Economía

Cuenta DNI: uno por uno, todos los descuentos y las promociones para aprovechar en septiembre 2026

La billetera digital mantendrá durante septiembre reintegros en compras cotidianas y sumará una promoción para veterinarias y pet shops. También seguirán los descuentos en ferias, garrafas, librerías, farmacias y locales gastronómicos

Cuenta DNI
La billetera virtual renovó promociones y descuentos para aprovechar en agosto 2026.
Guardar

Durante septiembre, Cuenta DNI ofrecerá descuentos en una serie de rubros de consumo cotidiano y sumará un nuevo beneficio para veterinarias y pet shops. Según informó Banco Provincia, la billetera digital mantendrá además promociones en comercios de cercanía, gastronomía, ferias y mercados bonaerenses, garrafas, librerías, farmacias y compras en cuotas.

La entidad indicó que más de 10 millones de personas usuarias podrán acceder a los beneficios previstos para el mes. Entre las novedades, el texto señala que se incorpora “un nuevo beneficio en veterinarias y Pet Shops con 30% de ahorro todos los sábados”, mientras continúan otros descuentos ya vigentes en distintas categorías.

PUBLICIDAD

El beneficio incorporado para septiembre alcanza a veterinarias y pet shops. De acuerdo con lo informado por Banco Provincia, la promoción será de 30% de descuento todos los sábados, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Ese monto se alcanza con consumos de 26.650 pesos.

El mismo mes incluirá una promoción especial por el Día del Maestro, prevista para el 11 de septiembre de 2026 en el rubro gastronomía. En ese caso, el descuento será de 30%, con un tope de reintegro de $15.000 por día y por persona, que se alcanza con compras por 50.000 pesos.

PUBLICIDAD

cuenta DNI del Banco Provincia
Hay descuentos en sectores como gastronomía, combustibles, ferias de la provincia de Buenos Aires, farmacias, transporte y actividades educativas.

Entre los beneficios de aplicación más frecuente figura el descuento en comercios de cercanía, que regirá de lunes a viernes. El reintegro será del 20%, con un tope de $6.000 por semana y por persona, alcanzable con compras de 30.000 pesos.

En ferias y mercados bonaerenses, en tanto, el descuento será de 40% todos los días. El tope previsto es de $6.000 semanales por persona, monto que se alcanza con compras de 15.000 pesos.

Otro de los rubros incluidos en la nómina mensual es el de garrafas, con un descuento de 40% todos los días. En este caso, el tope será de $18.000 por mes y por persona, alcanzable con consumos de $45.000.

Ese mismo porcentaje, 40%, también se aplicará todos los días en universidades, eventos, entidades educativas y clubes. El tope de reintegro será de $6.000 por semana, con compras de $15.000 para alcanzar ese monto.

El rubro gastronomía seguirá con descuento durante sábados y domingos. La promoción será del 25%, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona, que se alcanza con consumos de 32.000 pesos.

Cuenta DNI Banco Provincia
Cuenta DNI ofrece beneficios de todo tipo para utilizar en supermercados bonaerenses.

También continuará el beneficio en locales adheridos de YPF Full para compras gastronómicas realizadas los fines de semana. En ese caso, el descuento será igualmente del 25%, con un tope de $8.000 semanales por persona, alcanzable con compras de 32.000 pesos. El texto aclara que “No aplica para la compra de combustibles”.

La lista de beneficios informada para septiembre incluye además un descuento de 10% en librerías de texto los lunes y martes, sin tope de reintegro. A eso se suma un 10% en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves, también sin límite de devolución.

Por otra parte, las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI ofrecerán hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, siempre que la compra se haga mediante QR desde la aplicación.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en septiembre

  • Veterinarias y pet shops: 30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Se alcanza con consumos de $26.650.
  • Gastronomía por el Día del Maestro: 30% de descuento el 11 de septiembre de 2026. Tope de $15.000 por día y por persona. Se alcanza con consumos de $50.000.
  • Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes. Tope de $6.000 por semana y por persona. Se alcanza con compras de $30.000.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y por persona. Se alcanza con compras de $15.000.
  • Garrafas: 40% de descuento todos los días. Tope de $18.000 por mes y por persona. Se alcanza con consumos de $45.000.
  • Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana. Se alcanza con compras de $15.000.
  • Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana y por persona. Se alcanza con consumos de $32.000.
  • YPF Full (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de $8.000 por semana y por persona. Se alcanza con compras de $32.000. No aplica para combustibles.
  • Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y por persona. Se alcanza con consumos de $50.000.
  • Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
  • Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras mediante QR desde la aplicación.

