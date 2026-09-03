El video viral de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo y sus hijos tras el anuncio de su retiro de la Selección

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo viendo jugar a sus hijos en una práctica

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Lionel Messi y Antonela Roccuzzo protagonizaron un video que se viralizó en las redes sociales al mostrarlos en un clima relajado y familiar, sentados bajo una carpa, mate en mano, mientras seguían de cerca el entrenamiento de fútbol de uno de sus hijos en la academia del Inter Miami.

La escena tomó mayor repercusión ya que es una de las primeras apariciones públicas de Messi después del anuncio de su retiro de la selección argentina. En las imágenes, el rosarino aparece con una remera a rayas horizontales y pantalón corto, sin calzado, junto a su esposa, mientras los niños con la camiseta rosa del club de Florida realizan distintos ejercicios en la cancha.

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Cuando Antonela se sentó, Leo tomó el termo y se dispuso a disfrutar de unos mates. Al retirarse del lugar en un carrito de golf, el crack rosarino fue saludado por un fanático y Leo le correspondió con una cálida sonrisa y con el pulgar derecho hacia arriba.

Messi anunció su retiro de la selección argentina a través de un mensaje escrito a mano y publicado en Instagram. Reveló que había redactado el texto el 21 de julio, dos días después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, disputada en el estadio MetLife de Nueva Jersey. Sin embargo, decidió no hacerlo público en ese momento.

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“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, escribió el capitán, quien explicó que la publicación llegó luego del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, ocurrido el 8 de agosto en Rosario. “Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, agregó en el cierre de la carta.

El gesto amable de Lionel Messi con un fanático

Con la camiseta albiceleste, Messi ganó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022, además de disputar las finales mundialistas de 2014 y 2026. Su esposa también compartió una emotiva carta en redes sociales tras el anuncio: “Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final”, escribió en referencia a sus tres hijos, Thiago, de 13 años, Mateo, de 11, y Ciro, de 8, quienes forman parte de las divisiones juveniles del Inter Miami.

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El impacto de la noticia también se trasladó a las canchas del país. El miércoles, durante el cruce entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield por los octavos de final de la Copa Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes, el árbitro Sebastián Zunino detuvo el juego a los 10 minutos del primer tiempo para dar paso a un minuto de aplausos en honor al capitán.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso que la medida se repita en todas las categorías y disciplinas, tanto masculinas como femeninas, durante la próxima fecha del fútbol local.

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El retiro del rosarino alcanza únicamente a la Selección: continuará en el Inter Miami, con el que mantiene contrato hasta diciembre de 2028. El equipo marcha segundo en la Conferencia Este de la Major League Soccer, con 42 puntos en 22 partidos, por detrás de Nashville SC, que lidera con 52.

El próximo compromiso de Las Garzas será el sábado, ante Atlanta United, en el Nu Stadium de Miami. El encuentro podría marcar el debut de Cristian “Kily” González como entrenador del plantel en reemplazo de Ángel Guillermo Hoyos.

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