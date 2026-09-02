Sociedad

Mendoza renovará su aeropuerto con una inversión de 26 millones de dólares

El gobernador Cornejo confirmó que la terminal aeroportuaria sumará 1.400 metros cuadrados de obra nueva, ampliará su sala de cabotaje un 30% y podrá gestionar siete operaciones aéreas de forma simultánea

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El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anunció este miércoles el inicio del proceso licitatorio para ampliar y renovar el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, con una inversión prevista de 26 millones de dólares que transformará la infraestructura aeroportuaria de la provincia.

La terminal pasará a operar hasta siete vuelos en simultáneo

El proyecto, a cargo de Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), contempla una refuncionalización integral de la terminal. La superficie total pasará de 13.000 a 14.400 metros cuadrados, producto de 2.500 m² de remodelación y 1.400 m² de obra nueva. Con estas modificaciones, El Plumerillo podrá gestionar siete operaciones aéreas al mismo tiempo, frente a la capacidad actual.

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La sala de embarque de cabotaje crecerá un 30%

Entre las obras más relevantes figura la ampliación de la sala de embarque de cabotaje, cuya capacidad aumentará un 30%. A eso se sumará la incorporación de nuevas áreas comerciales y gastronómicas en ambas plantas del edificio, un nuevo núcleo sanitario y la readecuación de las puertas de embarque. En la planta baja, se construirán núcleos para partidas remotas nacionales e internacionales y un espacio de arribos internacionales.

Dos nuevas salas VIP y mayor control migratorio

El plan incluye además la creación de una sala VIP Nacional con visuales hacia el paisaje de montaña y una nueva sala VIP Internacional. En materia operativa, se ampliarán las instalaciones de Migraciones tanto en el sector de partidas como en el de llegadas, y se incorporarán espacios para sanidad, una sala de requisas y un nuevo control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en partidas nacionales.

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Un edificio anexo albergará oficinas administrativas y organismos del Estado

La iniciativa contempla también la construcción de un edificio anexo destinado a las oficinas de administración de AA2000 y de su Unidad de Negocios Oeste, con salas de conferencias y reuniones. Allí también funcionarán dependencias del Registro Nacional de Armas (Renar) y de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), además de un nuevo puesto fijo de control de acceso peatonal y vehicular.

La licitación se abre el 15 de septiembre

Cornejo realizó el anuncio durante la inauguración de la ampliación del Aeropuerto de San Rafael, acto en el que participó el CEO de AA2000, Daniel Ketchibachian. Según informó Los Andes, la convocatoria a licitación pública quedará abierta el próximo 15 de septiembre, lo que marca el inicio formal del proceso para ejecutar una de las obras de infraestructura de mayor escala en la historia reciente de la aviación mendocina.

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