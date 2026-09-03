Tecno

Google solucionó el fallo que bloqueaba la configuración de Chromecast antiguos

Entre los equipos afectados se encontraban algunas versiones del Chromecast y el altavoz Google Home Mini

Google - Chromecast antiguos - tecnología - 3 de septiembre
El origen del problema estuvo en una actualización previa de Google Home. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Europa Press)
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Google resolvió un problema técnico que durante meses impidió a los propietarios de modelos antiguos de Chromecast completar la configuración inicial desde la aplicación Google Home. La empresa confirmó que la causa fue un error de software y no una decisión para discontinuar el soporte de estos dispositivos.

El inconveniente generó frustración entre usuarios que aún utilizan con normalidad estos equipos, algunos adquiridos hace varios años.

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Por qué fallaba la configuración de los Chromecast antiguos

El origen del problema estuvo en una actualización previa de Google Home que, de forma involuntaria, dejó fuera de servicio la compatibilidad con streamers más antiguos. Entre los equipos afectados se encontraban algunas versiones del Chromecast y el altavoz Google Home Mini.

El dispositivo mostrado en la imagen es un Google Chromecast de primera generación, un pionero dispositivo de transmisión de medios que se conecta directamente a un puerto HDMI de la TV. Europa Press
El dispositivo mostrado en la imagen es un Google Chromecast de primera generación, un pionero dispositivo de transmisión de medios que se conecta directamente a un puerto HDMI de la TV. Europa Press

Durante semanas, los usuarios reportaron que sus dispositivos simplemente no eran detectados al intentar vincularlos nuevamente a la aplicación.

En términos simples, un fallo de software impedía que la app Google Home reconociera a los Chromecast antiguos durante el proceso de emparejamiento, sin que existiera de por medio una intención de la compañía de dejar de dar soporte a estos productos.

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Ahora bien, esto explica por qué el problema se resolvió con una actualización de software y no con un cambio de política hacia estos dispositivos.

Comandos con los que se le puede pedir al dispositivo información y acciones en pantalla.
Una de las características más importantes de este producto es que permite convertir cualquier pantalla con un puerto HDMI en una smart TV.

Cómo actualizar Google Home para solucionar el error

La solución llegó con la versión 4.26 de la aplicación Google Home, disponible tanto en Google Play Store como en la App Store de Apple. Google recomienda a los usuarios afectados actualizar la aplicación a esa versión o a una posterior antes de intentar nuevamente el proceso de configuración.

Si el dispositivo continúa sin responder correctamente después de la actualización, la compañía sugiere realizar un reinicio de fábrica del equipo mediante el botón físico ubicado en su carcasa.

En caso de que el problema persista tras estos pasos, la compañía en cuestión aconseja contactar directamente a su soporte técnico para recibir asistencia adicional.

Google resolvió un problema técnico que durante meses impidió a los propietarios de modelos antiguos de Chromecast completar la configuración inicial desde la app Google Home. (AP Foto/Jeff Chiu)
Google resolvió un problema técnico que durante meses impidió a los propietarios de modelos antiguos de Chromecast completar la configuración inicial desde la app Google Home. (AP Foto/Jeff Chiu)

Recomendaciones adicionales para el emparejamiento con Chromecast

Especialistas en el tema señalan que existen otros factores de red que pueden interferir en el proceso de configuración, más allá de la versión de la aplicación. Entre las recomendaciones figura mantener el teléfono cerca del dispositivo durante el emparejamiento, para evitar problemas de conexión local.

También se sugiere desactivar temporalmente las redes privadas virtuales, conocidas como VPN, que pueden interponerse en la comunicación entre el teléfono y el streamer.

Otro punto a revisar es la configuración del router doméstico: conviene verificar que no tenga habilitadas opciones de aislamiento de clientes, ya que estas pueden bloquear la comunicación local necesaria para completar el proceso.

Chromecast - Google TV - TV - Gemini - tecnología - 24 de mayo
El dispositivo mostrado es el Google TV Streamer, el sucesor del Chromecast enfocado en el hogar inteligente. (store.google.com)

El soporte de Google a su ecosistema de dispositivos veteranos

El Chromecast de primera generación fue descontinuado hace varios años, y algunos análisis independientes ya lo daban por fuera de soporte. Sin embargo, esta corrección muestra que Google todavía mantiene cierto nivel de compatibilidad con su ecosistema más veterano de dispositivos de transmisión.

Para quienes dependen de estos aparatos en su rutina diaria de streaming, la actualización llegó tras meses de reclamos en foros y redes sociales sobre la imposibilidad de configurar sus equipos.

Qué es el Chromecast de primera generación y cómo funciona

Google lanzó el Chromecast de primera generación en julio de 2013. Se trataba de un dispositivo compacto de reproducción multimedia con formato de dongle para conectar directamente al puerto HDMI de un televisor.

Google - Chromecast antiguos - tecnología - 3 de septiembre
Una característica clave de este Chromecast es su diseño compacto y discreto, que le permite ocultarse fácilmente detrás del televisor. Android Authority

El aparato marcó una diferencia frente a otros reproductores de la época por su bajo costo y su simplicidad de uso. A diferencia de esos equipos, no contaba con interfaz propia en pantalla ni con control remoto.

En su lugar, funcionaba mediante la tecnología Google Cast. Bajo este sistema, el usuario enviaba el contenido desde un teléfono, una tableta o una computadora a través del navegador Chrome, y el propio Chromecast se encargaba de reproducirlo directamente desde internet mediante su conexión Wi-Fi de 2,4 GHz.

El rasgo distintivo del dispositivo es el envío de contenido directo desde el celular, sin necesidad de mantener una duplicación continua de la pantalla del teléfono. Esto significa que el usuario puede ordenar la reproducción de una serie o un video, en plataformas como YouTube o Netflix, y luego usar el teléfono con libertad para otras tareas o recibir llamadas, sin que eso interrumpa el contenido que se ve en el televisor ni afecte la batería del equipo.

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