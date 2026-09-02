Mariano Navone volverá a jugar en el US Open tras su histórico triunfo ante Djokovic: todo lo que hay que saber

Mariano Navone enfrenta al italiano Matteo Berrettini por la segunda ronda del Us Open (Crédito: REUTERS/Robert Deutsch)

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Tras conseguir el triunfo más importante de su carrera en el debut del US Open al derrotar a la leyenda del tenis Novak Djokovic, Mariano Navone volverá a presentarse este miércoles y ru rival será Matteo Berrettini. Además, se presenta Tomás Etcheverry ante el británico Jacob Fearnley.

El encuentro entre el argentino y el italiano está previsto para el tercer turno de la cancha 12, cuyo primer partido comienza a las 12:00 (hora argentina). Toda la jornada se podrá seguir en vivo por la pantalla de ESPN y la plataforma de streaming de Disney+.

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Navone (49°), después de captar todas las miradas en la primera ronda del Abierto de los Estados Unidos al vencer a Djokovic, dueño de 24 títulos de Grand Slam y máximo ganador de la historia, además de campeón en Flushing Meadows en cuatro oportunidades (2011, 2015, 2018 y 2023) y finalista en otras seis (2007, 2010, 2012, 2013, 2016 y 2021), no tendrá tiempo para disfrutar de la hazaña y deberá volver a salir a escena.

Del otro lado de la red estará Berrettini (43°), de 30 años, quien cuenta con diez trofeos en el Tour -seis sobre polvo de ladrillo y cuatro en césped- y fue semifinalista en el certamen neoyorkino en 2019. El italiano viene de vencer al suizo Stanislas Wawrinka (127°), en la que es su última temporada como jugador profesional. Ya lo había superado en la última edición de Wimbledon.

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Si el argentino consigue el triunfo, será la primera vez que se clasifique para la tercera ronda en Nueva York.

El historial entre ambos en el ATP Tour favorece a Berrettini por 2-1. La última vez que se enfrentaron fue en el Masters 1000 de Canadá, hace un par de semanas, donde la victoria quedó en manos del italiano.

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Tomás Etcheverry vuelve a presentarse en el Us Open frente al británico Jacob Fearnley (Créditos: Instagram)

Tomás Etcheverry (32°) volvió a sonreír en su debut en el último Grand Slam de la temporada al derrotar de forma contundente al checo Vit Kopriva (69°) por 6-3, 6-4 y 6-0. El platense, que tuvo una primera parte del año alentadora, en la que consiguió su primer título ATP en Río de Janeiro, fue perdiendo protagonismo y la gira americana no fue la excepción, con caídas prematuras en el ATP 500 de Washington y en los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati.

Por un lugar en la ronda de 32, instancia que alcanzó en 2024, enfrentará por primera vez al británico Jacob Fearnley (101°), quien ingresó al cuadro principal como perdedor afortunado y en la primera ronda derrotó al español Martín Landaluce (65°) por 4-6, 6-2, 4-6, 7-5 y 6-3.

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El inglés, de 25 años, jugó durante cinco años al tenis universitario en Texas Christian University e ingresó al Top 100 en septiembre de 2024, temporada en la que ganó cuatro títulos Challenger. En 2025 fue convocado para integrar el equipo de Copa Davis ante Japón y en 2026 frente a Noruega. Además, hace algunas semanas consiguió el título en el Challenger de Bloomfield Hills.

El encuentro entre el argentino y el británico está previsto para el segundo turno de la cancha 12, luego de un partido del cuadro femenino.

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