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Los 23 fichajes más importantes tras el cierre del mercado de pases europeo

Se bajó la persiana de la ventana estival en el Viejo Continente y hubo varios traspasos rutilantes

fichajes ﻿﻿Enzo Fernández, Rodri, Dibu Martínez y Marc Cucurella
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El mercado europeo de la temporada 2026/27 se cerró este martes 1° de septiembre con Chelsea, Manchester City, Real Madrid y Barcelona como algunos de los clubes con mayor preponderancia y protagonistas estelares. Los argentinos Enzo Fernández y Emiliano Martínez, con sus traspasos al elenco ciudadano y los Blues, respectivamente, fueron dos de los destacados.

Entre los clubes más agresivos aparece Chelsea, que acumuló más de 450 millones de dólares en incorporaciones durante este mercado, según la información extraoficial de medios locales, incluidos USD 10M por Dibu Martínez. Tottenham, por su parte, superó los USD 300 millones en fichajes pese a no disputar la Champions League. Una de las operaciones más costosas fue la de Morgan Rogers, media punta inglés de 23 años, transferido desde Aston Villa al Chelsea por 138 millones de euros, unos USD 161 millones. El pase, confirmado el 21 de julio, convirtió a Rogers en el futbolista inglés más caro de la historia, según el sitio especializado Transfermarkt.

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A poca distancia del récord de Rogers, el City pagó USD 157,5 millones por Elliot Anderson, mediocampista de 23 años procedente del Nottingham Forest, aunque se guardó el movimiento más resonante de esta ventana de transferencias para las últimas horas de la fecha límite: decidió desembolsar USD 162,2 millones al Chelsea por el pase de Enzo Fernández. La información apuntada por el periodista Gianluca Di Marzio de la cadena Sky Sports posiciona al volante argentino como el quinto pase más caro de la historia de este deporte.

Según The Guardian, el club rompió su propio techo de gasto para cubrir la salida de Rodri, transferido al Barcelona. Otro fichaje por encima de los 100 millones de dólares fue el de Yan Diomandé al Real Madrid. El extremo marfileño de 19 años dejó el RB Leipzig por USD 136,3 millones, en un acuerdo cerrado el 6 de agosto que, según Marca, puede crecer hasta 145 millones si se activan todos los bonos por rendimiento. Además, los Merengues se reforzaron con Marc Cucurella (Chelsea), Denzel Dumfries (Inter de Milán) y Bernardo Silva (City), fichas en las que invirtió un total de aproximadamente USD 80 millones.

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Tottenham colocó dos nombres dentro del grupo de operaciones de tres cifras. Cerró la llegada del italiano Sandro Tonali desde Newcastle United por unos 126 millones de dólares, con variables que podrían elevar el monto hasta 136 millones. Justo antes, el club ya había incorporado al portugués Mateus Fernandes, procedente del West Ham, por USD 107,9 millones.

Apenas por debajo del umbral de los USD 100 millones, el Arsenal apostó por Bruno Guimarães. El mediocampista brasileño de 28 años salió del Newcastle por casi 96 millones de dólares para sumarse al proyecto de Mikel Arteta, informó The Athletic. Anthony Gordon pasó al Barcelona por casi 94 millones de dólares, según las cifras publicadas por la BBC y The Sun. El extremo inglés de 25 años se convirtió en el séptimo fichaje más caro de la historia del club catalán después de registrar 39 goles en 152 partidos con Newcastle y de firmar un buen Mundial con Inglaterra. Al Barça también se sumó Rodri, mejor jugador de la última Copa del Mundo, proveniente del City, por una suma que con el cumplimiento de objetivos podría ascender a unos USD 80 millones.

