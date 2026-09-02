Confesó “por eso hice esto” tras ser detenido por el ataque que mató a su expareja en la Ciudad de Guatemala

Kener Josué López Ruano fue capturado tras el ataque armado que mató a su expareja, Reina Violeta Herrarte López, en la zona 21. (PNC de Guatemala)

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Kener Josué López Ruano, de 28 años, fue capturado tras el ataque armado que causó la muerte de su expareja, Reina Violeta Herrarte López, aparentemente por un caso de celos.

El hecho ocurrió este martes 1 de septiembre en el ingreso de campos de fútbol ubicados en la 33 avenida y 10a. calle de la colonia Justo Rufino Barrios, e la zona 21

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La víctima, de nacionalidad hondureña, sufrió heridas de proyectil de arma de fuego en la cabeza y el pecho, por lo que paramédicos de Bomberos Voluntarios nada pudieron hacer para salvarle la vida.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el detenido, ambos de 28 años, presuntamente intentaba escapar cuando agentes lo interceptaron. Durante el procedimiento, los policías le incautaron una pistola calibre 9 milímetros que, se presume, fue utilizada para cometer el feminicidio.

La PNC interceptó a López Ruano cuando presuntamente intentaba escapar y le incautó una pistola calibre 9 milímetros. (PNC de Guatemala)

La PNC investiga una discusión previa entre la víctima y el detenido

“Yo la caché hablando con otro y no respetó, lo que teníamos. Por eso hice esto”, afirmó López Ruano cuando era detenido por agentes de la Comisaría 14.

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Las pesquisas preliminares indican que Herrarte López y López Ruano, ambos trabajadores de una empresa de seguridad privada, habían mantenido una relación sentimental y cada tarde se reunían en el campo de fútbol durante su hora de descanso.

La pareja había acordado distanciarse, pero quedaron que juntarse en el mismo lugar para hablar al respecto. Según afirmó el detenido a los agentes, cuando llegó al campo encontró a Herrarte López hablando con otro hombre, lo que provocó un arranque de celos y le disparó, narró el victimario.

No obstante, esa hipótesis debe de ser confirmada durante la investigación que realicen los fiscales del Ministerio Público (MP).

Reina Violeta Herrarte López, de nacionalidad hondureña, recibió disparos en la cabeza y el pecho y murió en el lugar. (Redes Sociales)

Los agentes localizaron a la mujer a unos 100 metros del punto en el que detuvieron al señalado. El arma decomisada quedó bajo resguardo como parte de los indicios que deberán ser analizados dentro del expediente.

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El hombre fue puesto a disposición del juzgado correspondiente, donde deberá solventar su situación legal. La investigación busca determinar la secuencia de los hechos y establecer las responsabilidades penales que correspondan.

El feminicidio ocurrió el 1 de septiembre en el ingreso a campos de fútbol de la colonia Justo Rufino Barrios, en la zona 21. (PNC de Guatemala)

La zona 21 acumula al menos tres cuerpos localizados en costales

La colonia Cerro Gordo, también ubicada en la zona 21, fue escenario de dos hallazgos de cadáveres durante agosto. El primero ocurrió el 2 de agosto, cuando las autoridades localizaron un cuerpo dentro de costales.

El 18 de agosto, los Bomberos Voluntarios encontraron otros dos cadáveres envueltos en bolsas plásticas en la 3a. avenida y 7a. calle también de Cerro Gordo. En ese momento no se conocían la identidad, el sexo ni la edad aproximada de las víctimas.

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Dos días después, la PNC capturó a Elder “N”, alias El Chino, un presunto integrante del Barrio 18 requerido por asesinato. La investigación policial lo vinculó de manera preliminar con el abandono de cuerpos en distintos puntos de la capital, incluido el caso registrado en Cerro Gordo el 2 de agosto.

Las autoridades mantienen abiertas las indagaciones sobre esos hallazgos. La información disponible no establece una conexión entre los crímenes de Cerro Gordo y el ataque contra Herrarte López en la colonia Justo Rufino Barrios.