República Dominicana

República Dominicana impidió en julio el ingreso de 116 extranjeros, según autoridades

El balance mensual de la Dirección General de Migración reportó que los mexicanos encabezaron los rechazos con 28 casos, por delante de estadounidenses y colombianos, en controles aplicados en aeropuertos y puertos

Siluetas de personas con maletas y pasaportes formadas frente a una estructura central azul y roja, con la silueta de un avión detrás.
Los mexicanos encabezaron las inadmisiones en República Dominicana con 28 casos, seguidos por 19 estadounidenses y 16 colombianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Dirección General de Migración de República Dominicana (DGM) impidió el ingreso de 116 ciudadanos extranjeros durante julio en aeropuertos y puertos del país, de acuerdo con el balance mensual de controles migratorios difundido por el organismo.

Los ciudadanos de México encabezaron el listado de inadmisiones, con 28 casos, seguidos por 19 estadounidenses, 16 colombianos, 12 haitianos, 11 venezolanos y seis peruanos. La medida se aplicó en los puestos de control de las terminales aéreas y marítimas del país.

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La DGM también rechazó el ingreso de dos ciudadanos de Cuba, Francia, China, España, Nicaragua, Argentina y Brasil. La lista incluyó, además, a una persona procedente de Costa Rica, Taiwán, Filipinas, Chile, Ecuador, Albania, Canadá, Italia y Hungría.

Los mexicanos encabezaron las inadmisiones en República Dominicana con 28 casos, seguidos por 19 estadounidenses y 16 colombianos. (Cortesía: Dirección General de Migración)
Los mexicanos encabezaron las inadmisiones en República Dominicana con 28 casos, seguidos por 19 estadounidenses y 16 colombianos. (Cortesía: Dirección General de Migración)

Según el informe de la DGM, la causa más frecuente de inadmisión fue la identificación de 28 perfiles considerados de riesgo para la seguridad nacional. A esa razón se sumaron 26 casos vinculados con pasaportes deteriorados y 20 por falta de la documentación requerida para autorizar el ingreso.

Las autoridades registraron además 15 intentos de entrada con fines laborales sin la visa correspondiente. Otros 11 viajeros presentaron incongruencias durante la entrevista con el inspector migratorio.

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El reporte incluyó ocho casos de extranjeros que habían excedido el tiempo de permanencia autorizado en visitas anteriores. También hubo cinco personas con impedimentos de ingreso dispuestos por la autoridad competente y tres con condenas por agresión sexual contra una menor de edad.

Durante la cuarta semana de julio, las inadmisiones de extranjeros en territorio dominicano pasaron de 25 a 42 casos, según los datos oficiales.

Infografía con ilustraciones de un puesto de control fronterizo, banderas nacionales, pasaportes e íconos junto a textos con cifras estadísticas.
La Dirección General de Migración atribuyó la mayoría de los rechazos a 28 perfiles de riesgo, 26 pasaportes deteriorados y 20 faltas de documentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 800 dominicanos retornaron al país en el mismo mes

La estadística de julio también consignó el retorno de 817 ciudadanos dominicanos desde otros países. Del total, 303 fueron deportados, 300 regresaron de manera voluntaria y 98 no pudieron ingresar a los destinos a los que viajaban.

Estados Unidos y Puerto Rico concentraron la mayor cantidad de deportaciones. Desde el primero llegaron 165 dominicanos deportados, mientras que desde el territorio puertorriqueño retornaron 99.

La migración irregular fue el motivo principal en 228 expedientes de deportación. Le siguieron 36 casos asociados con delitos de narcotráfico y 15 por hechos de violencia.

Los retornos voluntarios tuvieron como principales puntos de procedencia a Estados Unidos, con 103 casos; Puerto Rico, con 44; Chile, con 23; y Surinam, con 18.

Tres personas vistas de espaldas caminan por un pasadizo de tierra entre cercas de chapa llevando mochilas y un bolso cruzado.
Estados Unidos y Puerto Rico lideraron las deportaciones de dominicanos, con 165 retornados desde el primero y 99 desde el territorio puertorriqueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los 98 dominicanos no admitidos en otros países, Estados Unidos concentró 18 rechazos, Colombia registró 16 y España, 12. El informe no precisó las causas particulares de esas inadmisiones.

La DGM afirmó que reforzó sus recursos tecnológicos para mejorar las verificaciones de entradas y salidas de extranjeros y dominicanos. El organismo vinculó ese fortalecimiento con el aumento de las inadmisiones y con la detección de ciudadanos dominicanos que tenían restricciones para salir del país.

Por su parte, el director de la Dirección General de Migración, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, dispuso el refuerzo de los controles en las terminales con mayor movimiento de pasajeros y ordenó mantener el monitoreo estadístico de las causas de irregularidad migratoria.

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