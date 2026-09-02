Tecno

Mitos sobre la batería de las laptops: cargarla toda la noche, el límite del 80% y otros errores

El exceso de temperatura es uno de los principales factores que acelera el envejecimiento químico y reduce progresivamente la capacidad del equipo

Manos de una persona tecleando en una computadora portátil plateada, con una pantalla oscura que muestra una interfaz de conversación digital.
Las baterías de las laptops modernas son distintas a las de anterios generaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cargar una laptop durante toda la noche, dejar que la batería llegue al 0% o mantener el equipo conectado permanentemente a la corriente son algunos de los consejos que todavía circulan sobre el cuidado de estos dispositivos. Sin embargo, buena parte de estas recomendaciones proviene de tecnologías antiguas y no refleja el funcionamiento de las baterías de litio utilizadas en las laptops modernas.

En la actualidad, los principales factores que aceleran el desgaste de una batería son el calor y mantenerla durante períodos prolongados con una carga cercana al 100%. Los sistemas modernos de gestión de energía han reducido problemas como la sobrecarga, pero esto no significa que las condiciones de uso no influyan en la pérdida gradual de capacidad.

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Becket Barrionuevo, Country Manager de Acer Perú, explicó que las laptops actuales incorporan sistemas de carga diseñados para proteger la batería durante el uso cotidiano. Cuando alcanza el 100%, el equipo deja de cargarla activamente y comienza a utilizar la energía suministrada por el adaptador.

Las baterías modernas cuentan con sistemas que las protegen del uso cotidiano. (AP foto/Jenny Kane)
Las baterías modernas cuentan con sistemas que las protegen del uso cotidiano. (AP foto/Jenny Kane)

Esto evita la sobrecarga, aunque mantener una batería completamente cargada durante semanas o meses, especialmente en ambientes calurosos, puede contribuir a su envejecimiento. Por ello, algunos fabricantes incluyen funciones que permiten establecer un límite de carga cercano al 80%.

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Cargar la laptop durante toda la noche no la sobrecarga

Uno de los mitos más extendidos asegura que dejar una laptop conectada durante toda la noche arruina inmediatamente su batería. En los equipos modernos, esto no ocurre de esa manera.

Una vez que la batería alcanza su nivel máximo, el sistema de gestión detiene la carga activa. Por esta razón, dejar el equipo conectado ocasionalmente durante la noche no suele provocar un daño perceptible.

El problema puede aparecer cuando esta práctica se mantiene constantemente durante largos períodos. Una laptop utilizada casi siempre sobre un escritorio, conectada a la corriente y con la batería permanentemente al 100%, puede experimentar un mayor desgaste con el paso del tiempo.

En estos casos, utilizar una función que limite la carga alrededor del 80% puede ser una alternativa útil para reducir el tiempo que la batería permanece completamente cargada.

Hombre con camisa azul sentado ante laptop y monitor, sostiene dos celulares. En el escritorio hay gafas, papeles, un vaso de agua y una lámpara.
Cargar la laptop durante la noche no debería de sobrecargarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descargar la batería hasta el 0% tampoco es necesario

Otro consejo heredado de generaciones anteriores de dispositivos consiste en descargar completamente la batería antes de volver a conectarla. Las baterías de iones de litio y polímero de litio utilizadas actualmente no sufren el llamado efecto memoria.

Por el contrario, las descargas profundas y frecuentes pueden generar un mayor estrés sobre las celdas. No es necesario esperar a que la batería llegue al 0% para volver a cargar la laptop.

Como regla práctica, mantener el nivel de carga dentro de un rango aproximado de entre el 20% y el 80% puede ayudar a reducir el desgaste durante el uso habitual. Sin embargo, llegar ocasionalmente a niveles bajos no debería provocar un daño significativo.

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No es necesario dejar que la batería se descargue po completo para recién cargarla. (Gemini)

Estar conectado todo el tiempo no es el principal problema

Mantener una laptop conectada a la corriente mientras se trabaja tampoco es perjudicial por sí mismo. El factor más importante es la combinación entre una carga constante cercana al 100% y temperaturas elevadas durante períodos prolongados.

Este último punto es especialmente importante en equipos utilizados para tareas exigentes, como videojuegos, edición de video o procesamiento de grandes cantidades de datos. Estas actividades pueden elevar la temperatura interna del dispositivo mientras la batería permanece cargada.

Si la laptop dispone de un sistema para limitar la carga, activarlo puede resultar conveniente cuando el equipo se utiliza principalmente conectado al adaptador.

Computadora portátil moderna en un escritorio oscuro. Su pantalla muestra una interfaz conversacional con texto desenfocado. Ambiente nocturno con iluminación sutil.
Los ciclos de carga no agotan una batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ciclos no agotan una batería de forma repentina

También existe la creencia de que alcanzar un determinado número de ciclos significa que una batería ha llegado al final de su vida útil. En realidad, el desgaste es progresivo.

Un ciclo representa el uso acumulado equivalente al 100% de la capacidad de la batería. Esto no significa necesariamente que deba descargarse por completo en una sola ocasión. Por ejemplo, consumir el 50% de la carga en dos días diferentes equivale aproximadamente a un ciclo.

Con el paso del tiempo y la acumulación de ciclos, la batería pierde gradualmente parte de su capacidad. Las laptops modernas están diseñadas para soportar cientos de ciclos antes de que la reducción de autonomía sea claramente perceptible.

Joven mujer con cabello recogido, auriculares, y gafas, frente a una laptop en una cocina con azulejos, encimera, utensilios y plantas
Las baterías modernas son más difícil de dañar. (Freepik)

El calor es uno de los principales enemigos

Entre todos los factores que influyen en la vida útil, el calor es uno de los más importantes. Dejar una laptop apagada dentro de un automóvil caliente o expuesta directamente al sol puede acelerar el envejecimiento químico de la batería.

Esto ocurre incluso si el dispositivo no está siendo utilizado. Por ello, conviene evitar almacenar la laptop durante largos períodos en ambientes con temperaturas elevadas y mantenerla alejada de fuentes directas de calor.

La calibración no recupera la capacidad perdida

Las aplicaciones que prometen mejorar la salud de una batería también deben analizarse con cautela. La calibración puede ayudar a que el sistema indique con mayor precisión el porcentaje de carga restante, pero no puede recuperar la capacidad que se ha perdido por el envejecimiento químico.

Una mano inserta un cable USB-C en el puerto lateral de una laptop oscura. Son visibles las teclas 'prt sc' y 'delete' del teclado
Una laptop puede permanecer conectada sin dañar la batería. (Foto: Anker)

Las laptops modernas gestionan automáticamente gran parte de estos procesos. En lugar de recurrir a programas que prometen resultados milagrosos, los hábitos más útiles son evitar el exceso de calor, utilizar límites de carga cuando estén disponibles y mantener actualizado el sistema y el firmware.

Cuidar una batería no requiere seguir reglas estrictas ni vigilar constantemente el porcentaje de carga. Evitar temperaturas elevadas y reducir los períodos prolongados al 100% puede ser más útil que muchas de las recomendaciones tradicionales que todavía circulan sobre las baterías de las laptops.

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