Temas Relacionados

Cuenta DNIBanco ProvinciaBilleteras virtualesDescuentosOfertasÚltimas noticiasPromociones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuánto cobrarán las niñeras por hora en septiembre de 2026

Los sueldos tendrán un incremento del 1,8% este mes, que se suma a la suba del 1,9% registrada en agosto. El detalle para todas las categorías de trabajadores de casas particulares

Cuánto cobrarán las niñeras por hora en septiembre de 2026

ANSES: cuándo cobro en septiembre 2026 si mi DNI termina en 1

El calendario escalonado del organismo previsional contempla una actualización del 1,89% y un refuerzo extraordinario de $70.000 para los haberes mínimos

ANSES: cuándo cobro en septiembre 2026 si mi DNI termina en 1

Luis Caputo habló tras su participación en el G20 de Finanzas: “Nadie pregunta en Estados Unidos por los créditos en mora”

El ministro de Economía hizo un balance de su participación en el foro multilateral que sesionó en Carolina del Norte, y rescató el apoyo explícito del secretario del Tesoro, Scott Bessent y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. “Somos un caso testigo para el mundo”, sintetizó Caputo

Luis Caputo habló tras su participación en el G20 de Finanzas: “Nadie pregunta en Estados Unidos por los créditos en mora”

Tras la falta de acuerdos, el Gobierno aumentó el salario mínimo, vital y móvil: cómo se actuliazará mes a mes

El Poder Ejecutivo definió por resolución los montos mensuales para empleados alcanzados por la ley laboral, el trabajo agrario y organismos del Estado nacional. Se tratará de un aumento escalonado que alcanzará su tope en abril de 2027

Tras la falta de acuerdos, el Gobierno aumentó el salario mínimo, vital y móvil: cómo se actuliazará mes a mes

La Argentina quedó más lejos de volver a los mercados, pero los precios internacionales impulsan las exportaciones

Las tasas en Estados Unidos siguen muy altas y dificultan el financiamiento para el Gobierno. La contracara es que habría más ingreso de dólares por la suba de petróleo y de la soja

La Argentina quedó más lejos de volver a los mercados, pero los precios internacionales impulsan las exportaciones

DEPORTES

Dolor en Boca Juniors por la muerte de Carlos el Loco Salinas, autor de un gol clave para ganar la primera Copa Intercontinental

Dolor en Boca Juniors por la muerte de Carlos el Loco Salinas, autor de un gol clave para ganar la primera Copa Intercontinental

Boca Juniors y Vélez definirán el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Mariano Navone volverá a jugar en el US Open tras su histórico triunfo ante Djokovic: todo lo que hay que saber

Tiene 21 años, salió de la academia de Nadal y ya construye un millonario imperio en el tenis

Los 23 fichajes más importantes tras el cierre del mercado de pases europeo

TELESHOW

El debut secreto de la mamá de Wanda Nara en LAM y la reacción viral de su nieto Valentino: “No la puedo ver ahí”

El debut secreto de la mamá de Wanda Nara en LAM y la reacción viral de su nieto Valentino: “No la puedo ver ahí”

La divertida confesión de Brenda Gandini a Luisana Lopilato: “Me colé a tu cumpleaños”

El emotivo reencuentro de Charlotte Caniggia con Mariana Nannis en Gran Hermano Generación Dorada: “Traé la copa a Marbella”

Camilota rompió el récord de Marcelo Tinelli: cuántos alfajores logró meterse en la boca

Marta Fort lanzó comentarios sexuales sobre Licha Martínez: la fuerte indirecta que la esposa del jugador le dedicó

INFOBAE AMÉRICA

Angela Davis, filósofa estadounidense: “En una sociedad racista no basta con no ser racista, hay que ser antirracista”

Angela Davis, filósofa estadounidense: “En una sociedad racista no basta con no ser racista, hay que ser antirracista”

Golpe de la sequía a las exportaciones de Uruguay: cayeron 16% en agosto y la soja se hundió 70%

Hinchas de Danubio de Uruguay invadieron la cancha en el cierre de un partido para agredir a jugadores

Rusia ayuda en secreto a Irán a desarrollar misiles supersónicos capaces de amenazar buques de guerra de Estados Unidos

Segunda cacería de osos en Florida: el Estado amplía los permisos y esta vez no escuchará al público