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Mariano Navone volverá a jugar en el US Open tras su histórico triunfo ante Djokovic: todo lo que hay que saber

El bonaerense enfrenta al italiano Matteo Berrettini por la segunda ronda, mientras que Tomás Etcheverry se mide ante el británico Jacob Fearnley

Mariano Navone enfrenta al italiano Matteo Berrettini por la segunda ronda del Us Open (Crédito: REUTERS/Robert Deutsch)
Mariano Navone enfrenta al italiano Matteo Berrettini por la segunda ronda del Us Open (Crédito: REUTERS/Robert Deutsch)
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Tras conseguir el triunfo más importante de su carrera en el debut del US Open al derrotar a la leyenda del tenis Novak Djokovic, Mariano Navone volverá a presentarse este miércoles y ru rival será Matteo Berrettini. Además, se presenta Tomás Etcheverry ante el británico Jacob Fearnley.

El encuentro entre el argentino y el italiano está previsto para el tercer turno de la cancha 12, cuyo primer partido comienza a las 12:00 (hora argentina). Toda la jornada se podrá seguir en vivo por la pantalla de ESPN y la plataforma de streaming de Disney+.

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Navone (49°), después de captar todas las miradas en la primera ronda del Abierto de los Estados Unidos al vencer a Djokovic, dueño de 24 títulos de Grand Slam y máximo ganador de la historia, además de campeón en Flushing Meadows en cuatro oportunidades (2011, 2015, 2018 y 2023) y finalista en otras seis (2007, 2010, 2012, 2013, 2016 y 2021), no tendrá tiempo para disfrutar de la hazaña y deberá volver a salir a escena.

Del otro lado de la red estará Berrettini (43°), de 30 años, quien cuenta con diez trofeos en el Tour -seis sobre polvo de ladrillo y cuatro en césped- y fue semifinalista en el certamen neoyorkino en 2019. El italiano viene de vencer al suizo Stanislas Wawrinka (127°), en la que es su última temporada como jugador profesional. Ya lo había superado en la última edición de Wimbledon.

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Si el argentino consigue el triunfo, será la primera vez que se clasifique para la tercera ronda en Nueva York.

El historial entre ambos en el ATP Tour favorece a Berrettini por 2-1. La última vez que se enfrentaron fue en el Masters 1000 de Canadá, hace un par de semanas, donde la victoria quedó en manos del italiano.

Tomás Martín Etcheverry será el rival de Ignacio Buse en los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026.
Tomás Etcheverry vuelve a presentarse en el Us Open frente al británico Jacob Fearnley (Créditos: Instagram)

Tomás Etcheverry (32°) volvió a sonreír en su debut en el último Grand Slam de la temporada al derrotar de forma contundente al checo Vit Kopriva (69°) por 6-3, 6-4 y 6-0. El platense, que tuvo una primera parte del año alentadora, en la que consiguió su primer título ATP en Río de Janeiro, fue perdiendo protagonismo y la gira americana no fue la excepción, con caídas prematuras en el ATP 500 de Washington y en los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati.

Por un lugar en la ronda de 32, instancia que alcanzó en 2024, enfrentará por primera vez al británico Jacob Fearnley (101°), quien ingresó al cuadro principal como perdedor afortunado y en la primera ronda derrotó al español Martín Landaluce (65°) por 4-6, 6-2, 4-6, 7-5 y 6-3.

El inglés, de 25 años, jugó durante cinco años al tenis universitario en Texas Christian University e ingresó al Top 100 en septiembre de 2024, temporada en la que ganó cuatro títulos Challenger. En 2025 fue convocado para integrar el equipo de Copa Davis ante Japón y en 2026 frente a Noruega. Además, hace algunas semanas consiguió el título en el Challenger de Bloomfield Hills.

El encuentro entre el argentino y el británico está previsto para el segundo turno de la cancha 12, luego de un partido del cuadro femenino.

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