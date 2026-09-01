Quién es John Ternus: el ingeniero que ayudó a transformar los Mac y ahora dirige Apple

John Ternus es el nuevo CEO de Apple. (Reuters)

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Apple inicia oficialmente una nueva etapa en su historia corporativa. Desde este 1 de septiembre de 2026, John Ternus asume el cargo de director ejecutivo de la compañía, en reemplazo de Tim Cook, quien deja la conducción diaria del gigante tecnológico para convertirse en presidente ejecutivo de su consejo de administración.

El cambio supone uno de los mayores movimientos en la dirección de Apple desde la llegada de Cook al puesto de CEO en 2011, tras la renuncia de Steve Jobs. La designación de Ternus también marca un giro en el perfil de la persona que liderará la compañía: después de años de una gestión caracterizada por la expansión del negocio, la eficiencia operativa y el crecimiento de los servicios, Apple vuelve a colocar a un especialista en ingeniería y desarrollo de productos al frente de la empresa.

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Ternus se convierte así en el primer CEO de Apple con una trayectoria principalmente vinculada al hardware y la ingeniería de producto desde la era de Steve Jobs. Su llegada se produce en un momento en el que la compañía enfrenta el desafío de mantener su posición frente al rápido avance de la inteligencia artificial y la aparición de nuevas categorías tecnológicas.

John Ternus y Tim Cook. REUTERS/David Swanson

Un ingeniero que creció dentro de Apple

Nacido en California en mayo de 1975, John Ternus llega al máximo cargo ejecutivo de Apple a los 51 años. Es ingeniero mecánico, graduado por la Universidad de Pensilvania en 1997, y durante sus años de formación combinó sus estudios con la natación competitiva.

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Su perfil técnico también se manifestó en proyectos vinculados a la accesibilidad. Como trabajo final de carrera, diseñó un brazo mecánico destinado a personas con cuadriplejia, una experiencia que reflejó desde temprano su interés por combinar la ingeniería con aplicaciones prácticas.

Antes de incorporarse a Apple, trabajó en Virtual Research Systems, donde participó en el diseño de visores de realidad virtual. Su llegada a Cupertino se produjo en 2001, cuando se integró al equipo de diseño de producto de la compañía.

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Uno de sus primeros trabajos dentro de Apple estuvo relacionado con la Apple Cinema Display. Desde entonces, desarrolló una carrera de 25 años dentro de la empresa, avanzando progresivamente en la estructura directiva hasta convertirse en uno de los principales responsables de la estrategia de hardware.

John Ternus ha construido su carrera dentro de Apple como ingeniero. (Foto: Apple)

El responsable de algunos de los principales productos de Apple

En 2013, Ternus fue nombrado vicepresidente de Ingeniería de Hardware. Desde esa posición asumió responsabilidades sobre productos centrales del negocio, entre ellos los Mac y los iPad, además de participar en el desarrollo de nuevas líneas como los AirPods.

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Su influencia dentro de la empresa continuó creciendo durante los siguientes años. Entre 2020 y 2022, sumó la dirección del hardware del iPhone y posteriormente asumió responsabilidades relacionadas con el Apple Watch.

Uno de los hitos más importantes de su trayectoria fue la transición de los Mac hacia Apple Silicon. Como vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, cargo que asumió en 2021, participó en una de las transformaciones técnicas más relevantes de Apple: el abandono progresivo de los procesadores Intel y la incorporación de chips propios de la serie M.

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La estrategia permitió a la compañía controlar una parte fundamental del desarrollo de sus computadoras y reforzó su capacidad para integrar hardware y software bajo un mismo ecosistema.

John Ternus ha sido el responsable de varios productos de Apple. Apple Inc/Handout via REUTERS

Inteligencia artificial y nuevos dispositivos, los grandes retos

La llegada de Ternus al cargo de CEO coincide con un período de profundos cambios para Apple. Aunque la compañía mantiene una posición financiera sólida, deberá responder a una competencia cada vez más intensa en áreas como la inteligencia artificial generativa.

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Uno de los principales retos del nuevo CEO será acelerar el desarrollo y la expansión de Apple Intelligence. La empresa necesita fortalecer esta estrategia para competir con los avances de compañías como Google y OpenAI, que han aumentado rápidamente sus inversiones y lanzamientos en este sector.

Ternus también tendrá bajo su supervisión el futuro de nuevas categorías de hardware. La computación espacial, impulsada con el lanzamiento del Vision Pro, continúa siendo una de las grandes apuestas de Apple, junto con el desarrollo de dispositivos con pantallas flexibles y otros productos de nueva generación.

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A estos desafíos se suma la necesidad de continuar diversificando la cadena de fabricación de la empresa. La dependencia histórica de China y las tensiones geopolíticas han obligado a las grandes tecnológicas a buscar nuevas alternativas de producción en diferentes regiones.

John Ternus deberá asumir el reto de impulsar la IA en el ecosistema de Apple. Apple Inc./Handout via REUTERS

Una nueva etapa para la compañía

El ascenso de John Ternus representa, por tanto, mucho más que un cambio de nombres en la dirección de Apple. La empresa pasa de una etapa marcada por la consolidación del modelo construido durante la gestión de Tim Cook a otra en la que la innovación de producto volverá a ocupar un papel central.

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Con nuevos dispositivos previstos para septiembre y una carrera tecnológica marcada por la inteligencia artificial, la nueva administración tendrá que demostrar si puede combinar la escala alcanzada por Apple con la capacidad de crear las próximas grandes plataformas de la industria.

La era Ternus comienza con una pregunta central para el mercado: si un ingeniero que ha pasado 25 años desarrollando los productos de Apple podrá liderar la transformación de la compañía y devolver al hardware el protagonismo de su próxima etapa.