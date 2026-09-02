El negocio de IA dispara las cifras de Dell y ahora su fundador es el quinto más rico del mundo

El segmento de servidores optimizados para inteligencia artificial se consolidó como el más relevante. REUTERS/Dado Ruvic

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La empresa tecnológica estadounidense Dell experimentó un crecimiento sin precedentes en el primer semestre de su ejercicio fiscal, impulsado principalmente por la demanda de servidores especializados en inteligencia artificial.

Con un beneficio neto de 7.571 millones de dólares, un incremento interanual de 256%, la empresa no solo superó las expectativas del mercado, sino que también elevó su previsión de ingresos anuales, apostando fuerte por el segmento de IA como motor de su negocio.

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Crecimiento explosivo de servidores para inteligencia artificial en Dell

Durante el segundo trimestre, Dell obtuvo ganancias de 4.133 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 255% respecto al mismo periodo del año anterior. Los ingresos totales alcanzaron los 46.971 millones, reflejando un aumento del 58%. El segmento de servidores optimizados para inteligencia artificial se consolidó como el más relevante, desplazando incluso a los servidores tradicionales en volumen de negocio.

El auge de los servidores para inteligencia artificial ha permitido a Dell elevar su previsión de ingresos para el actual ejercicio fiscal en 25.000 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ingresos de los servidores dedicados a IA alcanzaron los 16.401 millones en el trimestre, duplicando la cifra del año anterior con un ascenso del 100%. Por su parte, los servidores tradicionales también mostraron un desempeño sólido, con 10.531 millones y una subida interanual del 122%.

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Según el vicepresidente y jefe de operaciones de Dell, Jeff Clarke, el área de servidores de IA registró récords tanto en ventas como en volumen de pedidos, que sumaron 60.900 millones de dólares, y una cartera acumulada de 95.000 millones. A esto se sumó el crecimiento en almacenamiento y soluciones para clientes, lo que refuerza la estrategia de diversificación de la compañía.

El auge de los servidores para inteligencia artificial ha permitido a Dell elevar su previsión de ingresos para el actual ejercicio fiscal en 25.000 millones, situando el objetivo en 192.000 millones, un 69% más que el año anterior. Solo el segmento de servidores de IA se espera que genere 74.000 millones, triplicando el registro previo.

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Los ingresos de los servidores dedicados a IA alcanzaron los 16.401 millones en el trimestre. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Contratos clave y alianzas con el Gobierno de Estados Unidos

La relación de Dell con el Gobierno de Estados Unidos ha cobrado relevancia en este periodo. El fundador y presidente de la compañía, Michael Dell, mantiene colaboraciones con la administración de Donald Trump, participando en iniciativas como las ‘Cuentas Trump’ para menores, a las que aporta fondos. Además, el propio Trump ha adquirido acciones de la tecnológica y ha recomendado públicamente sus computadoras.

En el último trimestre, Dell cerró un contrato de 9.700 millones de dólares con el Gobierno estadounidense, destinado a suministrar software al Ejército.

La firma también concretó un acuerdo con el proveedor de servicios en la nube Iren, que comprará productos de Dell por valor de 1.600 millones, entre ellos servidores equipados con chips de Nvidia, según informó CNBC. Estas operaciones refuerzan la posición de Dell en mercados estratégicos y tecnológicos de alto nivel.

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En el último trimestre, Dell cerró un contrato de 9.700 millones de dólares con el Gobierno estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto bursátil y fortuna de Michael Dell

Pese a los resultados financieros sobresalientes, las acciones de Dell experimentaron una baja del 6,8% tras la publicación de los resultados, afectados por la alta expectativa de los inversores en Wall Street. No obstante, en las operaciones electrónicas posteriores, los títulos se recuperaron con un alza aproximada del 8%, reflejando una reacción positiva ante el balance presentado.

Desde el inicio del año, el valor de mercado de Dell ha aumentado en un 230%, alcanzando los 274.600 millones de dólares. Este ascenso bursátil ha tenido un impacto directo en la fortuna personal de Michael Dell, quien, según el índice de millonarios de Bloomberg, se sitúa como el quinto hombre más rico del mundo con 222.000 millones.

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Estos resultados evidencian el papel central de la inteligencia artificial en la estrategia de crecimiento de Dell y el fortalecimiento de sus relaciones institucionales y comerciales tanto en el sector público como privado.