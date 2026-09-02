Córdoba busca habilitar los entierros de personas junto a sus mascotas: qué propone el proyecto

La propuesta en Córdoba no obliga a los cementerios a ofrecer entierros con mascotas y deja la decisión en manos de cada municipio o comuna

Guardar

Córdoba evalúa un proyecto de ley para permitir entierros conjuntos de personas y mascotas en cementerios públicos y privados, una opción impulsada por el legislador Oscar Agost Carreño que busca dar respuesta a un cambio en el vínculo con los animales de compañía y que quedaría sujeta a reglas sanitarias específicas para cada establecimiento.

La iniciativa no obligaría a ningún cementerio a adoptar esta modalidad. Cada espacio podría decidir si la ofrece, mientras la Provincia debería establecer un protocolo con las condiciones sanitarias y operativas para aplicarla.

PUBLICIDAD

El proyecto alcanza a perros, gatos y otros animales de compañía, pero excluye a los de gran tamaño y a las especies que no entren en esa categoría. “No cualquiera, no un caballo, por ejemplo, no un cocodrilo”, dijo el legislador en diálogo con Infobae Al Amanecer.

En Córdoba presentaron un proyecto de ley que permite las sepulturas compartidas entre humanos y sus animales de compañía (VisualesIA ScribNews) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agost Carreño explicó que la propuesta parte de una transformación social en la relación entre las personas y sus mascotas. “Mucha gente hoy vive a las mascotas como su única compañía”, afirmó al sostener que, para muchas familias, esos animales ocupan un lugar equivalente al de un integrante más del hogar.

PUBLICIDAD

El proyecto exige control veterinario y un protocolo sanitario para cada cementerio

La inhumación conjunta prevista en el texto requeriría un certificado que confirme la muerte del animal. Ese documento debería ser emitido por un médico veterinario, que además tendría que evaluar si existió alguna enfermedad con potencial riesgo sanitario.

Según explicó el legislador, ese control también debería descartar cualquier condición que afecte la seguridad de la práctica. “El médico veterinario da esas garantías”, sostuvo, al comparar ese requisito con los certificados médicos exigidos para las personas.

PUBLICIDAD

El proyecto de entierros conjuntos incluye a perros, gatos y otros animales de compañía, pero excluye a los animales de gran tamaño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta encomienda a la provincia la elaboración de un reglamento sanitario para los cementerios de Córdoba. Ese protocolo debería definir los requisitos concretos que tendrían que cumplir tanto los establecimientos públicos como los privados que decidan incorporar el servicio.

Entre las variantes observadas en otros países, Agost Carreño mencionó ataúdes cerrados, bolsas sanitarias y sistemas que solo admiten cenizas de mascotas. También señaló que las condiciones cambian según cada región, en función de factores como la cercanía de las napas de agua y la disponibilidad de espacio.

PUBLICIDAD

Milán, Japón y ciudades de Estados Unidos figuran entre los antecedentes

Antes de redactar la iniciativa, el legislador dijo que investigó experiencias internacionales. Mencionó a Milán, ciudades de Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Brasil y Uruguay como referencias para analizar la viabilidad de este tipo de entierro.

Según su relato, la ciudad italiana permite las inhumaciones conjuntas desde enero del año anterior a la entrevista y reguló la práctica con criterios ligados al espacio disponible. También citó casos en San Pablo, en dos ciudades de Canadá y en dos de Japón, mientras que en Alemania y Francia, de acuerdo con lo que indicó, la posibilidad existe con cenizas.

PUBLICIDAD

La inhumación conjunta de personas y mascotas exigiría un certificado de muerte del animal emitido por un médico veterinario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agost Carreño aseguró que, a partir de los estudios y consultas que realizó, no encontró impedimentos sanitarios para la cercanía entre restos humanos y animales. “No hay ningún motivo sanitario”, afirmó.

El proyecto no fija tarifas ni regula la actividad comercial asociada a esta práctica. El legislador sostuvo que en la Argentina no existen antecedentes normativos de este tipo ni valores definidos para una inhumación conjunta.

PUBLICIDAD

Al referirse a los costos en el exterior, señaló que cada cementerio resuelve ese punto con reglas propias. En Milán, dijo, el valor toma como referencia el entierro de un bebé recién nacido; en Japón, según indicó, esa práctica no tiene costo, y en ciudades de Estados Unidos las condiciones se acuerdan caso por caso.

“Cada cementerio tenga la posibilidad de hacerlo”, expresó al describir el alcance del proyecto, que se limita a habilitar la opción bajo condiciones sanitarias sin imponerla ni establecer un precio.

PUBLICIDAD

El legislador vinculó la iniciativa con otros proyectos sobre bienestar animal

Durante la misma entrevista, Agost Carreño también se refirió a propuestas relacionadas con maltrato animal y criaderos. Dijo que ya había presentado iniciativas sobre esos temas cuando ocupó una banca nacional.

La Provincia de Córdoba debería fijar un protocolo sanitario y ambiental para los cementerios que habiliten entierros de personas junto a sus mascotas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa línea, sostuvo que el Congreso Nacional debería elevar las penas por maltrato animal porque la legislación vigente no tiene un efecto disuasorio suficiente. “La Nación lo que tiene que hacer es subir la pena al maltrato animal”, afirmó al mencionar la Ley Sarmiento, que consideró insuficiente.

PUBLICIDAD

En la provincia, además, presentó un proyecto para prohibir criaderos con excepciones para perros de servicio, actividades de seguridad y establecimientos con habilitación y control municipal. Diferenció esos criaderos comerciales de los refugios que rescatan animales y sostuvo que estos últimos necesitan una ley específica, apoyo estatal y herramientas para atender a los animales rescatados.

También describió situaciones de maltrato en criaderos de Córdoba. Según explicó, en algunos casos los perros viven en caniles dispuestos en dos niveles, con animales ubicados en la parte superior y otros debajo.

El legislador agregó que trabaja en otras medidas para prohibir la exhibición de animales en vidrieras y regular el acceso de mascotas a espacios públicos como shoppings, supermercados y otros lugares que podrían admitirlas según sus condiciones.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.