John Ternus comienza su era como CEO con Apple al alza: las acciones suben 2,61%

John Ternus, nuevo CEO de Apple. (Foto: Apple)

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John Ternus inició su etapa como director ejecutivo de Apple con una señal positiva de los mercados. En su primer día al frente de la compañía, las acciones subieron un 2,61% en el Nasdaq y cerraron en 325,13 dólares cada una.

La subida bursátil coincidió con el comienzo de una nueva etapa en la dirección de Apple, después de que Ternus tomara el relevo de Tim Cook. El nuevo CEO llega al cargo tras haber liderado el área de ingeniería de hardware de la empresa y tendrá como uno de sus primeros grandes desafíos el lanzamiento de la próxima generación del iPhone.

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Durante sus primeras declaraciones como máximo responsable de la compañía, Ternus adelantó un lanzamiento “fenomenal” de la nueva versión del teléfono inteligente. También mostró entusiasmo por los productos que Apple mantiene en desarrollo, en un momento en el que la industria espera conocer cuál será la dirección de la empresa bajo su nuevo liderazgo.

Apple inicia una nueva era con John Ternus como nuevos CEO de la compañía. (Reuters)

Apple se prepara para su próximo gran evento

La primera prueba pública de Ternus como CEO llegará rápidamente. Apple tiene programado para el 9 de septiembre un evento denominado Surprise and Shine, en el que se espera la presentación de la próxima generación del iPhone.

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La renovación anual del teléfono representa uno de los momentos más importantes del calendario de Apple, tanto por el peso del producto dentro de su negocio como por la atención que genera entre consumidores e inversores.

Según reportes de medios especializados, el evento también podría incluir otras novedades de hardware. Entre las posibilidades mencionadas se encuentra una nueva generación del Apple Watch y, potencialmente, el primer iPhone plegable de la compañía.

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Apple prepara su próximo gran evento con John Ternus a la cabeza. (AP Foto/Bebeto Matthews, archivo)

La eventual llegada de un dispositivo plegable supondría una de las apuestas de hardware más importantes de Apple en los últimos años. El segmento ya cuenta con productos de otros fabricantes, pero la empresa todavía no ha presentado un teléfono de este tipo.

Un iPhone plegable permitiría a Apple entrar en una nueva categoría de productos y, potencialmente, ampliar su oferta hacia un segmento de precios más elevados. Sin embargo, la compañía no ha confirmado oficialmente la presentación de este dispositivo.

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Un relevo con una sólida base financiera

Ternus asume la dirección de Apple en un momento de fortaleza financiera. La empresa registró ingresos de 109.400 millones de dólares durante su tercer trimestre fiscal, lo que representó un crecimiento del 16%.

Los resultados también incluyeron cifras récord durante el trimestre de junio en áreas clave para la compañía, entre ellas el iPhone, los Mac y los servicios.

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La era de John Ternus inicia con una sólida base financiera. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

Estas cifras proporcionan al nuevo CEO una base sólida para iniciar su gestión. Sin embargo, el principal desafío no será únicamente mantener los resultados financieros, sino definir cómo continuará evolucionando Apple en un mercado tecnológico marcado por la inteligencia artificial, la competencia en el hardware y la búsqueda de nuevas categorías de productos.

La llegada de Ternus también representa un cambio en el perfil de liderazgo de la compañía. Antes de convertirse en CEO, dirigía la ingeniería de hardware, una trayectoria que lo vincula directamente con el desarrollo de algunos de los productos más importantes de Apple.

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El desafío de convertir el hardware en una nueva etapa de innovación

La próxima presentación del iPhone será observada como una primera oportunidad para conocer cómo comienza la era de Ternus. Su experiencia en ingeniería de hardware podría convertirse en una ventaja en un momento en el que la empresa busca mantener el atractivo de sus dispositivos y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento.

No obstante, el reto será más amplio que lanzar una nueva generación de productos. Apple tendrá que demostrar que puede sostener el ritmo de innovación que esperan los mercados mientras enfrenta una competencia cada vez mayor en áreas como la inteligencia artificial y los dispositivos de nueva generación.

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Apple podría lanzar su primera iPhone plegable el 9 de setiembre. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El 9 de septiembre podría ofrecer las primeras señales sobre esa estrategia. Un nuevo iPhone, una posible renovación del Apple Watch y la eventual llegada de un modelo plegable colocarían al nuevo CEO ante una audiencia global desde los primeros días de su mandato.

Por ahora, el mercado ha reaccionado de forma favorable al inicio de la transición. La subida del 2,61% de las acciones en la primera jornada de Ternus como CEO refleja un comienzo positivo, aunque el verdadero examen estará en su capacidad para mantener el crecimiento de Apple y abrir una nueva etapa de innovación.

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