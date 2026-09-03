Salvadoreños donan lentes para cataratas en Cuba ante crisis humanitaria de la isla

Los salvadoreños entregaron 125 lentes intraoculares para cirugías de cataratas en Cuba (Imagen cortesía)

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Salvadoreños entregaron 125 lentes intraoculares y kits quirúrgicos para operaciones de cataratas en Cuba, en una nueva donación destinada al Instituto de Oftalmología Ramón Pando Ferrer, en La Habana, según informó la Embajada de Cuba en San Salvador.

La entrega se produjo en medio de la crisis de alimentos, energía, medicamentos e insumos médicos que vive Cuba. La escasez limitó el acceso de la población a bienes básicos y expuso las falencias del sistema administrado por el régimen cubano.

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De acuerdo con el comunicado difundido el 3 de septiembre, las donaciones reunidas por organizaciones salvadoreñas ya suman cerca de 400 lentes intraoculares. El material busca atender a pacientes que requieren intervenciones por cataratas en la isla.

Además de los lentes, el envío incluyó instrumentos quirúrgicos y medicamentos requeridos para este tipo de procedimientos oftalmológicos. Las organizaciones señalaron que resolvieron colaborar con ciudadanos cubanos que necesitan atención médica.

Los grupos salvadoreños recordaron la asistencia que médicos cubanos brindaron en el pasado en El Salvador. “Nos corresponde ahora ayudar a quienes en su momento nos ofrecieron a sus médicos, sus hospitales, sus casas y todo cuanto tenían”, expresaron sus representantes, según la Embajada de Cuba.

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La entrega incluyó material para intervenciones oftalmológicas y se enmarca en la falta de víveres, electricidad y fármacos en la isla, mientras varias agrupaciones explican por qué decidieron involucrarse (Imagen cortesía)

La posición de la embajada

El embajador de Cuba en El Salvador, Tomás Lorenzo Gómez, afirmó que la ayuda resulta necesaria para los pacientes de la isla.

La donación será enviada al Instituto de Oftalmología Ramón Pando Ferrer, uno de los centros médicos de referencia en La Habana, donde los lentes y los insumos serán utilizados en cirugías de cataratas.

La información del portal Migranto registró un aumento paulatino de migrantes cubanos en El Salvador: pasó de 84 personas en 1990 a 131 en 2024.

Simbólica influencia de cubanos residiendo en El Salvador

El dato cobra actualidad por un anuncio del presidente Nayib Bukele, difundido en 2024, sobre la entrega de 5.000 pasaportes gratuitos para extranjeros cualificados que quieran vivir y trabajar en el país centroamericano, una opción que medios cubanos presentaron como posible vía de migración.

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Las donaciones incluyen lentes, fármacos y material para cirugías (Imagen cortesía)

Según el registro publicado por Migranto, la cifra se mantuvo en torno a las ocho decenas en 1995 y 2000, y luego subió a 102 en 2005. A partir de ahí, el conteo continuó al alza: 123 en 2010, 128 en 2015 y 129 en 2020.

En su comunicado en X, Bukele detalló el alcance del programa: “Estamos ofreciendo 5.000 pasaportes gratuitos (equivalentes a 5.000 millones de dólares en nuestro programa de pasaportes) a científicos, ingenieros, médicos, artistas y filósofos altamente cualificados del extranjero”. El Salvador reportó 466 extranjeros nacionalizados o naturalizados durante el año 2025, con una disminución respecto a los 500 extranjeros beneficiados en 2024 según datos emitidos por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

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Constantemente aparecen videos en redes sociales en los que personas procedentes de Cuba, que llegan de forma temporal o permanente a El Salvador, muestran su entusiasmo por la posibilidad en el país de acceder a varias marcas de huevos, leches, a pan fresco y a no tener que sufrir de apagones eléctricos.