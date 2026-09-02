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El debut secreto de la mamá de Wanda Nara en LAM y la reacción viral de su nieto Valentino: “No la puedo ver ahí”

La inesperada aparición de Nora Colosimo como panelista televisiva sorprendió a toda su familia y la pregunta del adolescente no pasó desapercibida

Valentino, el hijo de Wanda Nara y Maxi López, reacciona en vivo a la presencia de su abuela en LAM (Instagram)

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La noticia del debut televisivo de Nora Colosimo en el programa LAM generó una reacción genuina, divertida y llena de sorpresa en el entorno más íntimo de su familia. El desconcierto de su nieto mayor, Valentino López, se convirtió en uno de los momentos más comentados, al revelar la espontaneidad con la que los familiares de la nueva panelista vivieron el acontecimiento.

El ingreso de Nora como panelista al ciclo conducido por Ángel de Brito en América TV fue cuidadosamente mantenido en secreto. El propio conductor había anticipado que la nueva “angelita” sería una figura sin experiencia previa en televisión, pero con mucho para aportar. En su primera aparición, Nora se mostró relajada, segura y dispuesta a compartir anécdotas, lo que confirmó la apuesta del programa por su perfil.

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La sorpresa, sin embargo, no fue solo para la audiencia. La familia de Nora, incluyendo a sus hijas Wanda y Zaira Nara, desconocía por completo la decisión. Durante la emisión, Zaira le escribió a su madre un escueto pero elocuente mensaje: “¿Qué hacés ahí?”. Este mensaje, compartido en redes sociales, expuso la incredulidad de la modelo ante la imagen de su madre en el estudio de televisión.

Wanda, por su parte, descubrió la noticia estando en una cena familiar y no dudó en expresar su asombro: “¡Qué zorra! No nos dijo”, exclamó al ver en pantalla a Nora. En un intercambio de mensajes privados entre las hermanas, se evidencia la falta total de información previa. Zaira relata: “Es más, hoy me mostró unas botas que se compró”, y Wanda responde sorprendida: “Hablé hace dos minutos y ¿estaba ahí?”. Ambas intentando reconstruir los hechos y comprender cómo su madre logró ocultar el debut.

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Captura de pantalla de una conversación de mensajes de texto en Instagram entre las cuentas de Wanda Nara y Zaira Nara
Un chat entre Wanda Nara y Zaira Nara refleja la reacción de ambas hermanas ante la participación de su madre Nora Colosimo en LAM

La reacción de las hijas incluyó también una cuota de humor y resignación. Wanda, en uno de los mensajes, le escribe a Zaira: “Ahora cagamos, tenemos la prensa adentro de casa”. Su hermana, con tono divertido, replica: “Nada la detendrá”. El manejo del secreto por parte de Nora fue tan efectivo que ni siquiera sus nietos estaban al tanto de la novedad.

En ese contexto, la reacción de Valentino López, hijo mayor de Wanda, resultó especialmente llamativa. El adolescente se encontraba con su madre al momento de la transmisión y, al ver a su abuela en pantalla, no pudo contener la sorpresa. “¿Por qué no lo contó? ¿Va a cobrar?”, preguntó Valentino, mezclando desconcierto y curiosidad sobre el nuevo rol de su abuela. La escena fue compartida en las redes sociales de Wanda, donde quedó registrado el asombro genuino del joven.

El mayor de los hijos, aún sin salir de su estupor, agregó entre risas: “Esta familia me sorprende cada día”. La incredulidad se mantuvo durante varios minutos, y volvió a manifestarse cuando repitió: “No la puedo ver ahí”, en referencia al inesperado debut televisivo de Nora.

El desconcierto de Valentino resume el sentimiento generalizado en la familia Nara-Colosimo tras la aparición de la matriarca en la televisión. La decisión de Nora de mantener su incorporación en secreto provocó una reacción en cadena, que incluyó mensajes privados, comentarios en redes y bromas familiares sobre la “invasión” mediática que implicaba tener a la prensa, literalmente, dentro de la casa.

El programa de televisión LAM presenta el debut de Nora Colosimo como su nueva panelista. En un estudio decorado en rojo y blanco, la madre de Wanda y Zaira Nara se incorpora al elenco ante la sorpresa del público y de sus propias hijas, quienes no estaban al tanto de su participación. El segmento cubre su presentación oficial y las primeras interacciones con los demás panelistas del show de entretenimiento.

La conversación entre Wanda y Zaira, que se viralizó rápidamente, muestra cómo ambas intentaron descifrar los pasos de su madre. De la charla también surge la preocupación por la logística familiar. Zaira menciona que le pidió a su hija Malaika que se quedara a dormir en su casa, ante la incertidumbre por los nuevos horarios de su madre. También preguntan por los días en que Nora participará en el ciclo, en un intento de reorganizar la rutina doméstica ante el nuevo desafío televisivo de la abuela.

La presentación en LAM fue acompañada por el saludo cálido de sus compañeras de panel y por la bienvenida del conductor, quien resaltó la expectativa generada por una panelista sin antecedentes en televisión, pero con historias para compartir. El debut de Colosimo, lejos de pasar desapercibido, se convirtió en tema de conversación en su círculo familiar y en las redes sociales.

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