representa a Cloud, Zack y Sephiroth juntos.

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La edición estándar digital costará 79,99 euros, mientras que la Premium Plus llegará a los 119,99 euros. (Final Fantasy/YouTube)

En el caso de Nintendo Switch 2, la compañía únicamente confirmó una edición estándar, distribuida mediante una tarjeta de clave de juego que exige 130 gigabytes de almacenamiento.

La edición coleccionista cuesta 390 euros en Europa

Square Enix fijó el precio de la edición coleccionista en 390 euros para España y otros países europeos, disponible ya para reserva en la tienda oficial de la editora en las versiones de Switch 2, PS5 y Xbox Series. Además de la figura de Cloud, Zack y Sephiroth, el paquete incluye la banda sonora en CD, el libro de arte físico, la caja SteelBook y la carta promocional de Magic: The Gathering.

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Entre los contenidos digitales, la edición coleccionista incorpora el pase de expansión con dos DLC de historia posteriores al lanzamiento: el primero centrado en Sephiroth y el segundo en Vincent y los Turcos. Square Enix había señalado previamente que estos contenidos no funcionarán como un epílogo, sino como una narrativa paralela a la trama principal.

La edición coleccionista, valuada en 390 euros en Europa, incluye una figura de Cloud, Zack y Sephiroth. (Square Enix)

El pase también suma el Collar del alivio, un accesorio que restituye puntos de vitalidad al derrotar enemigos, y el kit de supervivencia, un conjunto de objetos de utilidad durante las partidas. A esto se agregan dos materias de invocación exclusivas: Chocobot y moguri, y Alejandro poligonal.

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