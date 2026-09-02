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“Mi último día como CEO de Apple”: la carta de Tim Cook a sus empleados tras 15 años en el cargo

Cook agradeció a John Ternus, su sucesor, por su trabajo y recordó su nuevo cargo dentro de Apple como presidente ejecutivo de la junta directiva

Tim Cook fue CEO de Apple por 15 años. REUTERS/David Swanson
Tim Cook fue CEO de Apple por 15 años. REUTERS/David Swanson
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Tim Cook se despide de su cargo como CEO de Apple para darle paso a John Ternus. Cook estuvo en ese rol desde 2011, por lo que pasó 15 años al frente de una de las compañías más populares del mundo.

De acuerdo con 9to5Mac, el anterior CEO dejó un memo a los empleados en el que les agradeció por su trabajo y expresó sus expectativas sobre el nuevo cargo que tendrá como presidente ejecutivo de la junta directiva.

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“La verdad es que, sea lo que sea que se pueda decir sobre mi éxito, sé que todo se debe a ustedes. Han sacado lo mejor de mí”, reflexionó el ejecutivo.

Cook ocupará un nuevo cargo en Apple. REUTERS/Abdul Saboor//File Photo
Cook ocupará un nuevo cargo en Apple. REUTERS/Abdul Saboor//File Photo

Qué decía el memo de Tim Cook

En el mismo mensaje, Cook destacó: “Hay algo verdaderamente especial en Apple. Me enorgullece enormemente algo que un informe anual jamás podría reflejar. Este lugar es prueba de que la cultura triunfa sobre todo. Compartimos la convicción de que lo que construimos importa, y que tenemos tanto la oportunidad como la responsabilidad de dejar el mundo mejor de como lo encontramos”.

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También señaló que no se irá de la compañía, aunque sí dejará el puesto que ocupó durante 15 años. “Como saben, no me voy de Apple. Pero sí me retiro de un puesto que he amado profundamente. Extrañaré este trabajo de maneras que apenas puedo imaginar, aunque estoy completamente tranquilo con mi decisión”, escribió.

En ese tramo, Cook volvió a mencionar a su sucesor: “Extrañaré liderarlos y acompañarlos en cada paso, aunque me reconforta enormemente ceder el mando a alguien tan brillante, maravilloso y capaz como John. Pocas personas entienden lo que se necesita para crear productos que cambien el mundo como lo hace John, y estoy sumamente entusiasmado con su liderazgo”.

Cook agradeció especialmente a John Ternus, su sucesor. REUTERS/Brendan McDermid
Cook agradeció especialmente a John Ternus, su sucesor. REUTERS/Brendan McDermid

Trayectoria de Tim Cook como CEO de Apple

Como CEO, Cook supervisó el lanzamiento de numerosos productos y servicios, incluidas nuevas categorías como Apple Watch, AirPods y Apple Vision Pro, además de servicios que van desde iCloud y Apple Pay hasta Apple TV y Apple Music. También desempeñó un papel clave en la expansión de líneas de productos ya existentes.

Bajo el liderazgo de Cook, Apple amplió de forma considerable su presencia global, especialmente en mercados emergentes, y llegó a más de 200 países y territorios, con una base instalada activa de más de 2.500 millones de dispositivos.

Los servicios de Apple fueron un foco prioritario para Cook y, durante su gestión, esa área creció hasta convertirse en un negocio de más de USD 100 mil millones, equivalente a una empresa Fortune 40.

Cook marcó la diferencia en Apple al iniciar a producir sus propios chips. REUTERS/Go Nakamura/Pool
Cook marcó la diferencia en Apple al iniciar a producir sus propios chips. REUTERS/Go Nakamura/Pool

Bajo su liderazgo, Apple adoptó chips diseñados por la propia empresa, lo que le permitió controlar una mayor parte de su tecnología central y ofrecer mejoras líderes en la industria en eficiencia energética y rendimiento, con beneficios directos para los usuarios en toda su línea de productos.

Durante su conducción, la empresa redujo su huella de carbono en más del 60 % frente a los niveles de 2015, en un período en el que los ingresos casi se duplicaron.

Cómo ha sido la trayectoria de John Ternus en Apple

John Ternus se unió a Apple en 2001, cuando ingresó al equipo de diseño de productos.

Ternus al ser fue nombrado vicepresidente de Ingeniería de Hardware, le respondía directamente a Cook. REUTERS/David Swanson
Ternus al ser fue nombrado vicepresidente de Ingeniería de Hardware, le respondía directamente a Cook. REUTERS/David Swanson

Doce años después, en 2013, fue nombrado vicepresidente de Ingeniería de Hardware, un rol desde el que ganó peso interno al frente de la arquitectura y la ejecución técnica de los dispositivos de la compañía.

En 2021 se incorporó al equipo ejecutivo como vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.

A lo largo de su trayectoria en Apple, supervisó el trabajo de ingeniería de hardware en una variedad de productos y participó en el lanzamiento de nuevas líneas, como el iPad y los AirPods, además de varias generaciones de iPhone, Mac y Apple Watch.

Cook deja el liderazgo de Apple justo para el lanzamiento de los nuevos dispositivos. (Apple)
Cook deja el liderazgo de Apple justo para el lanzamiento de los nuevos dispositivos. (Apple)

Según el repaso de su carrera dentro de la empresa, Ternus también condujo parte de la estrategia en áreas como la fiabilidad y la durabilidad, con técnicas orientadas a volver más resistentes los productos.

En paralelo, impulsó innovaciones en materiales y diseño de hardware vinculadas a la reducción de la huella de carbono: desde un compuesto de aluminio reciclado incorporado en distintas líneas hasta el uso de titanio impreso en 3D en el Apple Watch Ultra, además de avances en reparabilidad para extender la vida útil de varios dispositivos.

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