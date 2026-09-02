Tiene 21 años, salió de la academia de Nadal y ya construye un millonario imperio en el tenis

Con 21 años, la filipina aterriza en Nueva York con un salto comercial: supera los cinco millones de dólares en ingresos por patrocinios en 12 meses (Keito Newman/The Canadian Press vía AP)

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Con 21 años, Alex Eala se convirtió en la tenista más seguida de Filipinas y en una de las figuras con mayor crecimiento comercial dentro del circuito femenino. Según datos publicados por la revista Forbes, la jugadora obtuvo más de USD 5 millones fuera de la cancha en los últimos 12 meses, además de USD 1,7 millones en premios durante 2026. Su posición en el ranking, el puesto 18 del mundo antes del US Open 2026, profundizó el interés de las marcas en asociarse con ella.

El ascenso de Eala no ocurrió de golpe. Formada desde los 13 años en la Academia Rafael Nadal de España, la filipina construyó su carrera con una base técnica sólida antes de debutar en el circuito profesional. Su victoria en el US Open Junior de 2022 —la primera de una tenista filipina en un Grand Slam— abrió el camino. El salto definitivo llegó en el Abierto de Miami de 2025, donde venció a Madison Keys, Paula Badosa (se retiro del juego) e Iga Swiatek y llegó hasta la semifinal. Desde ese momento, su popularidad se disparó dentro y fuera de su país.

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La deportista debuta en el cuadro principal del Abierto de Miami ante la estadounidense Mary Stoiana en el Louis Armstrong Stadium de Flushing Meadows, Nueva York, según informó el Inquirer de Filipinas. Entra al torneo como cabeza de serie número 17 y, de avanzar, podría cruzarse en cuartos de final con la cuarta preclasificada, Coco Gauff.

Miles de fanáticos recibieron a Eala en Manila con una banda en vivo

La tenista filipina supera los cinco millones de dólares en ganancias comerciales en el último año y se presenta en el US Open 2026 como la 18 del mundo

En julio de 2026, la tenista regresó al Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila y encontró una escena que marcó la magnitud de su fama: miles de seguidores y una banda en vivo esperaban su llegada en la terminal. Durante los días siguientes, sus apariciones públicas requirieron acompañamiento de seguridad presidencial.

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El presidente Ferdinand Marcos Jr. la recibió en el Palacio de Malacañang. “Usted trajo un gran orgullo a Filipinas”, le dijo el mandatario en la ceremonia. La escena confirmó el lugar que Eala ocupa en el deporte filipino, comparable al que durante décadas tuvo el boxeador Manny Pacquiao.

El fenómeno se extendió a los torneos de la gira norteamericana, donde seguidores filipinos llenaron las tribunas con banderas. En Washington D.C., donde Eala ganó el primer título individual de su carrera, más del 80% de las solicitudes de entradas al DC Open correspondieron a sus partidos, según informó Mark Ein, propietario del torneo.

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“Literalmente, está atrayendo a cientos de millones de nuevos fanáticos al tenis”, dijo el ex número uno del mundo Andy Roddick, quien entrevistó a la filipina en su podcast en marzo pasado.

Contratos por más de un millón de dólares anuales con marcas filipinas

Miles de seguidores y una banda en vivo la recibieron en julio de 2026 en el Ninoy Aquino, y sus apariciones públicas requirieron seguridad presidencial tras consolidarse como la deportista más seguida de Filipinas - Credit: Dan Hamilton-Imagn Images

La agencia de representación deportiva internacional IMG Tennis comenzó a trabajar en el perfil comercial de Eala cuatro años antes de su actual momento deportivo. Su estrategia apuntó desde el inicio a acuerdos de largo plazo, no a campañas aisladas. El argumento central era la visibilidad internacional que ofrecen los cuatro Grand Slams a lo largo de la temporada.

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El agente Carter Lin viajó a Filipinas para negociar con empresas locales y presentarles el potencial de la jugadora. Las conversaciones iniciales resultaron difíciles: las marcas del país estaban acostumbradas a operar bajo la lógica del boxeador Manny Pacquiao, con contratos vinculados a momentos puntuales.

A comienzos de 2026, Globe Telecom y el Bank of the Philippine Islands (BPI) renovaron sus acuerdos con Eala por cuatro años y por más de USD 1 millón anuales garantizados. Sus logos aparecen en parches sobre la indumentaria Nike de la jugadora. Ese monto funciona hoy como piso para cualquier nueva marca que quiera asociarse con ella, según Max Eisenbud, director de representación de clientes de WME Sports e IMG Tennis.

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Eisenbud, quien también representa a Coco Gauff, Maria Sharapova y Emma Raducanu, fue directo: “Tengo mucha confianza en que para 2027 será la segunda atleta femenina mejor pagada del mundo, solo por detrás de Coco”. Para referencia, Forbes estimó que Gauff obtuvo USD 25 millones fuera de la cancha en 2025.

Desde una cancha de conchas trituradas en Filipinas hasta la Academia Rafael Nadal

La filipina ingresó a los 13 años a la Academia Rafael Nadal en España, pulió su base técnica y encadenó hitos - Europa Press

Eala nació en Ciudad Quezón, en las afueras de Manila. Sus padres son ejecutivos sin experiencia en el tenis, y creció en una cancha improvisada con arena y arcilla. A los 13 años ingresó a la Academia Rafael Nadal, en España, donde se formó durante su adolescencia. Su hermano mayor, Miko, también pasó por la academia y luego jugó en la Universidad Penn State.

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Su agenda comercial está diseñada para no interferir con su preparación deportiva. Dos veces al año viaja a Filipinas —una semana en verano y otra en invierno— y dedica un día a cada patrocinador para producción de contenido y actividades promocionales. Ese esquema le permite llegar a las semanas de Grand Slam sin compromisos de marca acumulados, una ventaja que muchos tenistas estadounidenses no tienen antes del US Open.

Las transmisiones en vivo de sus sesiones de entrenamiento acumularon cerca de 100.000 visualizaciones en YouTube. Otros jugadores de élite, por comparación, alcanzan con suerte las 10.000. “Una cosa a la que me tuve que acostumbrar es que prácticamente todo lo que hago está bajo la mirada del público”, reconoció la propia Eala.

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Antes del inicio del US Open 2026, la tenista sintetizó el camino que le queda por delante. “Cuanto mejor juego, más empinada se vuelve la montaña”, dijo. Su objetivo, el mismo que imaginó de niña en aquella cancha filipina, sigue siendo llegar al número 1 del mundo.