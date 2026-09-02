Cuenta DNI: uno por uno, todos los descuentos y las promociones para aprovechar en septiembre 2026

La billetera virtual renovó promociones y descuentos para aprovechar en agosto 2026.

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Durante septiembre, Cuenta DNI ofrecerá descuentos en una serie de rubros de consumo cotidiano y sumará un nuevo beneficio para veterinarias y pet shops. Según informó Banco Provincia, la billetera digital mantendrá además promociones en comercios de cercanía, gastronomía, ferias y mercados bonaerenses, garrafas, librerías, farmacias y compras en cuotas.

La entidad indicó que más de 10 millones de personas usuarias podrán acceder a los beneficios previstos para el mes. Entre las novedades, el texto señala que se incorpora “un nuevo beneficio en veterinarias y Pet Shops con 30% de ahorro todos los sábados”, mientras continúan otros descuentos ya vigentes en distintas categorías.

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El beneficio incorporado para septiembre alcanza a veterinarias y pet shops. De acuerdo con lo informado por Banco Provincia, la promoción será de 30% de descuento todos los sábados, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Ese monto se alcanza con consumos de 26.650 pesos.

El mismo mes incluirá una promoción especial por el Día del Maestro, prevista para el 11 de septiembre de 2026 en el rubro gastronomía. En ese caso, el descuento será de 30%, con un tope de reintegro de $15.000 por día y por persona, que se alcanza con compras por 50.000 pesos.

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Hay descuentos en sectores como gastronomía, combustibles, ferias de la provincia de Buenos Aires, farmacias, transporte y actividades educativas.

Entre los beneficios de aplicación más frecuente figura el descuento en comercios de cercanía, que regirá de lunes a viernes. El reintegro será del 20%, con un tope de $6.000 por semana y por persona, alcanzable con compras de 30.000 pesos.

En ferias y mercados bonaerenses, en tanto, el descuento será de 40% todos los días. El tope previsto es de $6.000 semanales por persona, monto que se alcanza con compras de 15.000 pesos.

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Otro de los rubros incluidos en la nómina mensual es el de garrafas, con un descuento de 40% todos los días. En este caso, el tope será de $18.000 por mes y por persona, alcanzable con consumos de $45.000.

Ese mismo porcentaje, 40%, también se aplicará todos los días en universidades, eventos, entidades educativas y clubes. El tope de reintegro será de $6.000 por semana, con compras de $15.000 para alcanzar ese monto.

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El rubro gastronomía seguirá con descuento durante sábados y domingos. La promoción será del 25%, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona, que se alcanza con consumos de 32.000 pesos.

Cuenta DNI ofrece beneficios de todo tipo para utilizar en supermercados bonaerenses.

También continuará el beneficio en locales adheridos de YPF Full para compras gastronómicas realizadas los fines de semana. En ese caso, el descuento será igualmente del 25%, con un tope de $8.000 semanales por persona, alcanzable con compras de 32.000 pesos. El texto aclara que “No aplica para la compra de combustibles”.

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La lista de beneficios informada para septiembre incluye además un descuento de 10% en librerías de texto los lunes y martes, sin tope de reintegro. A eso se suma un 10% en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves, también sin límite de devolución.

Por otra parte, las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI ofrecerán hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, siempre que la compra se haga mediante QR desde la aplicación.

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Todos los descuentos de Cuenta DNI en septiembre

Veterinarias y pet shops: 30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona . Se alcanza con consumos de $26.650.

Gastronomía por el Día del Maestro: 30% de descuento el 11 de septiembre de 2026 . Tope de $15.000 por día y por persona . Se alcanza con consumos de $50.000.

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes. Tope de $6.000 por semana y por persona . Se alcanza con compras de $30.000.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y por persona . Se alcanza con compras de $15.000.

Garrafas: 40% de descuento todos los días. Tope de $18.000 por mes y por persona . Se alcanza con consumos de $45.000.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana . Se alcanza con compras de $15.000.

Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana y por persona . Se alcanza con consumos de $32.000.

YPF Full (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de $8.000 por semana y por persona . Se alcanza con compras de $32.000. No aplica para combustibles.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y por persona . Se alcanza con consumos de $50.000.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras mediante QR desde la aplicación.