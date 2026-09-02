Camilota rompió el récord de Marcelo Tinelli: cuántos alfajores logró meterse en la boca

Camilota rompió el récord de Marcelo Tinelli al meterse cuatro alfajores enteros en la boca en El Club de la Pelea (Video: Instagram)

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Camilota consiguió un insólito récord de comer alfajores durante una participación en El Club de la Pelea, el ciclo de streaming del canal Hispa conducido por Matías Bottero, y superó así el clásico desafío que Marcelo Tinelli popularizó en la televisión argentina durante los años 90. La escena, registrada en video, se viralizó rápidamente en redes sociales luego de que la propia influencer compartiera el momento.

La publicación, difundida en Instagram, mostró a Camila Deniz, conocida popularmente como Camilota, en el instante exacto en que introducía cuatro alfajores en su boca. “Le entraron nomás a Camilota”, escribió la cuenta que compartió las imágenes.

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La propia exparticipante de Cuestión de Peso reaccionó al posteo con humor, aunque también dejó en claro las consecuencias físicas del reto. “Todavía me duele la boca”, escribió en los comentarios de la publicación, un mensaje que acumuló más de 370 “me gusta” en pocas horas.

Camilota reaccionó al posteo con humor, pero contó que el reto le dejó una consecuencia física: “Todavía me duele la boca”

El desafío de comer alfajores enteros de un solo bocado tiene un antecedente directo en la televisión argentina. Durante la década de 1990, Tinelli se hizo popular en Telefe por su capacidad de introducirse hasta tres alfajores completos en la boca sin atragantarse, un truco que repitió en distintas temporadas de su programa ShowMatch. El conductor solía invitar a productores e integrantes del ciclo a imitar la hazaña, aunque la mayoría de los participantes terminaba con dificultades para tragar la golosina.

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Con las cuatro unidades que logró introducirse en la boca, Camilota superó esa marca histórica en un contexto completamente distinto al de la televisión abierta, dentro del universo de los formatos de streaming que combinan entretenimiento y desafíos virales. El Club de la Pelea, el programa donde ocurrió el episodio, propone un formato de debate en el que dos posturas enfrentadas discuten sobre un tema cotidiano o popular, con la participación de especialistas y dos tribunas de público que respaldan a cada bando, mientras Bottero cumple el rol de árbitro y define un veredicto final. El desafío de los alfajores funcionó, en este caso, como un segmento adicional dentro de la dinámica del ciclo, que juntó un grupo de “Bajoneros” contra otro de “Gymbros”.

Camilota se sumó al desafío y batió el récord al introducir en su boca cuatro alfajores (Hispa)

Hace pocos días, la creadora de contenido usó sus redes sociales para lanzar una alerta pública: denunció que está siendo víctima de una extorsión y anunció que ya tomó medidas legales para protegerse. “Quiero informar públicamente que estoy siendo extorsionada por una persona, situación que me genera mucho miedo y preocupación”, escribió.

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La denuncia pública llegó en medio de un clima de tensión que la creadora de contenido venía expresando en sus redes con frases cargadas de dolor. “No me duele el corazón, no me duele la cabeza, me duele el alma”, escribió en una de sus historias. En otra, compartió una imagen con el texto: “Nadie nota tus lágrimas, nadie nota tu tristeza, nadie nota tu dolor, pero todos notan tus errores”. Los posteos, que anticipaban un quiebre emocional, precedieron a la denuncia formal que hizo pública horas después.

En un video que circuló entre sus seguidores, Camilota se mostró al borde del llanto y habló sin filtros sobre la situación que atraviesa. “Qué feo es saber que sos una pelotuda. Te lo dicen en tu cara misma. Que sos buena pero te toman de boluda, de pelotuda. Querés ayudar y terminás haciendo un mal”, expresó con la voz quebrada. También mencionó el dolor de sentirse en un lugar secundario dentro de un vínculo: “Me duele. Voy a estar llorando cuatro o cinco meses. Detesto a las personas que son así conmigo, que se porta mal. Me entristece el corazón”.

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