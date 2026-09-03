Rosario: dos mujeres se pelearon frente a la puerta de un jardín de infantes en Santa Fe y quedaron grabadas

Una de ellas es madre de un niño que va a la institución en Roldán

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Una pelea entre dos mujeres frente al Jardín 302 de Roldán, ciudad cercana a Rosario en la provincia de Santa Fe, encendió las alarmas entre las familias que en ese momento retiraban a sus hijos de la institución. El episodio, que ocurrió en las calles Sarmiento y Urquiza, comenzó como una discusión a los golpes y escaló hasta la aparición de objetos punzantes.

De acuerdo con la información del medio local Roldán FM 92, una de las involucradas sería madre de un alumno del establecimiento, mientras que la otra no tendría ningún vínculo con el jardín. La confrontación, que ocurrió este miércoles, se desencadenó en el momento de la salida, cuando la vereda reunía a padres y niños, lo que amplificó la repercusión del incidente en el lugar.

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Un testigo registró el momento en video. Las imágenes dan cuenta de cómo la discusión inicial derivó en un intercambio de golpes de puño entre ambas mujeres. La situación se agravó cuando una de ellas habría tomado una tijera, en tanto la otra habría exhibido otro objeto punzante, según la radio local.

El episodio en Sarmiento y Urquiza comenzó con golpes y escaló con la aparición de objetos punzantes, según Roldán FM 92.

Además, en el mismo video se puede escuchar cómo una de las tantas personas que estaban presenciando la pelea grita por presencia policial. “Llamen a la policía, llamen a la policía. Están los chicos acá”, dice una mujer. Segundos después, cuando una de las mujeres involucradas se cae, un hombre que venía en bicicleta se mete en la pelea para defenderla y separarlas.

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La escena provocó alarma inmediata entre los padres presentes y las autoridades del jardín. Ante lo ocurrido, tanto los directivos del establecimiento como varios progenitores avisaron a la Comisaría 6ª de Roldán.

Hasta el momento, no trascendió qué originó la pelea ni si alguna de las dos mujeres resultó con heridas.

Santa Fe: pasó un semáforo en rojo, arrastró siete metros a un inspector de tránsito y se escapó

En Zavalla, Santa Fe, las autoridades detuvieron a un hombre de 55 años, luego de que este embistiera a un inspector de tránsito con un BMW y lo arrastrara siete metros en un control vial realizado en Pérez. Tras el hecho, huyó por la Ruta Nacional 33 y agentes lo persiguieron por 11 kilómetros.

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Este incidente sucedió el lunes, próximo al mediodía, después de que el Centro de Monitoreo Municipal de Pérez observara a un BMW negro que efectuaba adelantamientos con luz roja en el semáforo, precisamente en la intersección entre las vías del tren y Morelli.

Una alerta fue enviada de forma inmediata a los agentes de tránsito de la zona, quienes siguieron el automóvil en dirección oeste por ruta 33 y lo interceptaron en San Lorenzo, a unas siete cuadras del sitio donde la infracción inicial se había registrado.

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En Pérez, un conductor pasó un semáforo en rojo, embistió a un inspector de tránsito y lo arrastró siete metros con un BMW.

En ese lugar, el inspector G.L., de 48 años, pidió la documentación tanto del conductor como del auto. A pesar de esto, durante el procedimiento, el conductor arrancó de forma abrupta, atropelló al agente y lo llevó arrastrando cerca de 7 metros antes de alejarse.

Luego de la huida, el propio inspector logró levantarse y comunicó al centro de monitoreo lo sucedido, lo que permitió que se organizara un seguimiento controlado usando luces y sirenas.

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El operativo quedó bajo la responsabilidad del Comando Radioeléctrico provincial, que continuó el seguimiento del BMW por 11 kilómetros hacia el oeste. Finalmente, en la intersección entre la ruta 33 y el bulevar Villarino, dentro del área de Zavalla, lograron detener al conductor, quien no ofreció resistencia, cerca de las 11.30.

Mario D., de 55 años y oriundo de Entre Ríos, fue identificado como el detenido. Tras realizarle el test de alcoholemia, el resultado indicó cero gramos de alcohol en sangre, lo que descartó que condujera alcoholizado. Luego de este resultado, bajo custodia, fue llevado a la comisaría 22ª para seguir con el procedimiento. El automóvil BMW quedó incautado.

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Simultáneamente, las fuerzas de seguridad provinciales corroboraron que el inspector G.L. no presentaba lesiones ni requería atención médica. El inspector anunció que avanzaría con una denuncia penal contra el conductor debido a lo ocurrido en Pérez.