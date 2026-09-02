Costa Rica

Costarricense de 80 años se reencontró con su hijo tras 24 años de búsqueda: una publicación en redes sociales permitió localizarlo

Ana Isabel Villalobos Hernández no veía a su hijo Minor desde julio de 2002. Después de décadas de peregrinaciones y una búsqueda que nunca abandonó, una fotografía difundida por su nieta permitió encontrarlo en La Fortuna de San Carlos.

Ana Isabel Villalobos Hernández, de 80 años, logró reencontrarse con su hijo Minor después de 24 años sin verlo. Cortesía: Rocío Chacón
Ana Isabel Villalobos Hernández, de 80 años, logró reencontrarse con su hijo Minor después de 24 años sin verlo. Cortesía: Rocío Chacón
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Durante 24 años, Ana Isabel Villalobos Hernández, una mujer de 80 años y vecina de La Uruca, en la capital de Costa Rica, mantuvo la esperanza de volver a ver a su hijo Minor Villalobos Hernández.

La última vez que estuvo con él fue el 14 de julio de 2002. Minor tenía entonces 35 años y se alejó de su familia después de un momento particularmente doloroso: el funeral de Alberto, el cuarto hijo de Ana Isabel, quien había fallecido en un accidente ocurrido en Orosi.

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Desde entonces, la familia dejó de tener noticias directas de Minor.

Sin embargo, durante varios años pudieron confirmar mediante consultas en el Registro Civil que seguía con vida. Esa información fue suficiente para que su madre mantuviera abierta la posibilidad de encontrarlo algún día.

La búsqueda trascendió fronteras. Ana Isabel realizó peregrinaciones y visitó templos católicos en Roma, Colombia, México, República Dominicana y Tierra Santa. En Costa Rica acudió incontables veces al Cristo Negro de Alajuelita y, según relata, no faltó a ninguna Romería hacia la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago.

Este año, sin embargo, sintió algo diferente.

“Desde que Minor se fue, todos los años he hecho la Romería, pero este año fue muy distinta. Sentía una gran alegría como si fuera la última que la fuera a realizar. Logramos ingresar a La Basílica y todo. Le pedí a La Virgencita que me devolviera a mi hijo como estuviera sin importar su condición”, relató Ana Isabel.

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La mujer visitó a La Negrita el 31 de julio. Pocos días después, la búsqueda que había mantenido durante más de dos décadas comenzó finalmente a dar resultados.

Una fotografía en redes sociales cambió la historia

La nieta de Ana Isabel, Amalia Pérez, decidió publicar en redes sociales la única fotografía que conservaban de Minor.

La familia tenía una pista: conocían que La Fortuna de San Carlos había sido su último lugar de votación. Por esa razón, Amalia compartió la imagen principalmente en grupos sociales vinculados con esa comunidad.

La respuesta fue rápida.

Varias personas reconocieron a Minor y aportaron información para ubicarlo en el distrito sancarleño, donde había trabajado como bartender y salonero.

En La Fortuna era conocido por numerosos vecinos. Allí también había vivido una realidad mucho más difícil de la que su familia conocía: había permanecido aproximadamente ocho años en condición de calle.

La búsqueda terminó conectando a la familia con la Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna (ADIFORT), organización que ya se encontraba ayudando a Minor.

Desde marzo de 2026, la asociación le había ofrecido alimentación, un lugar donde permanecer y atención médica mediante la clínica local.

A comienzos de agosto, ADIFORT gestionó además el traslado de Minor, actualmente de 59 años, a la Casa de Refugio Emmanuel, situada en El Tanque de La Fortuna, un centro dedicado a atender hombres con problemas relacionados con drogadicción, abandono o condición de calle.

Fue allí donde finalmente ocurrió el encuentro.

El 16 de agosto, después de 24 años sin verse, Ana Isabel estuvo nuevamente frente a su hijo.

Al principio, la mujer tuvo dudas sobre si realmente se trataba de Minor. La confirmación llegó mediante los recuerdos familiares.

“Yo supe que era mi hijo porque comenzó a hablar con Patricia, su hermana con quien era muy unido. Hablaban de travesuras que hacían de niños y sí coincidían. Ese encuentro fue maravilloso y especial. Dios tiene un propósito y de ahora en adelante siento que llené el vacío que tenía mi corazón, me siento muy feliz y contenta”, expresó.

ADIFORT brindó apoyo a Minor desde marzo de 2026 y posteriormente gestionó su ingreso a la Casa de Refugio Emmanuel. Cortesía: Rocío Chacón
ADIFORT brindó apoyo a Minor desde marzo de 2026 y posteriormente gestionó su ingreso a la Casa de Refugio Emmanuel. Cortesía: Rocío Chacón

Minor también volvió a ver a su hija

El reencuentro con su madre no fue el único que esperaba a Minor.

El 29 de agosto, volvió a encontrarse con su única hija, Verónica, a quien no veía desde que ella tenía apenas 12 años.

Hoy, Verónica tiene 37 años, es madre de cuatro hijos y vive en Puriscal.

Minor desconocía que ella llegaría a visitarlo.

“No sabía que mi hija venía, fue un balde de agua fría, pero siento una alegría infinita. Han sido muchas cosas al mismo tiempo, ver a mi mamá y a mis hermanos es de gran felicidad”, contó el antiguo salonero.

Para Verónica, el encuentro representa la posibilidad de comenzar una relación diferente con su padre, sin concentrarse necesariamente en reconstruir las razones de los años de separación.

“Una nueva etapa en la cual trataremos de sanar heridas y conocernos. Esa niña que recuerda a su papá puede ahora florecer y convivir con él. Quiero que conozca y conviva con sus nietos. No quiero saber qué pasó, solo aprovechar esta oportunidad como padre e hija”, manifestó.

El 29 de agosto, Minor también se reencontró con su hija Verónica, a quien no veía desde que ella tenía 12 años. Cortesía: Rocío Chacón
El 29 de agosto, Minor también se reencontró con su hija Verónica, a quien no veía desde que ella tenía 12 años. Cortesía: Rocío Chacón

El refugio que le dio una segunda oportunidad

Actualmente Minor permanece en la Casa de Refugio Emmanuel, institución que trabaja con hombres en situación de abandono, condición de calle o con problemas de adicción.

El centro funciona mediante donaciones y, de acuerdo con sus responsables, no recibe financiamiento de instituciones gubernamentales.

Entre sus principales necesidades se encuentran alimentos, colchones, ropa para hombre y artículos de higiene y uso personal.

La organización utiliza el programa Dunklin, un modelo de comunidad terapéutica enfocado en la rehabilitación y restauración integral de personas con problemas de adicciones. Durante un proceso de seis meses, los residentes reciben además acompañamiento espiritual y emocional.

La directora de Casa Emmanuel, Umeky Abarca, explicó que actualmente atienden a 13 personas.

“Actualmente atendemos a 13 personas, pero en cinco años hemos beneficiado a más de 100 personas de todo el país, entre ellas vecinos de Puntarenas, Heredia, Alajuela, de la Frontera Norte, entre otros”, señaló.

Para Ana Isabel, sin embargo, las cifras y los años de búsqueda quedaron relegados frente a un hecho que durante décadas imaginó: volver a tener a su hijo frente a ella.

Después de recorrer países, participar en peregrinaciones, acudir cada año a Cartago y mantener una esperanza que se prolongó durante casi un cuarto de siglo, una fotografía compartida en redes sociales terminó uniendo las piezas necesarias para encontrarlo.

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