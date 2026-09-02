La divertida confesión de Brenda Gandini a Luisana Lopilato: “Me colé a tu cumpleaños”

Brenda Gandini contó en Otro día perdido que se coló al cumpleaños de Luisana Lopilato sin conocerla personalmente (Video: Otro día perdido, Eltrece)

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Brenda Gandini sorprendió a Luisana Lopilato con una anécdota inesperada durante su paso por Otro día perdido, el programa de El Trece conducido por Mario Pergolini. La actriz reveló que, años atrás, se había colado en una fiesta de cumpleaños de Lopilato sin conocerla personalmente, un episodio que la propia protagonista aseguró no recordar en absoluto.

La confesión llegó en medio de una charla distendida entre las dos actrices, que compartieron estudio para presentar sus respectivos proyectos. Antes de que Lopilato ingresara al piso, Gandini había adelantado que guardaba una historia particular vinculada a ella. “Yo tengo una anécdota. Cuando esté, la cuento, a ver si se acuerda ella”, señaló, en un comentario que generó expectativa en Pergolini y en el resto del panel.

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Al enterarse de que existía una historia sin resolver entre ambas, Lopilato reaccionó con sorpresa y humor. “¿Qué hice, Mario? No me metas en líos. Yo la conozco a ella, pero ¿qué hice? ¿Hice algo malo?”, preguntó la actriz, entre risas, antes de que Gandini aclarara que no se trataba de ningún episodio negativo. Fue entonces cuando reveló el contenido de la anécdota: “Me colé a tu cumpleaños, ¿te acordás?”.

Brenda Gandini explicó que llegó al cumpleaños de Luisana Lopilato junto a integrantes de Floricienta

La revelación tomó por sorpresa a Lopilato, quien de inmediato descartó tener registro del episodio. “No me acuerdo, tengo un tema con la memoria”, respondió, ante la insistencia de Gandini, que remarcó su sorpresa por el olvido. “¿En serio? Ah, ok, menos mal”, agregó la actriz, con una sonrisa que distendió el clima de la charla.

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Con el eje puesto en aquel episodio, Gandini explicó cómo había llegado a colarse en la celebración. “Era un fiestón, yo estaba con los de Floricienta, que iban al cumpleaños de Luisana, que hacía un fiestón”, relató, en referencia al elenco de la ficción de Cris Morena. Según su relato, la posibilidad de sumarse a la fiesta surgió de manera casi espontánea, motivada por la magnitud del evento. “Era colarte a un cumpleaños que no conocías y además era Luisana, era como mucha vergüenza. Y fui igual”, agregó.

Pergolini, que siguió el relato con atención, quiso saber si la experiencia había valido la pena. Ante la consulta directa sobre cómo había sido la fiesta, Gandini fue contundente: “Espectacular”, respondió, lo que provocó el alivio de Lopilato. “Menos mal”, retrucó la actriz, entre risas.

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Luisana Lopilato fue a Otro Día Perdido para promocionar su nueva película, Pepita, la pistolera

La anécdota tuvo, además, un capítulo posterior que ambas repasaron en el estudio. Según contó Gandini, un año después de aquel episodio decidió invitar a Lopilato a su propio cumpleaños, en lo que definió como una manera de compensar el gesto original. “Al año siguiente, yo le dije que venga a mi cumpleaños y vino”, relató, aunque Pergolini se encargó de aclarar la diferencia entre ambas situaciones. “No es lo mismo colarse que si la invitás. No es lo mismo”, bromeó el conductor.

Lopilato, en tono jocoso, quiso asegurarse de que el episodio no hubiera tenido consecuencias más allá de la anécdota. “¿Robaste algo? Porque ahí sí es un problema”, preguntó, entre risas, a lo que Gandini respondió con humor que su presencia en la fiesta se había limitado únicamente a disfrutar del evento.

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El encuentro entre ambas actrices se dio en el estudio de Otro día perdido en medio de la promoción de distintos proyectos que ambas llevan adelante en la actualidad. Gandini remarcó, además, su gusto por la organización de encuentros sociales en su vida cotidiana. “Me encanta festejar, me encanta que vengan todos. A mi casa siempre vienen todos”, cerró la actriz, en referencia a su costumbre de reunir gente en su hogar, más allá de los cumpleaños que motivaron el recuerdo compartido en el programa.