LOS PASES MÁS RESONANTES DEL MERCADO DE EUROPA

Enzo Fernández posó con la camiseta del Manchester City
Enzo Fernández protagonizó otra vez uno de los pases más caros del mercado europeo: firmó en Manchester City (Créditos: @ManCity)
Rodri, considerado por la FIFA mejor jugador del Mundial 2026, fue traspasado desde el City al Barcelona por una suma que llegaría a los 80 millones de dólares si cumple con ciertos objetivos (EFE/ Quique Garcia)
Rodri, considerado por la FIFA mejor jugador del Mundial 2026, fue traspasado desde el City al Barcelona por una suma que llegaría a los 80 millones de dólares si cumple con ciertos objetivos (EFE/ Quique Garcia)
Hombre sonriente con traje azul y camisa blanca de brazos cruzados, frente a una pantalla con 'WELCOME JOHN' y el logo del Inter Milan, junto a trofeos dorados
Luego de una década en el Manchester City, el defensor John Stones cambió de club a los 32 años: llegó libre al Inter de Milán y firmó hasta 2028
Anthony Gordon firmó con Barcelona
Anthony Gordon, delantero inglés de 25 años firmó contrato por cinco temporadas con el Barcelona: pagaron 70 millones de euros fijos y otros 10 en variables a Newcastle según los informes de medios catalanes
Bernardo Silva firmó en Real Madrid
Tras casi diez años en Manchester City, el mediocampista portugués Bernardo Silva firmó libre a los 31 años con Real Madrid hasta junio de 2028
Un hombre con barba y camiseta de fútbol azul y granate con los logos de Turquía y Trabzonspor firma un documento con un bolígrafo sobre una mesa
A los 34 años, el delantero egipcio Mohamed Salah firmó contrato por dos temporadas con el Trabzonspor de Turquía luego de nueve años en el Liverpool de la Premier League
camiseta blanca de Real Madrid, logos Adidas, Emirates y HP, franjas rojas. Manos unidas en primer plano. Fondo azul oscuro
Antes del inicio del Mundial, Real Madrid confirmó la compra de Marc Cucurella al Chelsea por unos 55 millones de euros y le hizo contrato hasta el 30 de junio de 2032. El lateral de 28 años surgido de Barcelona pasó cinco temporadas en la Premier League inglesa
Jugador con camiseta azul sentado firmando. Hombre con camiseta negra de pie a su lado. Fondo azul con escudo Chelsea F.C. y logos de Bingx, IFS.ai, Legora, Nike
Tras el pase récord de Anderson al City, el fichaje de Morgan Rogers de Aston Villa al Chelsea lo superó: pagaron 157 millones por el delantero de 23 años y lo convirtieron en el jugador británico más caro de la historia. Firmó contrato hasta 2033
Dibu Martínez fue presentado en Chelsea el mismo día en que debutó con el equipo: lo pagaron 10 millones de dólares (REUTERS/David Klein)
Dibu Martínez fue presentado en Chelsea el mismo día en que debutó con el equipo: lo pagaron 10 millones de dólares (REUTERS/David Klein)
El español Ferrán Torres, autor del gol de la final del Mundial entre España y Argentina, se fue del Barcelona al PSG a cambio de unos 60 millones de dólares (REUTERS/Stephane Mahe)
El español Ferrán Torres, autor del gol de la final del Mundial entre España y Argentina, se fue del Barcelona al PSG a cambio de unos 60 millones de dólares (REUTERS/Stephane Mahe)
Hombre sonriente con chaqueta azul sostiene camiseta celeste de fútbol con "ANDERSON" y "2031" sobre fondo oscuro con logo del Manchester City y textos
Elliot Anderson, centrocampista inglés de 23 años, pasó del Nottingham Forest al Manchester City: lo pagaron cerca de 155 millones de dólares y firmó hasta 2031
Hombre de piel oscura con rastas corre en un campo de césped. Viste camiseta y pantalón corto verde oscuro con detalles rojos y zapatillas deportivas
Real Madrid pagó 125 millones de euros por el pase del delantero Yan Diomandé y le firmó contrato por siete temporadas (30 de junio de 2033). El jugador de 19 años de Costa de Marfil debutó en Leganés de España y llega tras una temporada en el RB Leipzig de Alemania
El francés Bradley Barcola es nuevo refuerzo del Liverpool, que desembolsó unos USD 145 millones para contar con sus servicios hasta 2031 (REUTERS/John Sibley)
El francés Bradley Barcola es nuevo refuerzo del Liverpool, que desembolsó unos USD 145 millones para contar con sus servicios hasta 2031 (REUTERS/John Sibley)
En Europa aseguran que Arsenal invirtió 100 millones de dólares en la ficha del brasileño Bruno Guimaraes, que ya debutó (Reuters/Matthew Childs)
En Europa aseguran que Arsenal invirtió 100 millones de dólares en la ficha del brasileño Bruno Guimaraes, que ya debutó (Reuters/Matthew Childs)
Hombre sonriendo con camiseta de portero verde y guantes blancos. En la camiseta se ven los logos de Adidas y del AFC Ajax
A los 34 años, el arquero alemán Marc-André ter Stegen saldrá otra vez a préstamo desde Barcelona tras su cesión en Girona: estará una temporada en Ajax de Países Bajos
Hombre de piel oscura con camiseta de fútbol de rayas blancas y negras, cuello blanco. Logotipos dorados de Adidas, Juventus, Jeep, Visit Detroit. Logotipo parcial en manga
Juventus pagó un monto inicial de 38 millones de euros y compró el pase del delantero Randal Kolo Muani al París Saint Germain. El francés de 27 años estuvo cedido en el club italiano en 2025, pero luego fue a préstamo al Tottenham.
Hombre sonriente con camiseta del FC Barcelona que dice "ADEYEMI 2031", frente a una maqueta de un estadio y el escudo del club
Luego de cuatro temporadas en Borussia Dortmund, el alemán Karim Adeyemi firmó con el Barcelona hasta 2031: pagaron unos 22 millones de euros
Hombre joven con barba, camiseta blanca de fútbol con el escudo del Tottenham y logo de Nike y AIA, brazos tatuados, fondo con bandera del equipo
El mediocampista italiano Sandro Tonali, de 26 años, fue adquirido por Tottenham en una cifra cercana a los 100 millones de euros. El ex Newcastle, Milán y Brescia firmó hasta 2032
Hombre joven sonríe y sostiene una camiseta blanca de fútbol con las letras "M. FERNANDES" y el número dieciocho en azul
Con apenas 21 años, el mediocampista portugués Mateus Fernandes sumará un nuevo paso en su carrera: Tottenham pagó casi 100 millones por su pase al West Ham
Más de 100 millones de dólares es lo que puso sobre la mesa Manchester City por el marroquí del Lille Ayyoub Bouaddi (Reuters/Peter Cziborra)
Más de 100 millones de dólares es lo que puso sobre la mesa Manchester City por el marroquí del Lille Ayyoub Bouaddi (Reuters/Peter Cziborra)
El camerunés Carlos Baleba se fue del Brighton para emigrar al Manchester United a cambio de más de 96 millones de dólares (REUTERS/Jon Super)
El camerunés Carlos Baleba se fue del Brighton para emigrar al Manchester United a cambio de más de 96 millones de dólares (REUTERS/Jon Super)
Tottenham fichó al brasileño Savinho por una suma que supera los 100 millones de dólares si cumple algunos objetivos (Reuters/Peter Cziborra)
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Barcelona invirtió la modesta suma de 12 millones de dólares por el brasileño Gabriel Jesus, ex Arsenal
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