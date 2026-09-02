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El emotivo reencuentro de Charlotte Caniggia con Mariana Nannis en Gran Hermano Generación Dorada: “Traé la copa a Marbella”

La influencer vivió una sorpresa especial con una charla con su madre en la previa a la final. El video

Charlotte Caniggia recibió una videollamada de Mariana Nannis durante Gran Hermano (Video: GH, Telefe)
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Charlotte Caniggia recibió una videollamada de su madre, Mariana Nannis, durante su participación en Gran Hermano: Generación Dorada, en el marco de una serie de sorpresas que el reality de Telefe preparó para la influencer antes de la final del certamen. El encuentro, cargado de emoción, se produjo luego de que la medi asegurara su lugar entre las últimas participantes de la temporada.

La comunicación comenzó con Nannis del otro lado de la pantalla, quien saludó a su hija con familiaridad. “Hola, Charli. ¿Qué estás haciendo?”, preguntó. Charlotte describió el clima dentro de la casa: “Acá en la casa de las locas, aguantando, me están volviendo loca”, relató, mientras su madre bromeaba sobre las dinámicas de convivencia dentro del reality. “¿Te comen toda la comida?”, indagó Nannis, en un intercambio distendido entre ambas.

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La conversación giró rápidamente hacia el formato de la competencia, en un contexto en el que Charlotte quedó como una de las últimas concursantes junto a un grupo de mujeres. “Somos solo mujeres ahora, más locas todavía”, contó la influencer, mientras su madre celebraba la noticia y le pedía que se mantuviera firme hasta el cierre del certamen. “Tenés que ganar, Charlotte”, insistió Nannis en distintos pasajes del diálogo, en una postura que se repitió a lo largo de todo el llamado.

La charla entre Charlotte Caniggia y Mariana Nannis se produjo después de que la participante asegurara su lugar entre las últimas concursantes del certamen
La charla entre Charlotte Caniggia y Mariana Nannis se produjo después de que la participante asegurara su lugar entre las últimas concursantes del certamen

Mariana Nannis, que se encuentra en Marbella, España, invitó a su hija a reencontrarse una vez terminada su participación en el reality. “Venite y hacemos pijamada en el Hotel Palace, en Madrid”, propuso, en una escena que combinó el tono íntimo del vínculo materno con las referencias habituales al estilo de vida que ambas suelen mostrar en sus redes sociales. Charlotte respondió con entusiasmo a la idea y proyectó, entre risas, un plan de salidas y comidas para después de su paso por el certamen.

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El pedido de la madre se sostuvo en un mensaje que se repitió como eje de la charla, la exigencia de no bajar los brazos frente a la convivencia con el resto de las participantes. “Aguantátelas, aguantate todas las locas y ganá, Charlotte, vamos, si vos podés”, le dijo la ex botinera, en un tramo en el que además le recordó una frase que, según remarcó, forma parte de su propia enseñanza. “Siempre ganadora, mamá, como vos me enseñaste”, respondió la participante, entre risas y llanto contenido.

Antes de finalizar la videollamada, madre e hija coincidieron en la idea de trasladar el trofeo del certamen hasta España, en una broma que retomó el clima festivo de la conversación. “Traé la copa a Marbella”, pidió Nannis, y Charlotte le aseguró que cumpliría con el pedido apenas terminara su recorrido dentro del reality.

Al finalizar los DAR con su mamá y su hermano, la participante se largó a llorar
Al finalizar los DAR con su mamá y su hermano, la participante se largó a llorar

La videollamada con su madre se dio en el mismo bloque de sorpresas en el que Alex Caniggia, hermano de la participante, le envió un mensaje grabado desde Europa. “Hermana mía de mi vida, estoy tan orgulloso de vos. Sos una guerrera de la vida, una luchadora”, expresó Alex, quien remarcó el esfuerzo de su hermana durante los meses de competencia y la instó a disfrutar de la instancia final, más allá del resultado. “El pueblo argentino te ama, estamos con vos”, agregó, en un mensaje que Charlotte recibió entre lágrimas.

El momento se dio pocos días después de que la participante protagonizara una charla íntima dentro de la casa, en la que habló sobre la falta de expresiones de afecto por parte de sus padres durante su infancia. En esa oportunidad, Charlotte relató que nunca escuchó de boca de su madre una frase de reconocimiento explícito. “Nunca en la vida mi mamá me diría, hija, estoy orgullosa de vos, te amo”, había señalado la influencer en una conversación grupal con otros participantes del reality, un contraste que se dio en simultáneo con la emoción que mostró durante la videollamada previa a la final del certamen.

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