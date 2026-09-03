Las abogadas de Wanda e Icardi frente a frente, el escándalo amoroso del año y la figura de Las Leonas invaden la TV

Abogadas en guerra, la figura del escándalo del año y la campeona que emocionó al país: el fin de semana televisivo de eltrece y Telefe

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El fin de semana televisivo arranca con una grilla cargada de figuras en tres programas que prometen debate, confesiones y sorpresas. El sábado 5 de septiembre, Mirtha Legrand recibe a cuatro mujeres del mundo jurídico y mediático en La Noche de Mirtha, por eltrece a las 21:30; en simultáneo, Andy Kusnetzoff reúne a cinco personalidades del espectáculo en PH: Podemos Hablar, por Telefe a la misma hora. El domingo 6, Juana Viale completa el ciclo con una mesa de seis invitados en Almorzando con Juana, a las 14:00 también por eltrece.

Rosenfeld y Marcovecchio se sientan frente a frente en la mesa de Mirtha

La tensión que se vivió en los pasillos de Tribunales llega a la mesa de Mirtha. Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara en el litigioso divorcio con Mauro Icardi, y Elba Marcovecchio, representante legal del futbolista y viuda del periodista Jorge Lanata, comparten asiento en un programa que suele propiciar los cruces directos. Las dos letradas sostuvieron posiciones públicamente encontradas en las últimas semanas, con acusaciones cruzadas por declaraciones y la filtración de un video de una audiencia judicial.

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Mirtha Legrand sentará a su "mesaza" a Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio, las abogadas del caso que partió al país en dos, este sábado a las 21.30 por eltrece

Las completan Karina Iavícoli, panelista de LAM e Infama en América TV, una de las voces más activas en la cobertura del caso Nara-Icardi, y Luciana Rubinska, periodista deportiva con paso por TyC Sports, ESPN y América TV, primera mujer en ganar un Martín Fierro de Cable en periodismo deportivo, en 2018.

Barbieri, Chaves, Tuli Acosta, Leunis y el Turco Naim se suman a PH

A la misma hora que Mirtha, Andy Kusnetzoff recibe en Telefe a un grupo que mezcla humor, streaming y actualidad del espectáculo. Carmen Barbieri, actriz, conductora y figura histórica del teatro de revista, llega al ciclo tras un año al frente de Con Carmen en Canal 9. Paula Chaves, modelo y conductora conocida por Bake Off Argentina, sumó recientemente su salida del programa diario que conducía en OLGA, aunque aclaró que mantiene proyectos con la señal de streaming.

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Andy Kusnetzoff tendrá como invitada a Tuli Acosta, en el centro de la ruptura del año, este sábado a las 21.30 por Telefe para contar su versión

Tuli Acosta, bailarina y cantante cordobesa ganadora del Bailando 2023, atraviesa semanas de exposición mediática tras verse involucrada en los rumores de separación entre La Joaqui y Luck Ra. La artista salió a desmentir públicamente cualquier vínculo sentimental con el cantante. Leandro “Chino” Leunis, conductor con una extensa trayectoria en Telefe y en Luzu TV, y el Turco Naim, actor y comediante conocido por Videomatch y Showmatch, separado de Emilia Attias tras más de veinte años de relación, completan la mesa.

Seefeld, Urlezaga y Sofía Cairó, campeona mundial, en el almuerzo de Juana

El domingo al mediodía, Juana Viale recibe a seis invitados con perfiles muy distintos. Martín Seefeld, actor y productor conocido por Los simuladores, viene de una temporada teatral exitosa con Una clase especial, la comedia que compartió con Damián De Santo en la costa atlántica. Iñaki Urlezaga, bailarín y coreógrafo platense que fue primer bailarín del Teatro Colón, el Royal Ballet de Londres y el Het Nationale Ballet de Países Bajos, acaba de volver a los escenarios tras ocho años de retiro con El aplauso final, espectáculo que repasará en Buenos Aires el 26 y 27 de septiembre en el Teatro Ópera.

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Juana Viale recibirá a Sofía Cairó, la jugadora que convirtió el penal del título mundial de Las Leonas este domingo desde las 14.00 por eltrece (Gentileza: Almorzando con Juana)

Juli Castro, actriz, cantante e influencer hija de la bailarina Momi Giardina y del actor Diego Castro, acumula proyectos entre la serie Playback de Disney+ y sus producciones musicales. Sofía Cairó, por su parte, llega a la mesa de Juana como una de las figuras del momento: la jugadora de 23 años convirtió el penal que selló el tercer título mundial de Las Leonas, en la final ante Países Bajos que Argentina ganó 3-1 en la definición australiana, días después de haberse recibido de licenciada en Publicidad. La mesa se completa con Patricia Echegoyen, actriz con décadas de trayectoria en teatro y televisión, reconocida por su trabajo en comedias como Toc Toc e Inmaduros.