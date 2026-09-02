Uruguay lanza licitación para construcción de un nuevo hospital en la Costa de Oro: obras inician en enero

La ministra de Salud Pública de Uruguay, Cristina Lustemberg, en una reunión del Consejo de Ministros (Presidencia)

Guardar

El gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay lanzó una licitación para construir un nuevo hospital para atender a pacientes en la Costa de Oro (la zona costera del departamento de Canelones). El centro de salud estará ubicado en Atlántida (a 45 kilómetros de Montevideo); su construcción iniciará en enero y se prevé que esté finalizado a fines de 2027.

El anuncio lo hizo la ministra de Salud Pública de Uruguay, Cristina Lustemberg, tras una reunión del Consejo de Ministros de Orsi. La medida forma parte de uno de los 63 compromisos de gobierno de la administración, destacó en una conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

“En el ámbito del Consejo de Ministros y con la clara dirección del presidente de la República, Yamandú Orsi, entendimos que había que comunicar algo muy bueno para el país que no es nada menos que desde el domingo está publicada la licitación del hospital a construirse en la Costa de Oro”, celebró Lustemberg en conferencia de prensa.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en una reunión de su Consejo de Ministros (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

El nuevo Hospital de la Costa requerirá una inversión máxima de 36 millones de dólares. El Hospital de la Costa tendrá 60 camas de cuidados moderados, de las cuales 30 se destinarán a adultos, 20 a la atención en salud mental y otras 10 al área de pediatría. Según el anuncio, atenderán allí más de 30 especialidades médicas, entre las que se encuentran cardiología, neurología, oncología, psicología y geriatría.

PUBLICIDAD

El futuro hospital de Atlántida tendrá un block quirúrgico y equipamiento adecuado para realizar diagnósticos de alta resolución, además de servicios de farmacia y laboratorio las 24 horas. También contará con una atención médica de emergencia.

La licitación abarca la construcción y el equipamiento para el funcionamiento del hospital: será “llave en mano”. Está previsto que la construcción comience en enero y se extienda por un plazo máximo de 10 meses.

La ministra de Salud de Uruguay, Cristina Lustemberg (Presidencia)

Este plan forma parte de la estrategia Puente a Puente, que es impulsada por el Ministerio de Salud Pública y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE, el prestador de salud estatal). Además de la construcción de un nuevo hospital, el plan contempla la construcción y remodelación de 16 centros de atención primaria de Canelones y la Red de Atención Primaria Metropolitana, que es una zona que está delimitada por el puente del arroyo Carrasco y el puente sobre el arroyo Solís Grande.

PUBLICIDAD

En el marco de estos programas, se están refaccionando varias policlínicas de la zona como las de Estación Atlántida, Salinas y el conocido como Hospitalito de la Costa.

“Es un lugar donde la salud llega no solo para diagnosticar sino para tratar en una zona de altísimo crecimiento demográfico”, dijo Lustemberg este martes.

Otros temas del Consejo de Ministros

Además de este llamado a licitación, el gabinete de Yamandú Orsi también habló de las resoluciones del gobierno sobre mantener el precio de los combustibles y el estado de los arbitrajes internacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Al final de la reunión, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, anunció la decisión del Poder Ejecutivo de no ajustar las tarifas de los combustibles a partir del 1° de septiembre a pesar de que la referencia sugería subir un 1% la nafta y un 25% el gasoil. “Con esta medida, se procura proteger a la ciudadanía y al sector productivo”, celebró el gobierno.

PUBLICIDAD

La ministra de Salud Pública de Uruguay, Cristina Lustemberg, y la de Industria, Fernanda Cardona (Presidencia)

Esta decisión tiene un costo de unos 75 millones de dólares para Ancap, la empresa petrolera estatal del país.

Por su parte, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, anunció que el arbitraje que iniciaron los accionistas de Montecon contra Uruguay terminó sin condiciones para el Estado.